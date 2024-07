La collaboration POWR2 et GeniWatt apporte davantage de systèmes de stockage d'énergie par batterie en France

Mohammed BITITI – POWR2 Sales Executive Europe / Alexandre Mahé – GeniWatt Low Carbon Business Manager – Eric Mouillé – GeniWatt Deputy General Manager / Frank Moyer – POWR2 Sales Director, Global Accounts Stock des POWRBANK Pro au siège de GeniWatt dans la région nantaise en France POWR2 Battery Energy Storage Systems

POWR2, leader mondial des solutions de stockage d'énergie par batterie mobile, a le plaisir d'annoncer son partenariat stratégique avec GeniWatt.

BETHEL, CONNECTICUT, UNITED STATES, July 2, 2024 / EINPresswire.com / -- POWR2 , leader mondial des solutions de stockage d'énergie par batterie mobile, a le plaisir d'annoncer son partenariat stratégique avec GeniWatt . Basée dans la région nantaise en France, GeniWatt est spécialisée dans la fourniture, l’installation et la maintenance des groupes électrogènes de la marque FG Wilson. GeniWatt propose désormais les célèbres systèmes de stockage d'énergie par batterie POWRBANK de POWR2 pour une distribution immédiate dans toute la France. Le POWRBANK s'associe parfaitement aux générateurs diesel ou aux sources d'énergie renouvelables. Cette solution permet d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire la consommation de carburant, les émissions de CO2 et les coûts de maintenance. Elle permet de stocker et distribuer une énergie propre et silencieuse.Créée en 2011, GeniWatt s'est bâti une solide réputation en fournissant des solutions d'énergie pour diverses applications, notamment les bâtiments administratifs ou de santé, les télécoms, la construction, l'agriculture et la marine. Leur engagement envers l'excellence et la fiabilité s'aligne parfaitement avec la mission de POWR2 de révolutionner le stockage d'énergie dans le monde entier.POWR2 se consacre au développement des solutions d'énergie temporaire pour des secteurs tels que la location d'équipements, la construction, l'exploitation minière, l'événementiel et le cinéma/télévision dans plus de 19 pays. POWR2 est continuellement à la pointe de l’innovation dans la technologie des systèmes de stockage d'énergie par batterie mobile (BESS), en fournissant des solutions qui améliorent à la fois la rentabilité et la durabilité.Le partenariat avec GeniWatt marque une étape importante dans la vision de POWR2 d'un monde alimenté par une énergie propre et durable. En s'associant à GeniWatt pour distribuer les systèmes POWRBANK dans toute la France, POWR2 vise à répondre à la demande croissante de solutions électriques fiables et respectueuses de l'environnement dans la région.« GeniWatt illustre le leadership éclairé et l'expertise industrielle que nous recherchons dans un partenariat », a déclaré Hudson Nunn, vice-président de la stratégie d'entreprise chez POWR2. « Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons transformer l'énergie temporaire en solutions plus durables dans toute la France. »« Nous sommes ravis de représenter la marque POWR2 en France, pour offrir à nos clients une solution en énergie fiable et performante. GeniWatt soutient ses clients dans la transition énergétique et le BESS POWR2 seul ou combiné à un groupe électrogène et/ou une source d’énergie renouvelable est une solution au service de la décarbonation », John Hegarty, directeur général chez GeniWatt.Les POWRBANK sont désormais disponibles en stock en France et prêtes à être distribuées. Pour plus de détails, contactez GeniWatt dès aujourd'hui.À PROPOS DE NOTRE SOLUTION DE STOCKAGELe POWR2 POWRBANK est un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) mobile qui a été primé comme meilleure solution destinée à être utilisée dans les applications de fourniture d’énergie temporaire. Le POWRBANK est sûr, fiable et sans émissions de CO2. Cette solution peut être associée à des sources d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne, le réseau électrique ou des générateurs diesel. Lorsqu'il est combiné à un groupe électrogène diesel, le POWERBANK permet de réduire jusqu’à 80% la consommation de carburant et les émissions de CO2 induites. Réduisant significativement le temps de fonctionnement des groupes électrogènes, le POWRBANK limite les cycle de maintenance et offre davantage de silence. Associé à des sources d’énergie renouvelables, le POWRBANK fournit une solution 100 % zéro émission. Le POWRBANK prend en charge des charges variables et aide à éliminer les problèmes causés par le surdimensionnement du groupe électrogène et à prolonger la durée de vie de l’équipement.Le système de stockage d'énergie par batterie POWRBANK est idéal pour une gamme d'applications d'énergie temporaires, notamment la construction, les événements, l'agriculture et les zones isolées.À PROPOS DE GENIWATTGeniWatt, une société du FETIS Group, est spécialisée dans la fourniture de solutions électriques à plus de 3 000 clients dans le monde. GeniWatt est basée à Nantes et assure un accompagnement de proximité via 8 centres de service répartis dans toute la France. Fondée en 2011, GeniWatt dispose d’un des plus grands stocks européens de groupes électrogènes et se consacre à fournir des solutions énergétiques fiables adaptées aux exigences des clients.Visitez Geniwatt.fr ou rejoignez la conversation sur notre page LinkedIn .À PROPOS DE POWR2POWR2 est l'un des principaux fabricants de solutions d'alimentation électrique portables propres qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d'efficacité énergétique et de développement durable. Les solutions innovantes de POWR2 améliorent la rentabilité et la durabilité grâce à une technologie de pointe de système de stockage d'énergie par batterie. POWR2 a son siège à Bethel, CT et est distribué dans le monde entier.Visitez POWR2.com ou rejoignez la conversation sur notre page LinkedIn et simplifions la durabilité.