Submit Release
News Search

There were 428 press releases posted in the last 24 hours and 397,125 in the last 365 days.

Meblis: нова колекція шаф з простором для робота-пилососа

Корпусні меблі на замовлення

Meblis випускає шафи з вбудованим простором для робота-пилососа, спрощуючи життя тим, хто має проблеми з кабелями і зарядками.

Наша місія - надавати високоякісні, індивідуально виготовлені меблі, що відповідають потребам наших клієнтів у Східній Європі. Завдяки локальним ресурсам, ми можемо запропонувати неперевершені ціни”
— Олексій Злобін, генеральний директор Meblis Furniture
DNIPRO, DNIPROPETROVSKA OBL, UKRAINE, June 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- Українська компанія Meblis Furniture представляє нову колекцію корпусних меблів з вбудованим простором для робота-пилососа. Це інноваційне рішення спрямоване на вирішення проблеми заплутаних кабелів, незручного розташування зарядної станції та загального безладу.

Шафи купе на замовлення від Meblis поєднують у собі елегантний дизайн та функціональність, роблячи їх ідеальним вибором для тих, хто цінує якість та комфорт у побуті. Деталі інноваційного рішення включають в себе розумне розташування простору для робота-пилососа та його зарядної станції, що забезпечує легкий доступ та ефективне використання простору.

Виготовлення шаф на замовлення - це основна спеціалізація Meblis, яка дозволяє клієнтам отримати унікальні меблі, що відповідають їхнім потребам та бажанням. Компанія активно впроваджує інноваційні рішення в дизайні меблів, що дає їй змогу поступово зростати на висококонкурентному ринку.

Мета Meblis - забезпечити високоякісні, індивідуально виготовлені меблі, що відповідають потребам наших клієнтів. Використовуючи наші локальні ресурси, ми можемо запропонувати ринку Східної Європи неперевершені ціни та строки доставки.

Завдяки інноваційному підходу та поєднанню естетики та функціональності, шафи купе на замовлення від Meblis стають невід'ємною частиною сучасного інтер'єру, дозволяючи забезпечити комфорт та організованість вдома.

Олексій Злобін
Meblis Furniture Company
+380 66 633 0972
info@meblis.com.ua

You just read:

Meblis: нова колекція шаф з простором для робота-пилососа

Distribution channels: Furniture & Woodworking Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more