Le prix Al-Sumait du Koweït récompense CAMFED pour son impact transformateur sur l’éducation en Afrique

Le prix d'un million de dollars est décidé pour honorer des individus ou des institutions contribuant au progrès du développement en Afrique.

Nous sommes ravis de recevoir le prix Al-Sumait du Koweït et de rejoindre tant d’organisations inspirantes engagées à libérer le potentiel extraordinaire de l’Afrique.” — PDG Angeline Murimirwa

KUWAIT CITY, KUWAIT, May 27, 2024 / EINPresswire.com / -- Le Conseil d'administration du prestigieux Prix Al-Sumait pour le développement de l'Afrique est fier d'annoncer que CAMFED – La Campagne pour l'éducation des femmes – est le récipiendaire du Prix Al-Sumait 2023 dans le domaine de l'éducation. Ce prix prestigieux, présidé par Son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Abdulah Ali Al-Yaha, reconnaît la contribution exceptionnelle de CAMFED à l'avancement de l'éducation sur le continent africain.La Fondation koweïtienne pour l'avancement des sciences (KFAS), qui supervise le prix Al-Sumait, félicite CAMFED pour sa quête incessante visant à garantir que les filles vulnérables soient non seulement vues et entendues, mais également soutenues pour réaliser leur plein potentiel. Reconnaissant l'éducation comme un droit humain fondamental, les initiatives de CAMFED ont non seulement sauvé des vies et soulagé les souffrances, mais ont également défendu la dignité des jeunes filles et des femmes dans toute l'Afrique. CAMFED a considérablement amélioré les opportunités éducatives, gagnant une reconnaissance mondiale pour ses efforts remarquables.La Fondation a expliqué qu'à travers ce prix qu'elle administre, l'État du Koweït a aidé les organisations travaillant en Afrique à être reconnues pour leurs projets et programmes exemplaires et percutants, en plus de reconnaître leur dévouement à l'amélioration de la santé des communautés dans divers pays africains. . Il a noté que cette année-là, le Prix avait reçu 32 candidatures provenant de 13 pays.Sous la direction visionnaire de la PDG Angeline Murimirwa, co-fondatrice du réseau unique de dirigeants et de pairs mentors formés avec le soutien de CAMFED, CAMFED s'attaque aux défis croisés de la pauvreté et de l'inégalité entre les sexes, en particulier dans les communautés rurales africaines. Murimirwa, l'une des premières jeunes femmes soutenues par CAMFED au Zimbabwe pour aller à l'école secondaire, est dans une position unique pour apporter l'expertise des filles et des femmes autrefois exclues de l'éducation pour éclairer les politiques et les stratégies à tous les niveaux. Elle a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir le prix Al-Sumait du Koweït et de rejoindre tant d'organisations inspirantes engagées à libérer le potentiel extraordinaire de l'Afrique. Merci d'avoir mis en lumière le pouvoir des filles, des jeunes femmes et de leurs communautés, et de reconnaître qu'il nous faut tous pour garantir que chaque enfant garantisse son droit d'apprendre, de s'épanouir et de diriger le changement dans cette génération.Créé en l'honneur de la noble initiative de feu l'émir Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah lors du Sommet arabo-africain de 2013, le Prix Al-Sumait rend hommage à l'héritage du Dr Abdul Rahman Al-Sumait, médecin koweïtien. dont l'œuvre de toute une vie a été consacrée à relever les défis critiques de la santé, de l'éducation et de la sécurité alimentaire en Afrique. Le Prix Al-Sumait souligne son engagement à faire progresser le développement économique, social et humain sur le continent africain en récompensant des études exemplaires, des projets scientifiques, des recherches appliquées et des initiatives qui ont un impact durable sur les communautés africaines.Le Conseil d'administration du Prix Al-Sumait pour le développement de l'Afrique est présidé par Son Excellence Abdullah Ali Al-Yahya, Ministre des Affaires étrangères du Koweït. Les autres membres du conseil d'administration comprennent : M. Abdulatif Alhamad, ancien directeur général et président du conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social ; M. Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, Dr Kwaku Aning, président du conseil d'administration de la Commission de l'énergie atomique du Ghana, président de l'Institut de l'énergie nucléaire du Ghana et ancien directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique ; Prof. Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l'éducation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ; Dr Jaouad Mahjour, Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé chargé du programme de gestion et de réponse aux urgences ; Dr Ismahane Elouafi, scientifique en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO); M. Abdoulie Janneh, directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim et ancien assistant et secrétaire général régional du Programme des Nations Unies pour le développement en Afrique ; M. Marwan Al Ghanim, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et Dr. Ameenah Farhan, directrice générale de la Fondation koweïtienne pour l'avancement des sciences.