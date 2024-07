O 15º Congresso Internacional do Terroir acontece pela primeira vez na América do Sul, em Mendoza, Argentina

Congresso Internacional de Terroir Solo Pedregoso de Altamira Vinhedo Mendoza com Andes

Participe do 15º Congresso Internacional de Terroir, de 18 a 22 de novembro de 2024, em Mendoza, Argentina.

Estamos entusiasmados em receber sommeliers, amantes do vinho e representantes do mercado interessados nas sutilezas do terroir.” — Dra. Laura Catena – Produtora, Catena Institute of Wine

O evento reunirá cientistas internacionais especializados no estudo do terroir, especialistas em vitivinicultura, representantes do mercado de vinhos, a imprensa especializada e enófilos com um interesse técnico em terroir.Pela primeira vez, desde a sua criação em 1996, o congresso será realizado na América do Sul, em meio às paisagens andinas de Mendoza, na Argentina.Este evento é organizado em conjunto com a Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Nacional de Cuyo, o IBAM (Instituto de Biología Agrícola de Mendoza) e o Catena Institute of Wine, garantindo um encontro entre acadêmicos e líderes com expertise na indústria vitivinícola.O que dizem os especialistas sobre o evento:Dr. Kees Van Leeuwen – Líder acadêmico do terroir de Bordeaux“O conceito de terroir relaciona o vinho com a sua origem, o local onde é produzido. Vários fatores do terroir, incluindo solo e clima, moldam o sabor do vinho. Vários pesquisadores de todo o mundo têm trabalhado para explicar os mecanismos envolvidos nesse processo. Esses pesquisadores se reúnem a cada dois anos, desde 1996, no Congresso Internacional do Terroir. O congresso acontecerá pela primeira vez na América do Sul, em Mendoza, Argentina, de 18 a 22 de novembro de 2024. É uma ocasião única para se atualizar sobre os estudos mais excitantes sobre o terroir e uma oportunidade para conhecer pessoalmente pesquisadores da comunidade do terroir.”Dr. Benjamin Bois – Especialista em clima da Borgonha“Desde 1996, o Congresso Internacional do Terroir é uma oportunidade para reunir a cada dois anos centenas de pesquisadores de todo o mundo e permitir, através de um enfoque multidisciplinar, uma melhor compreensão do funcionamento da videira em interação com seu entorno e o seu impacto na qualidade do vinho.Depois da Austrália, Suíça, Espanha, Itália, Hungria, França, África do Sul e EUA, o Congresso Internacional do Terroir será realizado em 2024 pela primeira vez na América do Sul, na região de Mendoza, berço da viticultura argentina. A combinação entre um lugar de beleza natural extraordinária, apresentações fascinantes, comida local (com muito churrasco) e a hospitalidade da comunidade vinícola promete fazer do Congresso Internacional do Terroir deste ano uma experiência memorável.”Dr. Luciano Calderón – Geneticista argentino e principal autor do projeto de Sequenciamento do Genoma da Malbec“Como geneticista, considero o terroir uma combinação de múltiplas variáveis, que juntas constituem o cenário capaz de trazer à tona o melhor ou o pior de qualquer combinação de genes. Cada cultivar, cada clone e cada planta é uma combinação única de genes que expressa o sabor de diferentes maneiras, dependendo do seu contexto de cultivo, o terroir.”Dr. Rodrigo López Plantey – Professor e organizador do simpósio local na FCA UN Cuyo, Argentina“É uma oportunidade única para a indústria de vinhos da Argentina se conectar ecolaborar com a comunidade científica internacional, avançando juntos para o futuro do nosso setor.”Sessões CientíficasA | SoloInovação em estudos do terroirPropriedades físicas, químicas e microbiológicas dos solosIndicadores de saúde do soloAdaptação ao solo através de práticas vitícolasDesempenho de porta-enxertos em diferentes solosB | ClimaProjeções e cenários de mudanças climáticasImpactos das alterações climáticasDesafios e oportunidades relacionados com o clima para a viticulturaNovas tecnologias para avaliar parâmetros climáticosÍndice e caracterização climáticaC | Material vegetalSeleção e práticas de manejo de material vegetal em resposta a projeções sobre mudanças climáticasMecanismos epigenéticos na aclimatação da videiraImpacto do solo e das alterações climáticas nas vinhas, na qualidade e tipicidade do vinhoAdaptação ao clima através de práticas vitícolasPlasticidade fenotípica das videiras em resposta às mudanças ambientaisD | MalbecPercurso histórico e expressão do terroirEstudos do cultivo e vinificação da Malbec na Argentina e no mundoPropriedades dos vinhos Malbec cultivados em diferentes regiões.Passe Completo (Full pass)Este passe inclui:• Acesso aos três dias do congresso, garantindo que você aproveite em totalidade o programa diversificado.• Refeições e eventos especiais: desfrute de três jantares e um almoço de encerramento,organizado para facilitar o networking e o relaxamento após sessões envolventes.• Minifeira de vinhos: mergulhe nos sabores de vinhedos famosos com acesso à nossa feira de vinhos exclusiva.• Visita de campo: participe da experiência prática de uma viagem de campo relacionada ao tema do congresso.• Kit de boas-vindas: receba uma seleção especial de artigos que irão tornar suaexperiência no congresso ainda melhor.• Transporte diário: traslado gratuito de ida e volta saindo de Mendoza até o local do congresso, garantindo um deslocamento tranquilo.• Opções de turismo para acompanhantes: organizamos interessantes atividades turísticas para os acompanhantes desfrutarem durante os cinco dias do congresso.Eventos sociais exclusivos:Incluídos no pacote estão jantares e degustações de vinhos nas principais vinícolas da região (transporte incluso). Viagens de campo pela manhã por terroirs emMendoza permitirão aos participantes experimentarem de forma direta o terroir distinto de Mendoza, guiados por especialistas locais e internacionais.O congresso culmina com um almoço de encerramento, oferecendo oportunidades valiosas de relacionamento (networking) em meio a delícias gastronômicas de Mendoza, simbolizando a fusão entre investigação científica e o intercâmbio cultural.Significado histórico:O legado deste congresso se baseia na rica trajetória de suas edições anteriores, realizadas em outros países como França, Itália, Espanha, Hungria, EUA e Austrália, e que agora levará seu depositório de conhecimentos e oportunidades de networking para a América Latina.Colaboração Global:O congresso deste ano conta com o apoio de organizações influentes como OIV (Organización Internacional de la Vid y el Vino), IVES, CONICET Mendoza, Universidade Juan Agustín Maza, COVIAR, INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), Wines of Argentina (WOFA) e INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) e Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología da província de Mendoza, garantindo um debate global abrangente sobre o futuro do vinho.Para mais detalhes, visite https://congressterroir.com.ar/ Os participantes são incentivados a registrar-se antecipadamente para aproveitar as tarifas com desconto disponíveis até 30 de agosto através do linkPara informações adicionais, detalhes sobre inscrição ou perguntas à mídia, entre em contato pelo e-mail terroir2024@fca.uncu.edu.ar.