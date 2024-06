BGI-Team erreicht erfolgreich den Gipfel des Mount Everest (Qomolangma)

Um 10.28 Uhr Ortszeit am 21. Mai 2024 erreichten Wang Jian, Chairman und Mitbegründer der BGI Group (Mitte), und ein wissenschaftliches Team von BGI den Gipfel des Mount Everest auf 8848,86 Metern. Das 'BGI Qomolangma Laboratory' wurde im Mount Everest Base Camp in Shigatse auf einer Höhe von 5.200 Metern eingerichtet, um die wissenschaftliche Forschung zu unterstützen. Sammlung von Ruhe-EEG-Daten und Hautmikrobiom-Proben auf dem Gipfel des Mount Everest. Am 2. Juli 2010 haben BGI-Wissenschaftler das Geheimnis der menschlichen Höhenanpassung gelüftet - eine Mutation im EPAS1-Gen. Die Studie wurde als Titelartikel in Science veröffentlicht. Wang Jian, Vorsitzender und Mitbegründer der BGI-Gruppe (Mitte) zusammen mit Mitgliedern des wissenschaftlichen Teams von BGI während einer Schulung.

SHENZHEN, CHINA, June 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Sendet die weltweit ersten Ultraschallbilder und EEG-Daten vom Gipfel der Welt21. Mai 2024, Shenzhen - Nach dem Aufstieg von der Nordseite erreichten der Vorsitzende und Mitbegründer der BGI Group, Wang Jian, und ein wissenschaftliches Team der BGI heute um 10:28 Uhr den Gipfel des Mount Everest (Qomolangma) in 8848,86 Metern Höhe und nahmen mit einem tragbaren Ultraschallgerät das weltweit erste Ultraschallbild vom Gipfel auf. Außerdem zeichnete das Team auf dem Gipfel Elektroenzephalogramm (EEG)-Daten auf. Wang Jian hat den Gipfel des Mount Everest bereits zum zweiten Mal erreicht und ist mit seinen 70 Jahren der älteste Mensch in China, dem dies gelungen ist.Die Besteigung des Mount Everest wurde durch wissenschaftliche Forschung motiviert, die darauf abzielte, ein tieferes Verständnis der adaptiven physiologischen Mechanismen des menschlichen Körpers in extremer Höhe zu erlangen und die Zusammensetzung der Mikroorganismen und die Veränderungen der ökologischen Umgebung zu untersuchen, was zu neuen Durchbrüchen und Erkenntnissen für zukünftige wissenschaftliche und industrielle Entwicklungen führte.Zur Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung richtete das BGI am 18. April im Mount Everest Base Camp in Shigatse auf 5.200 Metern Höhe das BGI Qomolangma Labor" ein. Dies ermöglichte die Erprobung von Gensequenzierung und kabellosem Ultraschall in der Höhe sowie die Sammlung physiologischer und multimikrobieller Daten durch das BGI-Team.Das drahtlose Ultraschallhandgerät begleitete die Bergsteiger auf den Gipfel des Mount Everest und zeichnete in Echtzeit Ultraschallbilder der Halsschlagader der Mitglieder des Gipfelteams auf. Dies ist auch das erste Mal, dass Ruhe-EEG-Daten von Bergsteigern auf dem höchsten Berg der Welt aufgezeichnet wurden.In Kombination mit anderen wissenschaftlichen Errungenschaften in der Hirnforschung, der Augenheilkunde, der Plateaumedizin, der Sportmedizin und anderen Bereichen wird das wissenschaftliche Forschungsteam in der Lage sein, ein umfassendes Modell der menschlichen Gesundheit und des menschlichen Lebens zu erstellen."2010 haben wir bei unserer ersten Besteigung des Mount Everest das Höhenanpassungsgen EPAS1 entdeckt. Dieses Mal hoffen wir, unser Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Genetik und Umwelt durch die räumliche und zeitliche Dimension zu vertiefen", sagt Wang Jian."Wir haben ein interdisziplinäres Team zusammengestellt und mehr Instrumente und Ausrüstung in größere Höhen gebracht, um wissenschaftliche Fragen zur menschlichen Physiologie unter extremen Bedingungen zu untersuchen. Wir hoffen, konstruktive Erkenntnisse über wichtige Themen wie den Ursprung des Lebens, die Evolution der Arten, den Klimawandel und außerirdisches Leben zu gewinnen und damit einen Beitrag zur zukünftigen wissenschaftlichen Entwicklung zu leisten.Im vergangenen Jahr hat das BGI-Forschungsteam fünf Berge mit einer Höhe von über 5.000 Metern bestiegen, um verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Im Jahr 2021 führte Wang Jian ein Team in den 10.000 Meter tiefen Marianengraben, den tiefsten Teil des Ozeans, um neue Horizonte für die wissenschaftliche Erforschung des Meeres und der genetischen Ressourcen zu eröffnen.Von den Tiefen der Ozeane bis zu den Gipfeln der höchsten Berge der Welt - das wissenschaftliche Team des BGI betritt Neuland in der wissenschaftlichen Entwicklung und im Verständnis der menschlichen Physiologie und trägt dazu bei, neue Geheimnisse der Biowissenschaften zu entschlüsseln.