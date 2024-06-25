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Состоялось 16-ое заседание Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский Союз»

25 June 2024

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Состоялось 16-ое заседание Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский Союз»

25 июня 2024 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялось 16-ое заседание Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский Союз».

Заседание открыли Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Олоф Скуг.

На встрече были обсуждены перспективы взаимодействия и расширения сотрудничества между Туркменистаном и Евросоюзом в области гуманитарного права и прав человека.

Состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как совершенствование гражданского общества, верховенство права и судебная реформа, а также сотрудничество в области образования, здравоохранения, гендерного равенства, защиты прав детей и инвалидов.

В ходе Диалога стороны обсудили реализацию Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, с фокусом на постоянное совершенствование правоохранительной системы и повышение ответственности в области прав человека, а также затронута тема деятельности института Омбудсмена в текущем году.

В процессе переговоров стороны рассмотрели вопросы реализации совместных проектов между Туркменистаном и ЕС на ближайшую перспективу.

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Состоялось 16-ое заседание Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский Союз»

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