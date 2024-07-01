信昇資本國際有限公司邀請業界就資產代幣化標準討論文件提供意見

Invitation for industry comments on Tokenisation Standard Paper

HONG KONG, NA, CHINA, July 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- 今日，信昇資本國際有限公司發布資產代幣化標準討論文件。

多年來，代幣化債券日益普及。截至2023年3月底，全球代幣化債券的總發行量達到39億美元，其中約90%的代幣化債券是在2021年至2023年間發行的。

資產代幣化標準（"標準"）的開發旨在補充2022年9月發佈的信昇全球數字資產行業分類標準（DAICS®）。DAICS®是一個涵蓋加密貨幣和資產支持代幣的三層系統。本討論文件旨在加強代幣化資產的認證計劃和披露平台。該標準建立了基礎層，使受監管和非受監管交易所之間能夠進行基準比較。同時，該標準允許交易所靈活地制定其第二層上市要求。通過促進代幣之間的比較，該標準提高了信息安全性。

討論文件闡述了標準的框架和資格標準等內容。該標準具有靈活性，允許發行者繼續創新，並針對香港和大灣區的行業參與者、中小企業、大型企業，也適用於中國和亞洲的發行者。

中文版和英文版討論文件可在信昇資本國際有限公司網站上查閱。

信昇資本國際有限公司邀請業界領袖、學者和公眾就討論文件提出意見。有興趣的各方可以通過填寫隨討論文件附上的問卷作出回應，並在2024年8月31日之前通過電子郵件將書面意見發送至tsconsult@ix-index.com。

~完~



如有疑問，請聯繫我們:

黃愛玲 +852 3595 3631

irene.wong@ix-index.com

潘啟希 +852 3595 3638

hayden.pun@ix-index.com



有關信昇數字資產行業分類系統

DAICS® 涵蓋了加密貨幣和資產支持代幣("ABT") , 將分別在 6 月底和 12 月底進行半年度審查。在加密貨幣方面， DAICS®是一個三層系統，將加密貨幣分為 5 個主要行業: 1)支付，2)基礎設施，3)金融 服務，4)技術與數據，5)媒體與娛樂 。這些行業被進一步細分為 16 個板塊，子板塊將在未來陸續推出。在資產支持代幣方面資產類型包括 1)文化，2)房地產，3)金 融，4)娛樂，5)自然資源和 6)綠色經濟。這些產類型被進一步細分為 31 個分支，子分支將在未來陸續推出。



有關信昇亞洲代幣化顧問委員會及工作組

信昇亞洲代幣化顧問委員會(“顧問委員會”)的成立是為了實現以合規和透明的方式製定全球通證化框架的標準化的目標和願景。顧問委員會的主要職責是在基礎框架、業務財務穩定性、可持續性、內部控制和分類方面制定通證化的指導方針和參考。顧問委員會由來自區塊鏈諮詢、可持續項目和藝術行業領域的行業公認領導者所組成。

信昇亞洲代幣化工作組（“工作組”）的目標是根據他們個別特定行業知識和專長，在指定代幣設計方面提供評估和推薦關鍵方向和基本原則。它將審查並提出對代幣化指南和參考的改進建議。工作組由有代表性相關行業和多元化市場專家所組成，目標為創建代幣化框架、實務典範和實際項目開發提供意見和討論案例。

如欲了解更多有關代幣化顧問委員會及工作組成員資料，請瀏覽網站: https://ix-index.com/tokenization-committee.html。