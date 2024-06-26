تم تكريم شركة د.ب إنفيستنغ بجائزة "أفضل مزود وسيط مُعرّف للفوركس" في قمة المتداولين في دبي في مايو 2024
EINPresswire.com/ -- تفخر شركة د.ب إنفيستنغ، المزود الرائد للخدمات المالية، بحصولها على لقب "أفضل وسيط معتمد في الفوركس" المرموق في قمة المتداولين التي عقدت في دبي فستيفال أرينا يومي 19 و20 مايو. وقد جمعت هذه الفعالية التي نظمتها شركة سمارت فيجن قادة الصناعة والخبراء والمتداولين من جميع أنحاء العالم
وقد أثنى الدكتور محمد النظامي، الرئيس التنفيذي ومؤسس سمارت فيجن، على شركة د.ب إنفيستنغ لالتزامها برضا العملاء والحلول المبتكرة. ويُسلط هذا التكريم الضوء على الأداء الاستثنائي للشركة وتفانيها في تقديم خدمات الوساطة في الفوركس من الدرجة الأولى منذ عام 2020
تُرجع د.ب إنفيستنغ نجاحها إلى فلسفتها التي تركز على العميل والتكنولوجيا المتقدمة وتجربة التداول السلسة. في مقابلة أُجريت معه مؤخرًا، أوضح الرئيس التنفيذي السيد جينارو لانزا استراتيجية الشركة المستقبلية، والتي تشمل التوسع في الامتثال التنظيمي الجديد، وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وافتتاح مكاتب جديدة، واستكشاف عمليات استحواذ محتملة. على المدى القصير، تهدف الإدارة إلى أن تصبح واحدة من أكبر 5 لاعبين في السوق خلال السنوات الثلاث القادمة
ويتولى قيادة التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دبي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال السيد هيثم عبد الحليم، الذي يلتزم بتأمين أفضل الصفقات الشريكة وتوفير أفضل شروط التداول للعملاء بما في ذلك فروق الأسعار الضيقة
تعرب شركة د.ب إنفيستنغ عن خالص امتنانها لفريقها المتفاني الذي يضم أكثر من 100 موظف في خمسة مكاتب في بلدان مختلفة. فجهودهم الدؤوبة والتزامهم بالتميز جزء لا يتجزأ من نجاح الشركة. كما تشكر الشركة عملاءها على دعمهم المستمر
واستشرافاً للمستقبل، تواصل شركة د.ب إنفيستنغ تركيزها على تعزيز عروضها ووضع معايير جديدة في قطاع الخدمات المالية. وبفضل هذه الجائزة المرموقة والدعم المستمر من العملاء، تستعد الشركة للنمو والنجاح المستدام
شاهد الفيديو على قناة د.ب إنفيستنغ على يوتيوب:
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Alex
وقد أثنى الدكتور محمد النظامي، الرئيس التنفيذي ومؤسس سمارت فيجن، على شركة د.ب إنفيستنغ لالتزامها برضا العملاء والحلول المبتكرة. ويُسلط هذا التكريم الضوء على الأداء الاستثنائي للشركة وتفانيها في تقديم خدمات الوساطة في الفوركس من الدرجة الأولى منذ عام 2020
تُرجع د.ب إنفيستنغ نجاحها إلى فلسفتها التي تركز على العميل والتكنولوجيا المتقدمة وتجربة التداول السلسة. في مقابلة أُجريت معه مؤخرًا، أوضح الرئيس التنفيذي السيد جينارو لانزا استراتيجية الشركة المستقبلية، والتي تشمل التوسع في الامتثال التنظيمي الجديد، وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وافتتاح مكاتب جديدة، واستكشاف عمليات استحواذ محتملة. على المدى القصير، تهدف الإدارة إلى أن تصبح واحدة من أكبر 5 لاعبين في السوق خلال السنوات الثلاث القادمة
ويتولى قيادة التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دبي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال السيد هيثم عبد الحليم، الذي يلتزم بتأمين أفضل الصفقات الشريكة وتوفير أفضل شروط التداول للعملاء بما في ذلك فروق الأسعار الضيقة
تعرب شركة د.ب إنفيستنغ عن خالص امتنانها لفريقها المتفاني الذي يضم أكثر من 100 موظف في خمسة مكاتب في بلدان مختلفة. فجهودهم الدؤوبة والتزامهم بالتميز جزء لا يتجزأ من نجاح الشركة. كما تشكر الشركة عملاءها على دعمهم المستمر
واستشرافاً للمستقبل، تواصل شركة د.ب إنفيستنغ تركيزها على تعزيز عروضها ووضع معايير جديدة في قطاع الخدمات المالية. وبفضل هذه الجائزة المرموقة والدعم المستمر من العملاء، تستعد الشركة للنمو والنجاح المستدام
شاهد الفيديو على قناة د.ب إنفيستنغ على يوتيوب:
Check out the video on the DB investing YouTube channel by clicking here
Check out the blog for more news here
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على marketing@dbinvesting.com
أو لتصبح شريكاً لنا، التواصل على partnership@dbinvesting.com
Alex
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