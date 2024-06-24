Meblis: нова колекція шаф з простором для робота-пилососа

Meblis випускає шафи з вбудованим простором для робота-пилососа, спрощуючи життя тим, хто має проблеми з кабелями і зарядками.

Наша місія - надавати високоякісні, індивідуально виготовлені меблі, що відповідають потребам наших клієнтів у Східній Європі. Завдяки локальним ресурсам, ми можемо запропонувати неперевершені ціни” — Олексій Злобін, генеральний директор Meblis Furniture