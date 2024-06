EBC Group ชนะรางวัล “โบรกเกอร์ FX ที่น่าเชื่อถือที่สุด” และ “โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด” ในงาน World Finance Awards

EBC Group คว้าสองรางวัลจากงาน World Finance Awards โดยเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีกฎระเบียบระดับสูง สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีเยี่ยม และมาตรการรักษาความปลอดภัยครอบคลุม ที่ทำให้ ได้รับรางวัล "โบรกเกอร์ FX ที่น่าเชื่อถือที่สุด" และ "โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด"

EBC Financial Group (EBC) มีความภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งสองรางวัลในงาน World Finance Awards 2024 ได้แก่ รางวัลโบรกเกอร์ FX ที่น่าเชื่อถือที่สุด และ รางวัลโบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด ทั้งสองรางวัลที่ EBC ได้รับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการให้บริการผู้ใช้งานที่เป็นเลิศ

การได้รับรางวัลยกย่องติดต่อกันสองรางวัลนั้นเน้นย้ำถึงความไว้วางใจของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อการดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบระดับสากลของ EBC การพยายามมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีที่สุด และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ EBC ในฐานะผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการเงินฟอเร็กซ์

ความเป็นเลิศที่ครอบคลุมรอบด้าน: โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด (Best CFD Broker)

สำหรับรางวัล "โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด" เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในอุตสาหกรรมการเงินฟอเร็กซ์ โดยจำเป็นต้องผ่านการประเมินโบรกเกอร์ในด้านการดำเนินการตามคำสั่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคา ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง ความปลอดภัยของกองทุน การสนับสนุนการซื้อขาย และนวัตกรรมต่างๆที่นำมาใช้ในการลงทุน ในฐานะผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2024 แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งในระบบดำเนินการที่ได้มาตราฐาน การดำเนินการตามคำสั่งที่รวดเร็ว มีความจุสูงสำหรับการรวมคำสั่ง ที่สำคัญระบบของ EBC Financial Group มีความเสถียรที่ยอดเยี่ยม

รากฐานที่มั่นคง มอบประสบการณ์ที่จริงใจ: โบรกเกอร์ FX ที่น่าเชื่อถือที่สุด (Most Trusted FX Broker)

นอกจากรางวัล "โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด" ในขณะเดียวกัน EBC ยังได้รับเกียรติให้รับรางวัล "โบรกเกอร์ FX ที่น่าเชื่อถือที่สุด" ความน่าเชื่อถือนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดมาตลอด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคำสั่งซื้อจะได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาที่เหมาะกับสภาวะตลาดต่างๆ

ในปี 2024 EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับใบอนุญาตตามกฎระเบียบเต็มรูปแบบจาก The Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) หมายเลขควบคุม 2038223 แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ์เชิงรุกของ EBC กับการขยายข้อกำหนดในเขตอำนาจศาลที่กว้างขึ้น ปัจจุบัน EBC ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตระดับระดับสากล ได้แก่ บริษัท EBC Financial Group (UK) Ltd ควบคุมดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร ในขณะที่บริษัท EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ควบคุมดูแลโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในออสเตรเลีย และบริษัท EBC Financial Group (Cayman) Limited ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานทางการเงิน CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน EBC ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลและเข้ารับการตรวจสอบข้ามเขตอำนาจศาลอย่างเป็นประจำ

EBC จัดตั้งทีมงานบริการผู้ใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อมอบการสนับสนุนนที่ครอบคลุมและทั่วถึงตลอดเวลา เปิดโอกาสในการเรียนรู้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมร่วมกัน อุปกรณ์และระบบที่ล้ำสมัย รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานจะสามารถเป็นผู้นำในตลาดได้ตลอดเวลา เรามีชุดอุปกรณ์การเทรดที่ทันสมัย ตัวชี้วัดที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่ใกล้ชิด เราเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนและมอบความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานทุกคน

การได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมและความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ

Jon Bentley หัวหน้าฝ่ายการผลิตของบริษัท World Finance Magazine ได้แสดงความคิดเห็นว่า “เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ World Finance Forex Awards ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการเงินฟอเร็กซ์ โดยยกย่องโบรกเกอร์ที่ตรงตามเกณฑ์ชี้วัดที่สำคัญ เช่น การให้บริการ ความไว้วางใจจากผู้ใช้งาน ความโปร่งใส และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น ในปี 2024 นี้ EBC Financial Group ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมดูแลจากสถาบันการเงินทั่วโลก และได้สร้างความแตกต่างด้วยการคว้าตำแหน่งโบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุดและโบรกเกอร์ FX ที่น่าเชื่อถือที่สุด สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ EBC Financial Group ที่ตั้งใจมอบบริการที่เป็นเลิศ ส่งเสริมความไว้วางใจ รักษาความโปร่งใสให้กับผู้ใช้งาน และมาพร้อมกับการพัฒนาแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การอุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆได้กำหนดมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการเงินฟอเร็กซ์ โดยตำแหน่งรางวัลที่โบรกเกอร์ได้รับนั้นเน้นย้ำว่าพวกเขา คือ ผู้นำในตลาดการเงินฟอเร็กซ์”

การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งสองรางวัลนี้ตอกย้ำความไว้วางใจและการสนับสนุนของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อ EBC ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมการเงินฟอเร็กซ์ของ EBC Financial Group

ทัศนวิสัยก้าวไกล

EBC Financial Group รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการการซื้อขายที่เหนือชั้น ทำความเข้าใจกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากมองไปสู่อนาคต EBC จะมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการของความซื่อสัตย์และความเคารพ รักษามาตรฐานของสภาพแวดล้อมการซื้อขายให้ดีที่สุดและพัฒนาปรับปรุงบริการ พร้อมสร้างความร่วมมือที่หลากหลายเพื่อมอบระบบนิเวศทางการเงินที่ปลอดภัยและครอบคลุม่มากขึ้น เปิดโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนจากทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ebc.com/.

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และจัดการโซลูชั่นการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทางการเงิน เรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบระหว่างประเทศในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในออสเตรเลีย และ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ในหมู่เกาะเคย์แมน

จุดแข็งของ EBC Group คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีลึกซึ้งมากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดยได้ผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่เหตุการณ์ Plaza Accord ไปจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสและในปี 2015 EBC ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับที่หนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดแบบที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลก เริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/