Road Closure - I 89 South Bound Lane - Just north of Exit 8 Montpelier Exit
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
Berlin _ _
NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
I 89 SOUTH BOUND LANE JUST NORTH OF EXIT 8, MONTPELIER EXIT WILL BE CLOSED DUE TO MOTOR VEHICLE ACCIDENT. CURRENTLY THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE. VERMONT STATE POLICE, MONTPELIER EMS AND FIRE ARE ON SCENE.
UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Williston PSAP Emergency Communications.
Vermont State Police – Berlin Office
(802) 229-9191 option 3