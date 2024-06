L'Equipe de BGI Franchit avec Succès le Sommet du Mont Everest (Qomolangma)

À 10 h 28, heure locale, le 21 Mai 2024, Wang Jian, Président et Cofondateur de BGI Group (au milieu), et une équipe scientifique de BGI ont atteint le sommet du Mont Everest, à 8848,86 mètres d'altitude. Le "BGI Qomolangma Laboratory" a été fondé au camp de base du mont Everest à Shigatse, à une altitude de 5 200 mètres, pour soutenir la recherche scientifique. Collecte de données EEG en état de repos et d'échantillons de microbiome cutané au sommet du Mont Everest. Le 2 Juillet 2010, les scientifiques de BGI ont dévoilé le secret de l'adaptation de l'homme aux environnements de haute altitude - une mutation dans le gène EPAS1. Cette étude a été publiée en couverture de la revue Science. Wang Jian, Président et Cofondateur de BGI Group (au milieu) avec les membres de l'équipe scientifique de BGI lors d'une formation.

SHENZHEN, CHINA, June 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Transmission des premières images ultrasonores et des données EEG depuis le sommet du monde21 Mai 2024, Shenzhen – À 10h28, après avoir effectué l'ascension par le côté Nord, Wang Jian, Président et Cofondateur de BGI Group, et une équipe scientifique de BGI ont atteint aujourd'hui le sommet du Mont Everest (Qomolangma) à 8848,86 mètres et, à l'aide d'un équipement à ultrasons portatif, ont capturé la première image ultrasonore au monde depuis le sommet de la planète. L'équipe a également recueilli des données d'électroencéphalogramme (EEG) au sommet. Pour la deuxième fois, Wang Jian a atteint le sommet du mont Everest et, à 70 ans, il est la personne la plus âgée de Chine à avoir réalisé cet exploit.Cette ascension du mont Everest était motivée par l'exploration scientifique, visant à fournir des informations approfondies sur les mécanismes physiologiques d'adaptation du corps humain à des altitudes extrêmes et à explorer la composition des micro-organismes et les changements dans l'environnement écologique, offrant ainsi de nouvelles avancées et de nouvelles perspectives pour le développement scientifique et industriel futur.Le 18 Avril, BGI a créé le "BGI Qomolangma Laboratory" au camp de base de l'Everest, à Shigatse, à 5 200 mètres d'altitude, dans le but de soutenir la recherche scientifique. Cela a permis de tester en altitude le séquençage des gènes et l'équipement à ultrasons portatif sans fil, et de recueillir les données physiologiques et multi-omiques de l'équipe de BGI.Le dispositif à ultrasons portatif sans fil a accompagné les alpinistes jusqu'au sommet de l'Everest et a permis d'obtenir en temps réel les images ultrasonores de l'artère carotide des membres de l'équipe au sommet. Il s'agit également de la première fois que les données EEG à l'état de repos des alpinistes sont enregistrées au sommet du monde.En combinant ces résultats avec d'autres réalisations scientifiques dans les domaines de la science du cerveau, de l'ophtalmologie, de la médecine des plateaux, de la médecine sportive et d'autres domaines, l'équipe de recherche scientifique pourra construire un modèle exhaustif de la santé et de la vie humaines."En 2010, lors de notre première ascension du mont Everest, nous avons découvert le gène d'adaptabilité à l'altitude EPAS1. Cette fois, nous espérons approfondir notre compréhension des interactions entre la génétique et l'environnement à travers les dimensions spatio-temporelles de l'espace et du temps", a déclaré Wang Jian."Nous avons constitué une équipe interdisciplinaire et déplacé davantage d'instruments et d'équipements à des altitudes plus élevées, afin d'explorer des questions scientifiques sur la physiologie humaine dans des conditions extrêmes. Nous souhaitons apporter un éclairage constructif sur des questions majeures telles que l'origine de la vie, l'évolution des espèces, le changement climatique et la vie extraterrestre, et contribuer ainsi au développement scientifique futur."Au cours de l'année écoulée, l'équipe d'exploration scientifique de BGI a escaladé cinq montagnes de plus de 5 000 mètres pour mener diverses recherches scientifiques. Auparavant, en 2021, Wang Jian avait conduit une équipe dans les abysses de 10 000 mètres de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan, afin d'ouvrir de nouveaux horizons à l'exploration scientifique marine et aux ressources génétiques.Depuis les profondeurs de l'océan jusqu'au sommet de la plus haute montagne du monde, l'équipe scientifique de BGI innove en matière de développement scientifique et de compréhension de la physiologie humaine, permettant ainsi de percer de nouveaux mystères dans les sciences de la vie.