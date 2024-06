Les centres de données eStruxture nomme Deepa Patel au poste de vice-présidente principale des ressources humaines

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, June 25, 2024 / EINPresswire.com / -- eStruxture, le plus grand fournisseur canadien de solutions de réseaux et de centres de données neutres pour l'infonuagique, a le plaisir d'annoncer la nomination de Deepa Patel au poste de vice-présidente principale des ressources humaines. Avec plus de 20 ans d'expérience diversifiée en matière de leadership, Mme Patel a fait ses preuves en matière de leadership axé sur les personnes, de mentorat et d'automatisation des systèmes et des processus pour mettre le capital humain au service de la croissance. Dans ses nouvelles fonctions, elle supervisera toutes les fonctions RH d'eStruxture.Mme Patel est une professionnelle des ressources humaines très accomplie, qui rejoint eStruxture après avoir occupé le poste de vice-présidente des ressources humaines pour l'Amérique du Nord chez Quest Windows. À ce poste, elle a joué un rôle déterminant dans la stimulation de la croissance, le renforcement de la collaboration et l'amélioration de la communication à tous les niveaux de l'organisation. La longue carrière de Mme Patel dans le domaine des ressources humaines comprend également des rôles importants chez Ceridian, Canadian Tire et Holcim/Lafarge."Alors que l'industrie des centres de données continue de croître de façon exponentielle, eStruxture s'aligne sur la même trajectoire. Nous sommes ravis de renforcer les rangs de notre équipe de direction avec des talents exceptionnels. Deepa apporte à notre organisation une combinaison unique d'énergie, de vision et d'expertise", déclare Todd Coleman, fondateur, président et directeur général d'eStruxture. "Sa profonde compréhension des affaires, des systèmes et, bien sûr, des solutions humaines, ouvrira la voie à une nouvelle croissance à l'échelle de l'entreprise. Ses antécédents correspondent parfaitement aux valeurs de notre entreprise. Nous sommes ravis de l'accueillir à bord et attendons avec impatience sa contribution au succès d'eStruxture."Cette nomination fait suite à l'annonce par eStruxture de la conclusion d'un accord transformateur d'un montant de 1,8 milliards de dollars , ainsi que l'obtention d'un des titres de " Les société les mieux gérées au Canada " décerné par Deloitte."Je suis honoré et fier de rejoindre eStruxture en tant que membre de l'équipe dirigeante. J'ai l'intention de contribuer à la croissance de l'organisation tout en restant fidèle aux valeurs culturelles profondément ancrées que sont le travail d'équipe, l'intégrité, l'équité, la compassion et le respect", ajoute Mme Patel. "Au cours des dernières années, eStruxture s'est développée rapidement, tout en démontrant un engagement inébranlable à créer une main-d'œuvre et une culture innovantes et inclusives. Je me réjouis de poursuivre ce travail essentiel".À propos des centres de données eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des sites à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Nos solutions sont conçues pour vous en donner plus : plus d'emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d'exécuter des applications d'entreprise modernes et exigeantes, et qui offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles des processus d'affaires.Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 000 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre soutien à la clientèle, y compris des transporteurs, des fournisseurs de nuages, du contenu médiatique, des services financiers et des entreprises. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à ses clients partout au Canada dans ses installations neutres à l'égard des transporteurs et des nuages.Pour plus d'informations, visitez www.estruxture.com , et suivez-nous sur X et LinkedIn.