WoodWing Xtendis en Netaspect versterken gezamenlijke positie in verzekeringsmarkt

ROTTERDAM, NETHERLANDS, April 23, 2025 / EINPresswire.com / -- WoodWing Xtendis , een toonaangevende leverancier van informatiemanagement-oplossingen, heeft een strategisch reseller-partnership gesloten met Netaspect , specialist in cloud-based verzekeringsadministratie.Door Xtendis te integreren in het Certigo-platform van Netaspect, kunnen verzekeraars niet alleen hun administratieve processen stroomlijnen en hun compliance optimaliseren, maar ook beter voldoen aan strenge regelgeving zoals de AVG, DORA en NIS2. Deze krachtige koppeling biedt klanten een robuuste end-to-end oplossing voor het beheer van zowel gegevens als documenten, waardoor zij hun operationele veerkracht en informatiebeveiliging aanzienlijk versterken.Versterking van de positie in de verzekeringsmarktDeze samenwerking bundelt Netaspects expertise in cloud-based verzekeringsadministratie met WoodWing Xtendis’ kennis in informatie- en documentmanagement. Door Xtendis in Certigo te integreren, profiteren verzekeraars van twee complementaire oplossingen waarmee zij klantgegevens, schadeprocessen en bedrijfsdocumentatie efficiënter beheren. “Dit partnership stelt ons in staat om onze marktpositie verder te versterken. Verzekeraars profiteren van twee sterk geïntegreerde oplossingen die hun gegevensbeheer en administratieve processen optimaliseren,” zegt Marlon Rouw, Partner Manager EMEA bij WoodWing Xtendis.Best of breedWoodWing Xtendis blijft zich richten op de ontwikkeling van geavanceerde informatiemanagement-oplossingen, terwijl Netaspect zijn expertise benut om verzekeraars de meest geavanceerde cloud-based administratiediensten te bieden. “Onze strategie is gericht op het leveren van oplossingen die onze klanten echte meerwaarde bieden,” zegt Kees van Musscher, Algemeen Directeur van Netaspect. “De samenwerking met WoodWing Xtendis stelt ons in staat om onze cloud-based verzekeringsadministratie verder te verbeteren en tegelijkertijd verzekeraars te voorzien van geavanceerd informatiemanagement. Dit helpt hen hun administratieve processen te moderniseren en hun bedrijfsvoering te verbeteren.”Over WoodWingBij WoodWing bevrijden we organisaties van hun inefficiëntie op het gebied van content en informatie. Al meer dan twee decennia zijn we een baken van innovatie en bieden we oplossingen voor het stroomlijnen van multichannel publicatie-, kwaliteitsbeheer-, digital asset management- en documentbeheerprocessen. Ons productportfolio is geschikt voor alle sectoren en verbetert de efficiëntie van contentcreatie en informatiebeheer. WoodWing Software is een besloten vennootschap (BV) met het hoofdkantoor in Nederland, kantoren in de VS en Maleisië, commerciële medewerkers in LATAM en een wereldwijd partnernetwerk. Het bedrijf is opgericht in 2000 en heeft wereldwijd meer dan 200 medewerkers in dienst.Over NetaspectNetaspect is de leverancier van het Certigo Platform, een cloud-gebaseerde oplossing voor verzekeringsadministratie die is gebouwd op Microsoft Azure. Het platform biedt verzekeraars naadloze integratie van administratieve processen, waardoor ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren en klanten beter van dienst kunnen zijn.

