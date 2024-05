Toulouse se positionne comme l'épicentre de l'Itinéraire Culturel Européen du Saint Graal en France

Le Chemin du Saint Graal, Route de la Connaissance, voie de la Paix Le Chemin du Saint Graal, Route de la Connaissance, voie de la Paix Le Chemin du Saint Graal, Route de la Connaissance, voie de la Paix Signalisation du Le Chemin du Saint Graal, Route de la Connaissance, voie de la Paix

Présentation du Dr Ana Mafé García et Montse Amorós à Toulouse sur « Le Chemin du Saint Graal, Route de la Connaissance, voie de la Paix »

La France a l’opportunité d’exporter dans le monde la recherche du Graal à travers cet itinéraire culturel qui sera dans un avenir proche une véritable expérience de connaissance et de paix en Europe” — Dr Ana Mafé García

TOULOUSE, HAUTE-GARONNE, FRANCE, May 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- Dans le cadre du 50e anniversaire de l'Université du Troisième Âge de Toulouse (UCP3A) et du 112e Conseil général de l'Association Internationale des Universités pour le Troisième Age (AIUTA), un événement phare sera organisé qui mettra en lumière la conférence intitulée « Le Chemin du Saint Graal, Route de la connaissance, voie de la Paix. Cette présentation, dirigée par le Dr Ana Mafé García et Montse Amorós, promet d'être l'un des moments forts de la réunion.

La réunion de ces journées aura lieu du 27 au 29 mai 2024. L'épicentre de la réunion est l'Université Toulouse Capitole en la Salle du Conseil Gabriel Marty, située au 2 rue du Doyen Gabriel Marty à Toulouse, France.

Le Dr Ana Mafé García, présidente de l'Association culturelle El Camino del Santo Grial et directrice du Comité Scientifique International pour l'Étude du Saint Graal, partagera ses connaissances approfondies sur l'histoire et la pertinence culturelle de ce chemin emblématique. Titulaire d'un doctorat en histoire de l'art et ayant publié la seule thèse de doctorat existante sur la protohistoire du Saint Calice de la cathédrale de Valence, le Dr Mafé García apportera une perspective unique et profondément documentée.

Montse Amorós, experte en gestion et direction de centres éducatifs, présentera cette conférence avec le Dr Mafé.

Amorós est connue pour son travail en tant que coordinatrice pédagogique dans divers établissements d'enseignement et pour son rôle actif dans la promotion de la formation continue des personnes âgées.

« Le Chemin du Saint Graal, Route de la Connaissance, Chemin de la Paix » vise à obtenir une reconnaissance institutionnelle internationale en tant qu'« Itinéraire culturel européen ». Cette année 2024 est cruciale pour leur formation et le colloque de Toulouse servira de plateforme pour mettre en lumière les progrès et les activités prévues sur cet itinéraire culturel qui traverse le littoral français des Alpes aux Pyrénées. Des villes aussi importantes que Marseille, avec son récit de Marie-Madeleine, ou Avignon, avec son récit historique de l'histoire de la papauté, forment avec Toulouse un chemin de recherche du Saint Graal.

L'événement ne se contentera pas de célébrer les réalisations passées, mais se tournera également vers l'avenir, en promouvant une intégration plus profonde de cet itinéraire dans le réseau des itinéraires culturels européens. Ainsi que la participation maximale possible des entités sociales, culturelles et administratives qui, d'autres points ou villes, souhaitent participer. La conférence abordera l'importance de cette voie dans la promotion de la paix et de la connaissance, ainsi que son potentiel à favoriser les échanges culturels et éducatifs entre les différents territoires européens.

Cet événement est une occasion unique pour les participants de découvrir un projet culturel et éducatif qui vise non seulement à préserver l'histoire et la culture, mais aussi à promouvoir la paix par la connaissance. Le Dr Mafé García et Montse Amorós invitent tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la culture et à l'éducation à se joindre à eux dans cette conférence informative et enrichissante.

À propos de l'AIUTA

L'Association Internationale des Universités du Troisième Age (AIUTA) rassemble des universités du monde entier dans le but de promouvoir l'éducation et le bien-être des personnes âgées. Avec plus de 10 millions d'étudiants seniors, l'AIUTA se consacre à la recherche intergénérationnelle et à la promotion de pratiques pédagogiques innovantes.

Contact presse :

Courriel : elcaminodelsantogrial@gmail.com

Téléphone : +34 626391676

Site Web : Elcaminodelsantogrial.eu

