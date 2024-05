Nordzypern wird als Auswanderungsziel immer beliebter

AKOL GROUP AKOL GLOBAL OFFICE Dipkarpaz Bungalow PENINSULA II by AKOL

Nordzypern erlebt gerade bei Auswanderern aus Europa einen starken Zulauf

DIPKARPAZ, ISKELE, NORTHERN CYPRUS, May 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- Nordzypern galt lange Zeit als Geheimtipp, wenn es darum ging, einen geeigneten Ort für seinen Ruhestand zu finden. Ganzjährig mildes Klima, ein hervorragendes Gesundheitssystem und kilometerlange Traumstrände mit goldgelben, feinen Sand und den angenehmen Temperaturen des Mittelmeers locken mehr und mehr Menschen an. Vor allem jene Menschen, die dem wechselhaften Wetter Europas und den kalten Wintern dauerhaft den Rücken kehren möchten.

Nordzypern bietet Auswanderern eine Menge. So finden diese Menschen dort eine weltoffene und gastfreundliche Kultur vor, begegnen günstigen Lebenshaltungskosten und erleben ein hohes Maß an Sicherheit.

Die großen und stabilen Bauträger der Insel, wie z.B. AKOL GLOBAL oder auch NOYANLAR haben diesen Trend frühzeitig erkannt. Sie bieten Ihren Käufern Projekte an, die einen westlichen und damit bekannten Lebensstandard ermöglichen und offerieren Zahlungspläne, die gerade Auswanderern die Entscheidung erheblich erleichtern. So sind große Teile des Kaufpreises erst dann fällig, wenn der Käufer bereits seine Immobilie bewohnt und er kann diese dann weiter in bequemen und zinsfreien Monatsraten abbezahlen.

AKOL GLOBAL hat nicht nur den Trend frühzeitig erkannt, sondern antwortet auf die gestiegene Nachfrage gerade aus Deutschland mit einem eigenen, deutschsprachigen Team, das sich um die Wünsche der Interessenten und Kunden kümmert. So werden nicht nur vor, während oder nach einem Kauf die Interessenten komplett auf Deutsch betreut, sondern es wird auch Hilfe angeboten wenn es darum geht, auf die Insel zu ziehen. Ein sorgenfreier Umzug nach Nordzypern: AKOL GLOBAL ermöglicht es und sorgt dafür, dass der Umzug nach Nordzypern nicht schwieriger ist, wie ein Umzug in die Nachbarwohnung im Heimatland.

Die neuen Projekte von AKOL GLOBAL oder auch NOYANLAR machen ein Auswandern nach Nordzypern noch einfacher. Sie wurden gezielt so gestaltet, dass sie abseits des Massentourismus ein ruhiges, in sich geschlossenes System bieten, das alles bereit hält, was der Interessent erwarten kann. Eine Lage in perfekter Infrastruktur, perfekt integriert in die herrlichen Landschaften und von den Größen so gestaltet, dass vom ersten Betreten an bereits das Gefühl aufkommt, wirklich zu Hause angekommen zu sein.