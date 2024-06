WoodWing Scienta's nieuwe set AI governance tools vervult cruciale zakelijke behoefte

WoodWing Scienta AI Governance Handboek

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NEDERLAND, June 27, 2024 / EINPresswire.com / -- Vandaag de dag gebruikt 3 op de 4 (75%) bedrijven op de een of andere manier kunstmatige intelligentie – zo meldt Statista. Gaat het echter om generative AI (genAI), een van de populairste technologieën, dan maakt bijna 7 op de 10 (68%) bedrijven zich zorgen over AI-problemen zoals juridische gevolgen, blootstelling van vertrouwelijke informatie, of simpelweg het maken van fouten. Nu heeft WoodWing Scienta , een toonaangevende leverancier van kennismanagementsoftware, een AI governance oplossing gecreëerd die deze organisatorische uitdagingen aanpakt.Reinder Repko, Managing Director van WoodWing Scienta, zegt: "In onze gesprekken met klanten merkten we dat er een dringende behoefte is aan praktische richtlijnen voor de implementatie van AI. Met een kant-en-klaar, aanpasbaar, online handboek dat voorschrijft hoe kunstmatige intelligentie in een organisatie moet worden gebruikt, en de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen in detail beschrijft.”Het AI Governance Handboek is de nieuwste creatie van WoodWing Scienta, en richt zich op het helpen van organisaties bij het opstarten van hun kwaliteitsmanagement en kennismanagement gerelateerde activiteiten. Het volgt op Scienta's ISO 9001 kwaliteitsmanagementhandboek, een kant-en-klaar en aanpasbaar handboek dat zeer succesvol is gebleken in het helpen van klanten die met ISO-regelgeving werken. Scienta-gebruikers – meer dan 40.000 wereldwijd – kunnen, net als met andere Scienta content, het handboek direct bewerken om te voldoen aan specifieke organisatorische behoeften.Repko vervolgt: "Een praktische AI governance oplossing voor jouw bedrijf kan op verschillende manieren helpen. Het geeft je een solide basis, zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Het elimineert het 'blanco pagina syndroom' door je uitgebreide richtlijnen over AI te geven die je 'as is' kunt gebruiken of kunt aanpassen aan je behoeften. Dit is een groot verschil vergeleken met veel andere blogs en sites die niet de tools bieden om kunstmatige intelligentie en hun organisatie samen te laten werken. WoodWing Scienta zal het AI governance handboek ook periodiek bijwerken om het in lijn te houden met de snelle veranderingen en ontwikkelingen in AI.”Organisaties kunnen enorm profiteren van het AI Governance Handboek, een uitgebreide bron van infoirmatie ontworpen om organisaties te helpen kunstmatige intelligentie te begrijpen en toe te passen op hun specifieke behoeften. Het handboek biedt gedetailleerde richtlijnen voor het succesvol inzetten van AI, inclusief het selecteren van de juiste tools, het opzetten van projecten en het managen van organisatorische verandering. Daarnaast beschrijft het cruciale juridische en ethische kaders, waarmee verantwoordelijk AI-gebruik wordt gewaarborgd en belangrijke kwesties zoals gegevensprivacy en -bescherming worden aangepakt. Door gebruik te maken van WoodWing Scienta's AI governance oplossing kunnen gebruikers AI-tools effectief implementeren, waardoor zowel efficiëntie als naleving wordt gewaarborgd.Het AI Governance Handboek behandelt ook AI risicomanagement, waardoor organisaties risico's (bijv. beveiligingsinbreuken, algoritmische vooroordelen) kunnen identificeren, beoordelen en strategieën kunnen ontwikkelen om deze aan te pakken. Door innovatie aan te moedigen, motiveert het handboek werknemers om na te denken over nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen, terwijl casestudies en best practices van andere bedrijven waardevolle inzichten bieden in effectieve AI-implementaties. Daarnaast wordt gerichte AI vaardigheden ontwikkeling geboden, in lijn met de rollen en verantwoordelijkheden zoals beschreven in het handboek, om succesvolle AI-adoptie te garanderen.Kortom, WoodWing Scienta brengt bedrijven een langverwachte bron: een praktische, aanpasbare, online AI Governance oplossing voor het effectief en verantwoord gebruik van AI-technologieën binnen een organisatie.Over WoodWingBij WoodWing bevrijden we organisaties van hun inefficiënties in content en informatie. Al meer dan twee decennia zijn we een baken van innovatie en bieden we oplossingen die multichannel publishing-, kwaliteitsmanagement-, digitaal assetbeheer-, en documentbeheerprocessen stroomlijnen. Ons productportfolio is geschikt voor alle sectoren en verbetert de efficiëntie van contentcreatie en informatiemanagement. WoodWing Software is een besloten vennootschap (BV) met het hoofdkantoor in Nederland, kantoren in de VS en Maleisië, commercieel personeel in LATAM en een wereldwijd partnernetwerk. Het bedrijf is opgericht in 2000 en heeft een wereldwijd personeelsbestand van meer dan 200 werknemers.