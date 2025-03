POWR2 présentera sa dernière technologie BESS mobile à Bauma 2025

Rencontrez POWR2 à Munich lors de Bauma 2025 Visitez POWR2.com Système de stockage d’énergie par batterie (BESS) POWRBANK XPRO PLUS

Découvrez les dernières avancées en systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) au stand 231 dans le hall C4.

BETHEL, CT, UNITED STATES, March 5, 2025 / EINPresswire.com / -- POWR2, un leader des solutions de stockage d’énergie portable, exposera au salon Bauma 2025 à Munich, en Allemagne. La 34ème édition du principal salon mondial de la construction rassemblera plus de 3 500 exposants issus de 57 pays et attirera des professionnels du secteur du monde entier du 7 au 13 avril.POWR2 invite les visiteurs de Bauma à se rendre au stand 231 dans le hall C4 pour découvrir les dernières avancées en matière de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). Axées sur l’apport d’une alimentation énergétique efficace partout où cela est nécessaire, les solutions de stockage d’énergie de POWR2 maximisent les économies, améliorent la flexibilité opérationnelle et renforcent la fiabilité de l’alimentation sur les chantiers de construction.Technologie BESS mobile de POWR2 à Bauma : POWRBANK XPRO Plus : une alimentation fiable et efficace partoutLe système de stockage d’énergie par batterie POWRBANK XPRO Plus de POWR2 sera exposé. Prochainement certifié UL et CSA, le POWRBANK XPRO Plus est conçu pour optimiser l’utilisation de l’énergie, réduire la consommation de carburant et fournir une alimentation efficace et ininterrompue sur les chantiers de construction.Caractéristiques améliorées et essentielles :• Recharge en courant continu (DC) : rechargez facilement des équipements électriques ou des véhicules avec un chargeur rapide DC optionnel de 30 kW.• HVAC intégré : le contrôle environnemental avec isolation thermique permet une large plage de température de fonctionnement, tandis que la conception sans ventilation empêche l’infiltration de poussière.• Transfert de charge sans interruption : assure un temps de transfert inférieur à 20 ms entre le couplage AC et le mode autonome.• Sécurité incendie intégrée : équipé d’un système de suppression d’incendie par aérosol, d’un détecteur de fumée et d’alarmes sonores pour une sécurité renforcée.• Multi E/S contrôlable : gérez huit sorties individuelles pour la gestion des charges prioritaires, la planification de la charge et le suivi des performances.• Conception robuste et portable : cadre métallique galvanisé et thermolaqué, entièrement scellé et isolé, portes latérales verrouillables avec interrupteurs de sécurité. Poignées pour chariot élévateur et anneaux de levage pour un transport facile.• Puissance extensible : connectez jusqu'à trois unités en parallèle pour augmenter la capacité de stockage et la puissance à 300 kW/300 kWh.Les visiteurs de Bauma pourront également découvrir ADVANTAGE, le système innovant de gestion de l’énergie de POWR2, intégré à chaque POWRBANK. Composé d’un module de contrôle de l’énergie (ECM) et d’un cloud de gestion de l’énergie (EMC), ADVANTAGE permet aux utilisateurs de gérer leur consommation d’énergie partout et à tout moment.Fonctionnalités d’ADVANTAGE :• Contrôle énergétique à distance : gérez les batteries, les générateurs et les charges avec des minuteries personnalisables et une automatisation avancée.• Rapports détaillés : accédez à des analyses en temps réel sur le flux énergétique, les économies de carburant, la réduction des émissions de CO₂, la performance des batteries et le temps de fonctionnement des générateurs.• Logiciel évolutif : ADVANTAGE, en tant que logiciel propriétaire, est conçu pour s’adapter aux évolutions du secteur.Nouvelle expérience de réalité virtuelle BESSLes visiteurs du stand POWR2 pourront vivre une expérience immersive en réalité virtuelle pour voir le BESS POWRBANK en action face à des défis concrets. Cette démonstration permettra aux participants de découvrir un chantier de construction virtuel alimenté par le POWRBANK et d’observer les économies de carburant réalisées par ses utilisateurs.Visitez POWR2 à Bauma 2025Les visiteurs de Bauma sont invités à se rendre au stand 231 dans le hall C4 pour découvrir de près les innovations de POWR2. Pour planifier une rencontre ou en savoir plus sur les solutions énergétiques de POWR2, rendez-vous sur POWR2.com À PROPOS DE POWR2POWR2 est un fabricant de premier plan de solutions d’alimentation portable propre, aidant les entreprises à maximiser leur efficacité énergétique tout en réduisant leur consommation de carburant. La technologie BESS mobile de POWR2 fournit une alimentation fiable partout où elle est nécessaire, améliorant la rentabilité, l’efficacité et la durabilité des entreprises de construction à l’échelle mondiale. Basée à Bethel, Connecticut, aux États-Unis, POWR2 sert des clients dans le monde entier.Visitez POWR2.com ou suivez-nous sur LinkedIn pour rester informé sur l’avenir du stockage d’énergie mobile.

