FOG Software Group annuncia una fusione strategica tra NedGraphics e Optitex per promuovere l'innovazione e la crescita

NEW YORK, USA, July 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- FOG Software Group (“FOG”), una divisione di Constellation Software Inc. e fornitore leader di soluzioni software per mercati verticali, annuncia una fusione strategica chiave tra NedGraphics Software (“NedGraphics”) e Optitex Ltd. (“Optitex”) per promuovere l'innovazione e accelerare la crescita del business.

L’unità aziendale combinata mira a rafforzare la propria posizione di vero player mondiale con un ampio portafoglio nel contesto dei software per il settore tessile e dell’abbigliamento, sfruttando le migliori pratiche e la conoscenza del mercato di entrambe le organizzazioni. Il gruppo di aziende continuerà a servire i propri clienti con due marchi consolidati e riconoscibili, NedGraphics e Optitex, riflettendo il loro posizionamento unico in diversi segmenti di mercato.

Questa fusione strategica mira a unire i punti di forza di entrambe le società, integrando e migliorando la loro capacità di fornire ai clienti a livello globale risorse strategicamente allineate e offerte di prodotti complementari che amplificano le operazioni aziendali, flussi di lavoro e catene di fornitura.

In seguito alla nomina di Jenny Tcharnaia a Presidente del gruppo Textile and Apparel presso Constellation Software Inc. all'inizio di quest'anno, Frank Maeder, l'attuale Presidente ad interim di NedGraphics, assumerà ora il ruolo di Presidente del gruppo aziendale NedGraphics e Optitex appena fusi, con effetto immediato. Maeder, che ricopre il ruolo di Vicepresidente del prodotto NedGraphics da ottobre 2022, guiderà gli sforzi per garantire innovazione continua, sviluppo del business e soddisfazione del cliente. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore delle tecnologie grafiche, porta con sé un patrimonio di competenze alla posizione di Presidente. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli manageriali chiave presso aziende leader del settore, tra cui Creo, Eastman Kodak, X-Rite Pantone ed Epson Europe. Nel corso del proprio percorso professionale, Frank ha dimostrato entusiasmo e talento nel lanciare ed espandere iniziative, guidandole verso un successo duraturo e favorendo una crescita notevole in nuovi progetti e prodotti.

Maeder sarà supportato da un team di leadership con una comprovata esperienza di successo e una profonda comprensione delle dinamiche di mercato:

● Allison Searle, Vicepresidente delle vendite globali per NedGraphics, lavora da oltre 20 anni nel settore tecnologico ed è nota per la direzione di team ad alte prestazioni incentrati sul cliente e per il superamento costante degli obiettivi di crescita. Ha perfezionato le metodologie di vendita e migliorato le relazioni con i clienti.

● Jim Collins, Vicepresidente delle vendite globali di Optitex, vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore CAD/CAM per aziende manifatturiere legate al settore tessile, consentendo ai team di vendita di superare le quote. Ha avuto un ruolo chiave nella trasformazione digitale di numerose aziende.

● Elton Koeberg, Vicepresidente del Customer Success per NedGraphics e Optitex, ha oltre 20 anni di esperienza nel successo dei clienti, nei servizi tecnici e nella gestione dei progetti. Ha ricoperto ruoli di leadership in diverse aziende globali, combinando il tutoraggio con iniziative di crescita strategica.

● Paul Smithson, Vicepresidente dell'ingegnieria per NedGraphics e Optitex, vanta oltre 24 anni di esperienza con una comprovata esperienza nella fornitura di soluzioni software stabili e affidabili, sostenendo al contempo le metodologie Agile. Eccelle nel creare e guidare team dalle prestazioni elevate, con particolare attenzione allo sviluppo dei talenti.

● Roni Rotkop, Vicepresidente delle risorse umane per NedGraphics e Optitex, vanta oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo organizzativo, nel coinvolgimento dei dipendenti, nei rapporti di lavoro e nel ciclo di vita end-to-end dei dipendenti (assunzione-pensione), team building e programmi di formazione.

● Slavena Kiryakova, Vicepresidente marketing per NedGraphics e Optitex, vanta oltre 20 anni diesperienza nel marketing acquisita dal suo incarico presso stimate aziendeinternazionali. È specializzata nella fusione dell'analisi dei dati con il marketing creativo per favorire la crescita, migliorare il riconoscimento del marchio e il coinvolgimento dei clienti.

Maggiori informazioni sul gruppo dirigente sono disponibili su nedgraphics.com e optitex.com.

Jenny Tcharnaia, l'attuale Presidente del Gruppo Textile & Apparel Portfolio, ha espresso il suo entusiasmo per questo traguardo significativo: "Sono fiduciosa che questa fusione strategica non solo amplierà la portata di mercato di entrambe le società, ma consentirà ai nostri clienti globali e ai potenziali nuovi clienti di beneficiare di un migliore servizio clienti, di soluzioni leader del settore di alto livello e delle migliori pratiche."

Frank Maeder, neo nominato Presidente di NedGraphics e Optitex, ha aggiunto: “Mentre assumo il mio nuovo ruolo di Presidente, sono profondamente onorato ed entusiasta di guidare questa nuova e potente entità verso nuovi traguardi. Con un’attenzione costante alla responsabilizzazione del cliente, alla sostenibilità e all’eccellenza organizzativa, ci impegneremo a ridefinire gli standard di settore e a superare le aspettative dei nostri stimati clienti”.

I team di NedGraphics e Optitex attendono con impazienza le entusiasmanti opportunità che si prospettano mentre iniziano a scrivere questo nuovo capitolo sotto la guida di uno stimato team direttivo. NedGraphics e Optitex continuano a impegnarsi a fornire soluzioni software avanzate per il settore tessile e dell'abbigliamento per la progettazione e la produzione che massimizzano la creatività, l'efficienza e la precisione contribuendo allo stesso tempo a un ambiente migliore.

NedGraphics e Optitex sono di proprietà di FOG Software Group, una divisione di Constellation Software Inc. (TSX: CSU). FOG Software Group acquisisce, costruisce e fa crescere società di software in una varietà di mercati verticali mantenendole per sempre e consentendo loro di essere leader indiscussi nei loro settori.

Informazioni su NedGraphics

NedGraphics™ è il fornitore leader di soluzioni software CAD/CAM per la progettazione tessile e per l'abbigliamento, l'arredamento della casa, la pavimentazione e altri mercati tessili. I designer che utilizzano NedGraphics ottengono piena libertà creativa, maggiore efficienza, produttività e precisione, consentendo di creare opere d'arte pronte per la produzione. Per ulteriori approfondimenti, visita nedgraphics.com.

Informazioni su Optitex

Optitex è il fornitore leader a livello mondiale di soluzioni software integrate per lo sviluppo di prodotti 2D/3D per i mercati della moda, dell'abbigliamento, degli interni per i trasporti e dell'arredamento. Con tre decenni di esperienza e oltre 30.000 installazioni in tutto il mondo, Optitex offre una gamma completa di strumenti che assistono e accelerano il processo di sviluppo del prodotto, riducendo i resi, migliorando la sostenibilità e incrementando l'eccellenza operativa. Per ulteriori approfondimenti, visita optitex.com.