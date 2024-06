Cyviz AS Ouvre un Centre d'Expérience Client Immersif en France

De gauche à droite : Brice Niger, Directeur des Ventes Cyviz, Christophe Slim, Conseiller Principal Innovation Norway, Alain Solomon, VP des Ventes pour l'Europe Continentale Cyviz, et Javier Colado, Directeur de la Stratégie Cyviz

PARIS, FRANCE, June 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Cyviz AS, fournisseur mondial de technologies, poursuit son expansion en ouvrant un nouveau Centre d'Expérience Cyviz (CEC) à Paris. Ce centre est colocalisé avec Leyard Planar, partenaire de Cyviz dans le cadre d'un accord de collaboration mondial.Cette nouvelle installation témoigne de l'engagement de Cyviz à soutenir les organisations à travers l'Europe continentale.Le CEC de Paris devient une destination incontournable pour démontrer les solutions avancées de collaboration de Cyviz. Fort de sa présence mondiale avec 17 sites répartis dans quatre régions, Cyviz sert des clients de renom tels qu'IBM, Microsoft, Aker BP, Accenture, ainsi que des institutions gouvernementales et de défense.En tant que leader mondial des technologies pour les salles de contrôle dynamiques, les salles de réunion à forte valeur ajoutée et les centres d'innovation, Cyviz facilite la collaboration, la visualisation et la gestion de projets, grâce à son interface utilisateur simple, flexible et intuitive.Le savoir-faire de Cyviz permet la diffusion de contenus et de données critiques à travers des murs vidéo ultra-larges et des sources d'entrée multiples et redimensionnables.Lors de l'inauguration, M. Christophe Slim d'«Innovation Norway » en France a salué l'expansion des entreprises norvégiennes."Nous nous réjouissons qu’un nombre croissant d'entreprises norvégiennes viennent s'établir en France. L'inauguration du nouveau CEC témoigne de l'intérêt et de la confiance des entreprises norvégiennes pour le marché français et illustre le potentiel des solutions norvégiennes en Europe", déclare M. Slim."Nous sommes persuadés que les technologies de pointe Norvégiennes peuvent contribuer de manière significative dans divers secteurs européens."Javier Colado, directeur de la stratégie chez Cyviz, a déclaré : « Le CEC en France est la base idéale pour répondre aux besoins de collaboration des secteurs gouvernemental, de la défense et des entreprises françaises. Nos salles de contrôle dynamiques et nos espaces de réunion à fort impact permettent aux entreprises de s'adapter aux pratiques de travail modernes, augmentant leur efficacité et leur productivité. »Alain Solomon, vice-président des ventes pour l'Europe continentale, a ajouté lors de son discours d'ouverture : « Le CEC en France représente une déclaration d'intention forte de Cyviz et agira comme un catalyseur pour la croissance dans la région. Les secteurs de la défense et des entreprises bénéficieront de plus de 25 ans d'expertise en solutions de collaboration de classe mondiale, contribuant à la révolution numérique. »Parmi les technologies présentées, l'intégration de Cyviz avec Microsoft Teams offre une expérience de réunion native et cohérente. De plus, la nouvelle plateforme Cyviz de supervision et de gestion à distance agnostique, ainsi que les technologies avancées intégrant l'IA et Co-Pilot de Microsoft, ont été mises en avant, soulignant les innovations façonnant les expériences de travail numériques.