Katrina Harris Entrega Una Impactante Memoria “La Libertad No Es Gratis” Ya En Pista Para NY Times Lista de Best Sellers

La Libertad No Es Gratis: Mi Transición Del Dolor Al Propósito Autora Katrina Harris

La única persona que puede romper nuestras cadenas somos nosotros mismos. Yo tuve que romper las mías. Tú tienes que romper las tuyas. Y puedes hacerlo. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes!” — Katrina Harris

DALLAS, TX, UNITED STATES, June 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Katrina Harris y FHG Entertainment LLC, están orgullosos de lanzar el muy esperado libro titulado “La Libertad No Es Gratis: Mi Transición Del Dolor Al Propósito", un poderoso libro de memorias que te dejará sin aliento. Esta historia realmente desgarradora captura el viaje de Katrina (parte Mexicana, parte Afroamericana) desde convertirse de una joven esposa hasta viviendo una pesadilla que nunca esperó. Imagínese ser bañado con amor y escuchar las palabras mágicas "Vamos a casarnos", a despertar como esclava y descubrir la identidad oculta de su marido el día después de su boda. Perdiendo su poder y sintiéndose sin voz, Katrina se encontró aislada de su familia para sentirse propiedad de su marido que amenazaría con matarla a ella y a su familia si no obedecía sus órdenes. Con múltiples viajes a la sala de emergencias (ER), Katrina se acostumbró a decirle a la gente que se cayó por las escaleras ocultando el abuso de su marido.El cuento de hadas que imaginó siendo una esposa inmediatamente se convirtió en abuso, violación y tres embarazos forzados seguidos sin tiempo para recuperarse del embarazo anterior. Dos semanas después del nacimiento de su segundo hijo, Katrina se encontró embarazada de nuevo con su tercer bebé y volviendo a la sala de emergencias con su recién nacido con marcas de quemaduras que su esposo le hizo. Quemó los restos del cordón umbilical y usó el cuerpo del bebé para apagar cigarrillos y articulaciones. Anhelando ayuda, Katrina fue recibida por Child Protective Services (CPS) que trató de persuadirla de dejar a su marido mientras pudiera, pero a los ojos de Katrina, sentía que no podía escapar de su marido. Semanas después de dar a luz a su tercer bebé, Katrina se encontró de nuevo en Urgencias, pero esta visita cambió el resto de su vida.Con los instintos de una madre, Katrina regreso a su casa del trabajo y notó que su recién nacido seguía temblando, por lo que inmediatamente llevó a su hija en la sala de emergencias. Su hija terminó siendo trasladada por vía aérea al hospital infantil local, mientras que Katrina y su marido fueron recibidos por agentes de policía que los detuvieron para interrogarlos. La hija de Katrina sufrió de una vena rota en el ojo, seis costillas rotas, dos piernas rotas, y una fractura de cráneo. La incapacidad de Katrina para decirle a los agentes de policía lo que sucedió y su marido negándose a decir nada llevó a ambos a ser arrestados. A pesar de que Katrina era inocente de cualquier delito, fue acusada de ser cómplice porque nunca dejó a su marido por el abuso que estaba sufriendo. Reservada en la cárcel, Katrina fue aislada de su marido y todavía cuestiona la pesadilla que estaba experimentando mientras les arrebataban a los tres hijos."La Libertad No Es Gratis" es más que una memoria, entrega el mensaje de "Del Dolor al Propósito" mientras Katrina mantenía su fe en que todo esto sucedió por una razón. Reflexionando sobre su vida, Katrina entiende que aunque era una mujer inocente tras las rejas, esas rejas se sentían como la única forma de protegerse del abuso de su marido mientras que a la madre de Katrina se le otorgaba la custodia de sus hijos manteniéndolos a salvo. Su tiempo en prisión le permitió conocer a otro recluso que le ayudó a escribir a mano un decreto de divorcio que la liberó de ese matrimonio. Hoy, Katrina tiene el coraje de finalmente compartir su historia de una niña inocente abusada forzada a convertirse en una desertora de la escuela secundaria que ha florecido en la mujer que es hoy. A pesar de su pesadilla, Katrina ha sido capaz de encontrar el amor real con su actual marido de 20 años que ha abrazado con orgullo a sus hijos y la ha elevado a compartir su viaje de dolor hacia el propósito. Katrina ahora tiene una maestría y es una exitosa propietaria de un negocio con su esposo del restaurante de barbacoa #1 en Dallas llamado Smokey D’z.Los críticos están delirando sobre este libro por la capacidad de Katrina no solo de ser vulnerable para compartir su dolor más profundo, sino por su capacidad para llevar a un lector a través de su viaje con imágenes vívidas, incluyendo el decreto de divorcio escrito a mano. Katina también entrega un poderoso mensaje de que "La Libertad No Es Libre" hasta que uno pueda realmente liberarse del dolor para evolucionar hacia lo que estaban destinados a ser. Una historia inspiradora, Katrina quiere ayudar a los hombres y mujeres a escapar de su pasado que si ella puede hacerlo, por lo que puede USTED! El dolor de Katrina ha llevado a su propósito de convertirse en autora, entrenadora, presentadora de podcast y defensora de la reforma penitenciaria.Obtenga su copia hoy de "La Libertad No Es Gratis" que se está vendiendo rápidamente en Amazon , ya se agotó y reabasteció en Walmart, y se está vendiendo rápido en Barnes and Noble. Nombrado "Libro de Mes" por Southern Dallas Magazine , Katrina ha aparecido en Phil and Friends en WHC 90.3 FM en Nueva York, y está en alta demanda para su gira de libros y medios, ya que está destinada a convertirse en la New York Times Best Sellers List.