POWR2 präsentiert die neueste mobile BESS-Technologie auf der Bauma 2025

Treffen Sie POWR2 in München auf der Bauma 2025 Besuchen Sie POWR2.com POWRBANK XPRO PLUS Batteriespeichersystem (BESS)

Entdecken Sie die neuesten Fortschritte in Batteriespeichersystemen (BESS) am Stand 231 in Halle C4.

BETHEL, CT, UNITED STATES, March 5, 2025 / EINPresswire.com / -- POWR2, ein führender Anbieter von mobilen Energiespeicherlösungen, wird auf der Bauma 2025 in München, Deutschland, ausstellen. Die 34. Ausgabe der weltweit führenden Fachmesse für die Bauindustrie vereint über 3.500 Aussteller aus 57 Ländern und zieht vom 7. bis 13. April Fachleute aus der ganzen Welt an.POWR2 lädt alle Bauma-Besucher ein, am Stand 231 in Halle C4 die neuesten Entwicklungen in Batteriespeichersystemen (BESS) zu entdecken. Mit dem Fokus auf effiziente Energieversorgung, wo immer sie benötigt wird, maximieren die Energiespeicherlösungen von POWR2 Einsparungen, erhöhen die betriebliche Flexibilität und verbessern die Stromzuverlässigkeit auf Baustellen.Mobile BESS-Technologie von POWR2 auf der Bauma: POWRBANK XPRO Plus : Zuverlässige, effiziente Energie überallDas Batteriespeichersystem POWRBANK XPRO Plus von POWR2 wird vor Ort ausgestellt. Die bald UL-gelistete und CSA-zertifizierte POWRBANK XPRO Plus ist darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu optimieren, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und eine effiziente, unterbrechungsfreie Stromversorgung auf Baustellen zu gewährleisten.Optimierte Schlüsselfunktionen umfassen:• DC-Ladung: Laden Sie Elektrogeräte oder Fahrzeuge nahtlos mit einem optionalen 30-kW-DC-Schnellladegerät.• Integriertes HVAC: Die thermische Isolierung unterstützt einen weiten Betriebstemperaturbereich, während das lüftungsfreie Design das Eindringen von Staub verhindert.• Nahtloser Lastübergang: Erreicht eine Übertragungszeit von unter 20 ms zwischen AC-gekoppeltem und autarkem Betrieb.• Integrierte Brandsicherheit: Ausgestattet mit aerosolbasierter Brandunterdrückung, Rauchmeldern und akustischen Warnsignalen für höhere Sicherheit.• Steuerbare Multi-I/O: Kontrolle von acht einzelnen Ausgangsverbindungen für priorisierte Lastverwaltung, Lastplanung sowie Überwachung und Berichterstattung.• Robustes, mobiles Design: Ein verzinkter, pulverbeschichteter Metallrahmen, vollständig versiegelt und isoliert, mit abschließbaren Seitentüren und Sicherheitsschaltern für maximale Langlebigkeit. Gabelstaplertaschen und Hebeösen erleichtern den Transport.• Skalierbare Leistung: Betrieb von bis zu drei Einheiten parallel, um die Leistung und Speicherkapazität auf 300 kW/300 kWh zu erweitern.Bauma-Besucher können ebenfalls ADVANTAGE, das innovative Energiemanagementsystem von POWR2, erkunden, das standardmäßig in jeder POWRBANK enthalten ist. Bestehend aus einem Energy Control Module (ECM) und einer Energy Management Cloud (EMC), bietet ADVANTAGE eine Vielzahl von Funktionen zur Steuerung des Energieverbrauchs jederzeit und von überall.Funktionen von ADVANTAGE umfassen:• Fernsteuerung der Energie: Verwaltung von Batterien, Generatoren und Lasten mit anpassbaren Timern und Automatisierungen von überall.• Umfassende Berichterstattung: Echtzeit-Einblicke in Energieflüsse, Kraftstoffeinsparungen, CO₂-Reduzierungen, Batterieleistung und Generatorlaufzeiten.• Zukunftssichere Software: Als proprietäre Software ist ADVANTAGE darauf ausgelegt, sich mit der Branche weiterzuentwickeln.Neue Virtual-Reality-BESS-ErfahrungBesucher des POWR2-Stands können eine brandneue Virtual-Reality-Erfahrung erleben und die POWRBANK mobile BESS-Technologie in realistischen Anwendungsszenarien entdecken. Die VR-Demonstration ermöglicht Bauma-Besuchern, eine virtuelle Baustelle zu erkunden, die mit der POWRBANK betrieben wird, und echte Kraftstoffeinsparungen durch POWRBANK-Nutzer zu erleben.Besuchen Sie POWR2 auf der Bauma 2025Bauma-Besucher sind eingeladen, Stand 231 in Halle C4 zu besuchen, um die Innovationen von POWR2 hautnah zu erleben. Um ein Meeting zu vereinbaren oder mehr über die Energielösungen von POWR2 zu erfahren, besuchen Sie POWR2.com Über POWR2POWR2 ist ein führender Hersteller von sauberen, mobilen Energiespeicherlösungen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Energieeffizienz zu maximieren und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Die mobile BESS-Technologie von POWR2 liefert zuverlässige Energie, wo immer sie benötigt wird, und steigert die Rentabilität, Effizienz und Nachhaltigkeit von Bauunternehmen weltweit. Mit Hauptsitz in Bethel, Connecticut, USA, bedient POWR2 Kunden weltweit.Besuchen Sie POWR2.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, um stets über die Zukunft der mobilen Energiespeicherung informiert zu bleiben.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.