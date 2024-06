Une recherche BGI révèle un lien entre l’âge microbien intestinal et le risque cardiovasculaire chez les personnes âgées

L'étude "Divergent age-associated and metabolism-associated gut microbiome signatures modulate cardiovascular disease risk" a été publiée dans Nature Medicine. Construction et validation de cinq MCs métaboliques et évaluation de leurs associations avec le risque de MCV.

SHENZHEN, CHINA, June 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent la principale cause de décès dans le monde et sont souvent liées au vieillissement et aux troubles métaboliques. À mesure que les gens vieillissent, ces troubles métaboliques deviennent plus fréquents et plus complexes, et les MCV apparaissent généralement en même temps que d'autres problèmes de santé. Des recherches montrent que le microbiome intestinal change avec l'âge et diffère d'une population à l'autre. Ces études suggèrent que le microbiome intestinal pourrait être crucial pour un vieillissement en bonne santé, car il réagit au mode de vie et aux médicaments, est lié au métabolisme et au système immunitaire de l'organisme et évolue avec l'âge.Une étude novatrice publiée récemment dans Nature Medicine, menée par BGI-Research, BGI Genomics, le Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases of Ruijin Hospital, la faculté de médecine de l'université Jiao Tong de Shanghai et le Shanghai National Clinical Research Center for Metabolic Diseases, a examiné l'interaction entre le microbiome intestinal, le vieillissement, le métabolisme et le risque de maladie cardiovasculaire à long terme. L'étude, intitulée "Divergent age-associated and metabolism-associated gut microbiome signatures modulate cardiovascular disease risk", présente une analyse exhaustive de la manière dont la composition du microbiome intestinal peut servir de bioindicateur du risque de MCV dans le contexte du vieillissement et de la santé métabolique.Les chercheurs ont classé 10 207 participants en cinq groupes distincts de multimorbidité métabolique (MC) sur la base de mesures exhaustives de 21 variables métaboliques. Chaque groupe de multimorbidité présentait un sous-phénotype métabolique unique, le groupe MC1 représentant un groupe métaboliquement sain et les groupes MC4 et MC5 étant caractérisés respectivement par des problèmes liés à l'obésité et à l'hyperglycémie. Les deux derniers MC ont montré un risque accru de MCV de 75 % et 117 % par rapport au MC1, respectivement, sur une période de suivi de 11,1 ans.À partir des données de séquençage métagénomique obtenues à partir de 4 491 échantillons fécaux, une mesure de l'âge microbien de l'intestin (MA) a été développée à l'aide de 55 espèces intestinales liées à l'âge, ce qui permet de mieux comprendre le statut du vieillissement de l'intestin humain. Notamment, les individus plus jeunes présentent généralement une plus grande abondance d'espèces Bacteroides, tandis que les espèces Prevotella sont plus abondantes chez les individus plus âgés. Plus important encore, chez les individus MCs45 (métaboliquement malsains) âgés de 60 ans ou plus, le risque de MCV était significativement accru chez les individus ayant une AM plus élevée (plus grande abondance d'espèces Prevotella) mais était considérablement atténué chez les individus ayant une AM plus faible. Ces effets se sont révélés indépendants de l'âge, du sexe et d'une série de facteurs liés au mode de vie et à l'alimentation.Le Dr Wang Tiange, principal auteur de l'étude à l'hôpital Ruijin de la faculté de médecine de l'université Jiao Tong de Shanghai, a déclaré : "Ces résultats mettent en évidence le rôle modulateur essentiel du microbiote intestinal dans la santé cardiovasculaire, en particulier chez les personnes âgées en mauvaise santé métabolique, et soulignent le potentiel du microbiome intestinal en tant que cible prometteuse pour les interventions en matière de santé. Nous nous engageons à faire progresser nos recherches afin de développer des stratégies ciblées visant à moduler l'âge biologique du microbiote intestinal. Ces stratégies sont, selon nous, susceptibles de réduire l'incidence des maladies cardiovasculaires et de favoriser un vieillissement en bonne santé.""En utilisant la métagénomique et les dernières technologies omiques de pointe sur des populations humaines longitudinales à grande échelle, des populations de contrôle des maladies et des cohortes de recherche clinique, nos efforts de collaboration avec nos partenaires sont orientés vers une exploration plus approfondie des marqueurs omiques associés aux maladies métaboliques et au processus de vieillissement. Nous ne nous contentons pas d'identifier ces biomarqueurs, mais nous cherchons également à découvrir de nouvelles voies pour atténuer l'impact de ces conditions, favorisant ainsi le bien-être général et la longévité", a déclaré le Dr Zhong Huanzi, co-auteur de la correspondance et chercheur à BGI-Research.Une approbation éthique a été obtenue pour cette étude.L'étude peut être consultée à cette adresse : https://www.nature.com/articles/s41591-024-03038-y