AKOL GLOBAL setzt mit seiner neuen Filiale auf Nordzypern einmal mehr neue Standards

Die Antwort auf die gestiegene Nachfrage von Deutschen in Nordzypern

Es ist keine Schande von Mitbewerbern kopiert zu werden. Im Gegenteil: Es beweist, dass wir dadurch mehr als einmal vollkommen richtig lagen mit der Etablierung besserer Standards in unseren Projekten” — Niyazi Sanal, Generaldirektor AKOL GLOBAL

DIPKARPAZ, ISKELE, NORDZYPERN, April 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- AKOL GLOBAL reagiert auf die steigende Nachfrage aus Deutschland und hat sich entschieden, für seine deutschen Kunden und Interessenten ein eigenes Büro zu eröffnen. Ein Büro, das die Dienstleistungen von AKOL GLOBAL in deutscher Sprache anbietet und damit Missverständnisse oder sprachliche Hürden ausschließt.

Durch die zunehmende Attraktivität der Region Karpaz hat man sich entschieden, dieses Büro in Dipkarpaz anzusiedeln.

Ab April werden dort für deutsche Interessenten und Käufer Dienstleistungen bereit gehalten, die gerade im Hinblick auf das spätere Wohnen deutliche Erleichterungen bringen sollen. Eröffnungen von Bankkonten, Hilfe bei dem Finden einer geeigneten Krankenversicherung, die Umschreibung des Führerscheins, die Daueraufenthaltserlaubnis oder aber wenn es darum geht, z.B. die Stromrechnung für seine Immobilie zu bezahlen, um nur einige zu nennen. Zukünftig können deutschsprachige Interessenten und Käufer darauf vertrauen, bei diesen formellen Dingen des Alltags Hilfe und Begleitung auf Deutsch zu erhalten.

Aber auch wer Interesse hat, mit AKOL GLOBAL den Bauträger seiner eigenen Immobilie zu finden, kann in diesem Büro fortan auf Deutsch Beratung erhalten. Als Vertretung des Bauträgers werden dort die aktuellen Projekte vorgestellt und Fragen beantwortet, die sich rund um die Immobilie ergeben können.

Nicht zuletzt können dort „maßgeschneiderte“ Lösungen angeboten werden, die exakt auf die Bedürfnisse künftiger Eigentümer abgestimmt sind. Sei es beim Finden des geeigneten Zahlungsplans, möglicher Änderungen im gewünschten Objekt oder aber auch nur, wenn es um Fragen der späteren Einrichtung geht.

Mit dem etablieren eines eigenen, deutschsprachigen Büros zeigt AKOL GLOBAL einmal mehr, warum das Unternehmen unter der Leitung von Niyazi Sanal seit mehr als zwei Jahrzehnten auf der Erfolgsspur ist und als wegweisend gilt. Den Finger am Puls der Zeit, die Fähigkeit, auf die konkreten Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und nicht zuletzt das Spektrum an Dienstleistung, das den Kunden auch nach einer Entscheidung bei hoher Zufriedenheit hält, machen AKOL GLOBAL nicht umsonst zu einem der „Platzhirsche" der Branche.

AKOL GLOBAL zählt mit seinen Projekten als Vorreiter und zwingt nicht selten die Mitbewerber der Branche dazu, ihre eigenen Standards neu zu überdenken und anzuheben, um weiter Wettbewerbsfähig zu sein. Innovative Unternehmen wie AKOL GLOBAL tragen so entscheidend dazu bei, Nordzypern als Standort für Immobilieninvestitionen mit aussergewöhnlich guter Rendite oder als dauerhaftes Domizil für Auswanderer aus europäischen Ländern zu etablieren.

Nordzypern mit seiner einzigartigen Natur, dem ganzjährig milden Klima oder dem herausragenden Gesundheitssystem ist bereits seit Jahren einer der „Geheimtipps“ für viele Menschen, die vom Ruhestand unter Palmen träumen. AKOL GLOBAL trägt mit seinem nun neu eröffneten deutschen Büro nicht zuletzt dazu bei, diese steigende Nachfrage gerade aus dem deutschen Raum nicht nur optimal bedienen zu können, sondern auch den Käufern und Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum eine feste Anlaufstelle zu geben wenn es darum geht, das eigene Leben auf der Insel sicher planen zu können.

Das deutsche Team von AKOL GLOBAL zählt mit seinen Fachleuten und der Erfahrung mit Behörden oder Institutionen auf der Insel nicht nur als ausgezeichnet vernetzt, es hat zudem die Möglichkeit, tatsächlich für jeden Interessenten auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen bereit zu halten. Auf der eigenen Webseite des deutschen Teams, https://kibris.io werden so zum Beispielen nicht nur aktuelle Immobilien in Nordzypern vorgestellt, sondern auch die am häufigsten wiederkehrenden Fragen rund um das Leben in Nordzypern bereits im Vorfeld ausführlich beantwortet.

Aber nicht nur für deutschsprachige Interessenten hält AKOL GLOBAL ein eigenes Team bereits. In der demnächst eröffneten neuen Zentrale des Konzerns nahe Iskele sind auch Teams beheimatet, die sich in anderen Sprachräumen zu Hause finden und für ihre Märkte Zielgruppen und passgerechte Lösungen bieten.

AKOL GLOBAL hat früh erkannt, dass jeder Markt durch unterschiedliche Eigenschaften geprägt ist und was für den eigenen gültig sein mag, noch lange nicht für einen anderen Markt gilt. Mit dem Entwerfen und Planen von exakt auf diese Eigenschaften und verschiedenen Bedürfnissen ausgerichteten Projekte prescht AKOL GLOBAL einmal mehr in der Branche nach vorn und sichert sich damit auch für die Zukunft einen Platz auf dem Treppchen wenn es um Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit geht.

Das Bewahren der einzigartigen Natur von Nordzypern mit sich perfekt in die Landschaften einfügenden Projekten, das Verwenden modernster Materialien und Standards beim Bau und nicht zuletzt das optimal auf die Bedürfnisse sein er Käufer eingehenden Bedürfnisse haben AKOL GLOBAL längst zu einer Marke auf Nordzypern gemacht. „Ich lebe in einem AKOL GLOBAL Projekt“ - Ein Satz der in Nordzypern die gleiche Bedeutung hat, als würde man in England sagen „Ich habe eine Wohnung in London Chelsea“ oder in Amerika „Ich wohne in Beverly Hills“, steht AKOL GLOBAL doch genau für diesen luxuriösen Standard für seine Bewohner. Dabei hat AKOL GLOBAL durch die Voraussetzungen, die rechtzeitige Planung und damit einhergehend das frühzeitige Sichern von Baugrundstücken in bester Lage und nicht zuletzt das Preisniveau auf Nordzypern den entscheidenden Vorteil, seine Projekte zu deutlich wettbewerbsfähigeren Preisen anzubieten.

