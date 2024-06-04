04 June 2024

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Президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге

3 июня 2024 года в Туркменистане по сложившейся доброй традиции широко отмечен Всемирный день велосипеда. В массовом велопробеге, состоявшемся в столице по случаю этого международного праздника, который занял достойное место в календаре Организации Объединённых Наций, принял участие Президент Сердар Бердымухамедов.

Как известно, соответствующая Резолюция, инициированная Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, была единогласно принята на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году.

Напомним также, что в 2022 году на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по предложению нашей страны полным консенсусом была принята Резолюция «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития». Как отмечает Президент Туркменистана, спорт в силу своего объединяющего, воодушевляющего начала призван служить укреплению всеобщего мира, дружественных отношений между странами и народами.

Одной из оригинальных достопримечательностей Ашхабада является монумент «Велосипед», расположенный на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекреве, где берёт начало маршрут праздничного велопробега. Здесь собрались Председатель Меджлиса, члены Правительства, руководители министерств и отраслевых ведомств, столичной администрации, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры вузов. Также в велопробеге принимают участие главы и представители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса и представительств международных организаций.

Среди собравшихся – воспитанники Дворца «Döwletliler köşgi», учащиеся Школы подготовки юных олимпийцев и общеобразовательных школ, спортсмены сборной команды Туркменистана по велоспорту, студенческая молодёжь, представители общественности.

Дав старт массовому велопробегу, глава государства возглавил колонну его участников, начавшую движение по маршруту, пролегающему по столичным проспектам Чандыбил и Битарап Туркменистан.

К нынешней акции также присоединились спортсмены-участники впервые организованного в Туркменистане веломарафона по участку Мары–Теджен–Ашхабад автобана Ашхабад–Туркменабат.

По пути следования Президент Сердар Бердымухамедов поинтересовался у Заместителя Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедова, курирующего столицу, ходом осуществляемых здесь работ. Вице-премьер проинформировал главу государства о принимаемых мерах по дальнейшему благоустройству Ашхабада, поддержанию в городе экологического благополучия, о положении дел на возводимых объектах.

Акцентировав внимание на теме концепции развития Ашхабада, Президент Сердар Бердымухамедов поручил держать под постоянным контролем вопросы совершенствования городской инфраструктуры, надлежащего ухода за столичными парками и скверами, создания комфортных условий для жизни людей, возможностей для занятий спортом. Говоря об этом, глава государства особо подчеркнул важность экологического аспекта всех проводимых работ.

Преодолев дистанцию велопробега, Президент Туркменистана финишировал у конечного пункта – столичного Дворца Рухыет.

Здесь глава государства тепло попрощался с участниками массовой спортивно-экологической акции, приуроченной к Всемирному дню велосипеда, и, пожелав всем здоровья и успехов, отбыл с места события.

В тот же день по случаю Всемирного дня велосипеда массовые велопробеги также были организованы в городе Аркадаг и во всех велаятах страны.