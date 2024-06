Let’s Move and Celebrate, la campagna promossa dal CIO, in vista di Parigi 2024

La campagna promossa dal CIO, invita le persone a fare movimento per migliorare la propria salute fisica e mentale

MILANO, ITALIA, June 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- In vista dei Giochi di Paris 2024, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha dato il via all'iniziativa Let’s Move and Celebrate, realizzata in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per invitare tutti a fare movimento durante l'estate. L'obiettivo è incoraggiare le persone a praticare sport per divertirsi, sostenere e rendere omaggio ai partecipanti ai Giochi, inventando le proprie mosse o imitando quelle di campioni e campionesse. Tra passi di danza, celebri pose e semplici gesti sportivi, ognuno può eseguire movimenti a piacere, per poi pubblicarli e condividerli sulle piattaforme social taggando @Olympics e #LetsMove. Fare movimento ogni giorno favorisce la salute fisica e il benessere mentale. Tuttavia, a livello globale, il tempo dedicato all'attività fisica diminuisce sempre di più. Secondo studi condotti dall'OMS, l'81% degli adolescenti non si muove a sufficienza; in particolare, le ragazze risultano meno attive dei ragazzi. Spesso, è più probabile che le persone pratichino sport con costanza se le attività proposte sono coinvolgenti e accessibili.Per questo motivo, il Movimento Olimpico invita tutti a riscoprire la gioia di fare sport la prossima estate unendosi alle atlete e agli atleti olimpici per festeggiare i loro successi ai Giochi. Che si tratti dell'esultanza dopo un gol, di una posa indimenticabile dopo il traguardo, delle celebrazioni con la squadra o della partecipazione dei fan dagli spalti, queste manifestazioni di trionfo incarnano lo spirito della più grande manifestazione sportiva al mondo. Il Presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato: “Atleti e atlete di tutto il mondo si stanno preparando ai Giochi Olimpici di Paris 2024. Con le loro imprese, motiveranno e incoraggeranno tutti a cimentarsi personalmente in nuove sfide per vivere una vita più attiva, più sana e più felice. Siamo grati dell'opportunità di collaborare di nuovo con l'OMS a questa campagna così importante”. “I Giochi Olimpici sono il palcoscenico su cui le stelle dello sport mondiale danno sfoggio delle massime potenzialità del corpo umano”, ha affermato il direttore Generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Tuttavia, non è necessario essere olimpionici per mantenersi attivi. L'OMS è orgogliosa di collaborare nuovamente con il CIO alla campagna Let's Move, invitando persone di ogni età a fare movimento per mantenersi attive e in salute”.

Per motivare tutti a fare attività la prossima estate, si uniscono all'iniziativa anche alcuni degli atleti e delle atlete in preparazione per i Giochi, tra cui la ginnasta Noemi Romero, il rugbista Eduardo Lopez e celebri olimpionici quali Alistair Brownlee e Lindsey Vonn. Il britannico Brownlee, vincitore di due medaglie d'oro olimpiche nel triathlon, ha affermato: “Let's Move è un'iniziativa fantastica, dimostra che tutti possono scoprire e condividere la gioia di muoversi. L'attività fisica è importantissima per la salute ed è straordinario che il Movimento Olimpico riesca a motivare chiunque, a qualsiasi livello, a fare movimento a modo proprio”. Quest'anno, Let’s Move and Celebrate è anche il tema della Giornata Olimpica. Istituita nel 1948, la Giornata Olimpica celebra lo sport e l'attività fisica a livello globale. Si svolge ogni anno il 23 giugno, per commemorare la data della fondazione del CIO nel 1894, che ha segnato la nascita dei Giochi Olimpici moderni. Il 23 giugno, più di 110 Comitati Olimpici Nazionali (NOC), insieme alle sedi olimpiche e al Movimento Olimpico, organizzeranno eventi collettivi e attivazioni digitali in tutto il mondo, per dare a tutti l'opportunità di fare movimento in occasione della Giornata Olimpica. Tra le iniziative figurano la tradizionale corsa della Giornata Olimpica, eventi multi-sport organizzati dai NOC con la partecipazione di atlete e atleti olimpionici (alcuni dei quali in lizza per Paris 2024) e attivazioni uniche come i chioschi Let’s Move e le attività sportive di 30 minuti in programma durante le Olympic Qualifier Series di Budapest, presso il Ludovika Campus, dal 19 al 23 giugno.

In collaborazione con Samsung, Intel inserirà Let's Move nella propria AI Platform Experience, offrendo al pubblico un'attivazione basata sull'intelligenza artificiale che accompagnerà gli spettatori lungo il percorso per diventare atleti e atlete olimpici. Fruibile presso lo Stade de France, l'esperienza utilizzerà l'IA e la visione computerizzata per analizzare i programmi di allenamento e abbinare il profilo di ogni partecipante a un determinato sport olimpico. Let's Move è un'iniziativa promossa dal CIO con l'obiettivo di incoraggiare tutti a muoversi di più, sempre, ovunque e in ogni modo. Let's Move rientra nella missione del Movimento Olimpico di migliorare il mondo attraverso lo sport, evidenziando i benefici di uno stile di vita attivo sulla salute fisica e mentale. Inaugurata in occasione della Giornata Olimpica 2023 in collaborazione con l'OMS, Let's Move ha visto la partecipazione di oltre 1.000 atleti e atlete e ha coinvolto più di 15 milioni di persone in tutto il mondo. Contribuisce direttamente all'obiettivo "Sport, salute e comunità attive" di Olympism365, per consentire a sempre più persone di qualunque provenienza di trarre beneficio a livello fisico e mentale dalla pratica dello sport. Condividendo le proprie mosse sui social media con il tag @Olympics e l'hashtag #LetsMove.