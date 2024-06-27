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Road Closure - I 89 South Bound Lane - Just north of Exit 8 Montpelier Exit

 

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

­­­­­­­­­­­­         Berlin _       _

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION

 

I 89  SOUTH BOUND LANE JUST NORTH OF EXIT 8, MONTPELIER EXIT WILL BE CLOSED DUE TO MOTOR VEHICLE ACCIDENT. CURRENTLY THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE. VERMONT STATE POLICE, MONTPELIER EMS AND FIRE ARE ON SCENE.

 

UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY. 

 

PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

Williston PSAP Emergency Communications.

Vermont State Police – Berlin Office

(802) 229-9191 option 3

 

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Road Closure - I 89 South Bound Lane - Just north of Exit 8 Montpelier Exit

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