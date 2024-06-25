25 June 2024

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Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Тунисской Республики

25 июня 2024 года в режиме видеоконференции состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Тунисской Республики. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана – Ахмед Гурбанов, тунисскую – заместитель министра иностранных дел, иммиграции и ответственного по делам тунисцев за рубежом Тунисской Республики Мунир бен Раджиба.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего укрепления туркмено-тунисских отношений, была подчеркнута значимость расширения договорно-правовой базы партнерства.

Обстоятельно рассмотрены пути наращивания объемов торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в области инвестиций, туризма и сельского хозяйства.

Кроме того, констатирована обоюдная нацеленность на активизацию межпарламентских контактов путем создания Туркмено-тунисской межпарламентской группы дружбы, а также связей в образовательной и гуманитарной сферах.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.