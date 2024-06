Grand Lakes Veículos realiza 2ª edição da Corrida Integração

Primeira edição Corrida Integração 2023 Vencedores da primeira edição da Corrida Integração Diretor da Grand Lakes Veículos, Geraldo Kulaif, na primeira edição da Corrida Integração

Evento desportivo beneficente realizado pela concessionária oficial da VWCO em Angola acontece na capital do país, Luanda

A Grand Lakes Veículos , com o apoio e patrocínio de grandes marcas como a Volkswagen Camiões e Autocarros (VWCO), Marcopolo, Planalto e Randon promove, no próximo dia 08 de junho das 7h30 às 14h no estacionamento do Shoping Talatona, em Luanda, a 2ª edição da Corrida Integração. O evento, também focado em bem-estar e saúde, visa integrar clientes, parceiros, fornecedores e funcionários e ainda recolher alimentos para beneficiar duas importantes instituições de assistência social da capital angolana, a Atos e a Baluarte."O evento não é apenas uma corrida. É uma forma de celebrar a vida, o bem-estar e a saúde física e mental. Uma oportunidade de mostrar que, através do esporte, podemos criar conexão entre as pessoas e fortalecer parcerias", afirma o director da Grand Lakes, Geraldo Kulaif.A competição será realizada em uma estrutura preparada em ambiente natural, com ar fresco, em um trajeto de 5 km e 10 km, sem tráfego motorizado e totalmente seguro, onde os competidores poderão correr ou apenas caminhar em um percurso cheio de animações a cada km. O encerramento contará com a presença de Dj e banda musical, pensado para uma experiência alegre e divertida.O evento é exclusivo para convidados e para participar os competidores recebem um QR Code que dá acesso ao espaço da competição e garante um kit personalizado. Por se tratar de uma iniciativa beneficente é obrigatório doar 3kg de alimentos não perecíveis. Todos os concorrentes receberão uma medalha de participação e os 1°, 2° e 3° lugares nas categorias feminina e masculina serão premiados com troféus.No local da competição haverá um stand com profissionais da saúde e nutricionistas para atendimento aos competidores, bem como ambulância e o suporte do corpo de bombeiros e da polícia nacional, tudo pensado pela organização da Grand Lakes para garantir o conforto e a segurança de todos os presentes.Para o director da empresa, que está em Angola há 17 anos, esta iniciativa é uma forma de agradecimento. "O povo angolano acolheu-nos e garantiu as condições para atuar, investir, crescer, gerar empregos e contribuir com a transformação do país", ressalta Geraldo Kulaif.Responsabilidade SocialEssa iniciativa é mais uma das ações de sustentabilidade da Grand Lakes, empresa comprometida com a causa. Desde 2018 é o maior parceiro da Baluarte, uma instituição que atende crianças em situação de extrema vulnerabilidade social. Só no ano passado, a empresa doou um veículo e um terreno de cerca de um hectare para ampliar a capacidade de atendimento e a construção de uma biblioteca de alto padrão.Já em 2022 iniciou-se a parceria da Grand Lakes com a ONG Atos, uma instituição que atua em programas para garantir educação, alimentação e cuidados médicos de qualidade às crianças angolanas, assim como projectos de formação profissional e desenvolvimento sustentável. "Aliar o desenvolvimento económico e social para um crescimento sustentável é uma parte extremamente importante do trabalho que realizamos em Angola", destaca o director da Grand Lakes, Geraldo Kulaif.A empresaCom sede em Luanda, a Grand Lakes pertence à Adone Holding e opera no segmento de veículos pesados no continente africano desde 2007, com uma concessionária na capital Luanda e uma filial em Catumbela, na província de Benguela. Em junho de 2023 abriu mais duas sucursais – uma na província de Cabinda e a outra na província de Huila. A empresa é uma dealership oficial da marca Volkswagen Camiões e Autocarros entre outras marcas complementares para o segmento.