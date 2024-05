O Prémio Al-Sumait do Kuwait reconhece a CAMFED pelo impacto transformador na educação em África

membro da Associação CAMFED de mulheres líderes formadas com o apoio da CAMFED e treinada pelo Guia do Aprendiz - lidera uma sessão de habilidades para a vida e autodesenvolvimento My Better World com estudantes do ensino médio em Morogoro, Tanzânia. Al Sumait Prize Logo Image of the 2016 Al Sumait Awards Ceremony Gold Medal

O prémio avaliado em 1.000.000 dólares, atribuído anualmente, homenageia indivíduos ou instituições que ajudam a promover o desenvolvimento em África.

Estamos entusiasmados por sermos homenageados com o Prémio Al-Sumait do Kuwait e por nos juntarmos a tantas organizações inspiradoras empenhadas em desbloquear o extraordinário potencial de África” — CEO Angeline Murimirwa

KUWAIT CITY, KUWAIT, May 27, 2024 / EINPresswire.com / -- O Conselho de Administração do prestigiado Prémio Al-Sumait para o Desenvolvimento Africano orgulhosamente anuncia a CAMFED – A Campanha pela Educação Feminina – como ganhadora do Prémio Al-Sumait 2023 na área da educação. Este estimado prémio, presidido por Sua Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Kuwait, Abdulah Ali Al-Yaha, reconhece a notável contribuição da CAMFED para o avanço da educação em todo o continente africano.A Fundação do Kuwait para o Avanço das Ciências ( KFAS ), que supervisiona o Prémio Al-Sumait, elogia a CAMFED pela sua busca incansável em garantir que as raparigas vulneráveis não sejam apenas vistas e ouvidas, mas também apoiadas para concretizarem todo o seu potencial. Reconhecendo a educação como um direito humano fundamental, as iniciativas da CAMFED não só salvaram vidas e aliviaram o sofrimento, mas também defenderam a dignidade das jovens raparigas e mulheres em toda a África. A CAMFED melhorou significativamente as oportunidades educacionais, ganhando reconhecimento global pelos seus esforços diferenciados.A Fundação explicou que através deste Prémio, que administra, o Estado do Kuwait tem ajudado organizações que trabalham em África a serem reconhecidas pelos seus projectos e programas exemplares e impactantes, além de reconhecer a sua dedicação à melhoria da saúde das comunidades em vários países africanos. Observou que o Prêmio, naquele ano, recebeu 32 indicações de 13 países.Sob a liderança visionária da CEO Angeline Murimirwa, co-fundadora da rede única de líderes e mentores formados com o apoio da CAMFED, a CAMFED está a abordar os desafios interligados da pobreza e da desigualdade de género, particularmente nas comunidades rurais africanas. Murimirwa, uma das primeiras jovens apoiadas para frequentar a escola secundária pela CAMFED no Zimbabué, está numa posição única para trazer a experiência de raparigas e mulheres, uma vez excluídas da educação, para informar políticas e estratégias a todos os níveis. Ela disse: “Estamos entusiasmados por sermos homenageados com o Prémio Al-Sumait do Kuwait e por nos juntarmos a tantas organizações inspiradoras empenhadas em desbloquear o extraordinário potencial de África. Obrigado por destacar o poder das meninas, das mulheres jovens e das suas comunidades, e por reconhecer que precisamos de todos nós para garantir que cada criança garanta o seu direito de aprender, prosperar e liderar a mudança nesta geração.”Estabelecido em homenagem à nobre iniciativa do falecido Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah durante a Cimeira Árabe Africana em 2013, o Prémio Al-Sumait presta homenagem ao legado do Dr. cujo trabalho de vida foi dedicado a enfrentar os desafios críticos da saúde, da educação e da segurança alimentar em África. O Prémio Al-Sumait sublinha o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento económico, social e humano em todo o continente africano, reconhecendo estudos exemplares, projectos científicos, investigação aplicada e iniciativas que deixam um impacto duradouro nas comunidades africanas.O Conselho de Administração do Prémio Al-Sumait para o Desenvolvimento Africano é presidido por Sua Excelência Abdullah Ali Al-Yahya, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Kuwait. Outros membros do conselho incluem: Sr. Abdulatif Alhamad, ex-Diretor Geral e Presidente do Conselho de Administração do Fundo Árabe para o Desenvolvimento Econômico e Social; Bill Gates, co-presidente da Fundação Bill & Melinda Gates, Dr. Kwaku Aning, Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Energia Atómica do Gana, Presidente do Instituto de Energia Nuclear do Gana e antigo Vice-Diretor Geral da Agência Internacional de Energia Atómica; Profa. Stefania Giannini, Diretora-Geral Adjunta de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Dr. Jaouad Mahjour, Diretor-Geral Adjunto da Organização Mundial da Saúde responsável pelo Programa de Gestão e Resposta a Emergências; Dr. Ismahane Elouafi, Cientista Chefe da Organização para Agricultura e Alimentação (FAO) das Nações Unidas; Sr. Abdoulie Janneh, Director Executivo da Fundação Mo Ibrahim e antigo Secretário-Geral Adjunto e Regional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em África; Marwan Al Ghanim, Diretor Geral do Fundo do Kuwait para o Desenvolvimento Econômico Árabe e Dr. Ameenah Farhan, Diretor Geral da Fundação Kuwait para o Avanço das Ciências.Para mais informações, visite o site do Prêmio Al-Sumait em www.alsumaitprize.org ou entre em contato conosco por e-mail em info@alsumaitprize.org.