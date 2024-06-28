人工智能的社会影响与未来展望

知名人工智能与量子计算专家余龙武博士分享了他对人工智能领域未来发展的深刻见解。余龙武博士指出，2023年是生成式人工智能如ChatGPT等大放异彩的一年，而展望2024年，人工智能技术将继续呈现几个重要的趋势。

我鼓励年轻的研究者和学生保持好奇心和探索精神，注重基础知识的学习，培养跨学科的思维能力，注重团队合作和沟通能力，并且要有社会责任感。” — 余龙武

余龙武博士专访：前瞻人工智能与量子计算的未来发展