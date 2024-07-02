inGroup сотрудничает с опытным профессионалом круизной индустрии Рубеном Пересом

inGroup International недавно назначила Рубена Переса внешним консультантом.

inGroup International с радостью объявляет о назначении Рубена Переса, глубоко уважаемого эксперта круизной индустрии, внешним консультантом.

GUAYNABO, PUERTO RICO, UNITED STATES, July 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- inGroup International с радостью объявляет о назначении Рубена Переса, глубоко уважаемого эксперта круизной индустрии, внешним консультантом. Это стратегическое партнёрство укрепит лидирующие позиции нашей компании в круизной и туристической отраслях.

Более 40 лет Рубен Перес сотрудничает с Costa Cruise Lines (подразделение Carnival Corporation), повышая качество обслуживания, эффективность работы и прибыльность компании. С 2011 по 2024 годы Перес являлся Генеральным директором Costa Cruise Lines, обеспечивая ежедневный контроль всех бизнес-процессов. На протяжении более 10 лет он представлял Costa в Карибской круизной ассоциации Флориды (FCCA). Некоммерческая торговая организация FCCA состоит из 23 членов - круизных компаний, сотрудничает с правительствами, портами и частным сектором в вопросах оптимизации сферы обслуживания в круизной отрасли.

“Мы с нетерпением ожидаем начала нашего сотрудничества с Рубеном Пересом и увеличения нашего влияния в отрасли и преимуществ наших Членов Клуба”, - говорит Энтони Варваро, COO/CFO в inGroup.

Франк Кодина, Co-CEO и сооснователь inGroup, говорит: “Опыт г-на Переса на руководящих позициях в круизной отрасли впечатляет. Мы уверены, он поможет нам направить усилия на повышение качества обслуживания наших Членов Клуба и разработку передовых стратегий”.

Выражая энтузиазм в отношении предстоящего партнёрства, г-н Перес отметил: “Миссия inGroup предоставлять непревзойдённые туристические преимущества людям во всём мире отвечает и моим ценностям. Я впечатлён видением основателей компании и тем, что они создали. Их инновационный подход стремительно меняет мир путешествий, и я с нетерпением жду возможности внести вклад в этот важнейший процесс”.

Майкл Хатчисон, Co-CEO и сооснователь inGroup, говорит: “Мы гордимся партнёрством с Рубеном и признательны ему за положительный отзыв о нашей бизнес-модели и нашей миссии. Мы достигли внушительного прогресса, а Рубен несомненно поможет нам повысить наши конкурентные преимущества и укрепить лидирующие позиции”.

Об inGroup International и inCruises

inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Система inStays, появившаяся в 2022 году, предоставляет Членам Клуба доступ к 200 тысячам круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы, чтобы использовать их при бронировании круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, работающем на 17 языках.

inGroup вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для бизнеса мирового класса. Членство в Клубе inCruises распространяется исключительно силами Независимых Партнёров, которые могут зарабатывать компенсацию за то, что делятся информацией об эксклюзивных преимуществах Членства в Клубе с другими.

inGroup International делает всё возможное, чтобы оставаться примерным членом международного сообщества, и активно поддерживает Mercy Ships и другие благотворительные инициативы. Чтобы узнать больше, зайдите на сайт in.Group или inCruises.com.