La garantie AUTO24, 6, 12 ou 24 mois

AUTO24.africa Lance Une Extension de Garantie Pour Les Voitures d'Occasion Certifiées À Travers l'Afrique

Nous sommes ravis de présenter ce produit d'extension de garantie à nos clients à travers la Côte d’Ivoire et l'Afrique” — Axel Peyrière

ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE, May 21, 2024 / EINPresswire.com / -- AUTO24.africa , la place de marché phare africaine de voitures d'occasion certifiées, annonce fièrement un produit d'extension de garantie innovant, établissant une nouvelle référence dans l'industrie automobile pour la confiance, la transparence et la sécurité. En tant que seule plateforme en Afrique offrant une garantie de 6 mois sur les véhicules d'occasion certifiés, AUTO24.africa élève maintenant le service client en fournissant l'option d'étendre cette garantie jusqu'à 12 mois (ou 20 000 km) ou 24 mois (ou 40 000 km), couvrant le moteur, la chaîne cinématique et la transmission, le tout pour moins de 500 FCFA par jour.Ce service pionnier réaffirme la position d'AUTO24.africa en tant que leader du marché dans le secteur des voitures d'occasion certifiées, soulignant leur engagement à offrir une valeur inégalée et une tranquillité d'esprit aux clients. L'extension de garantie, une première du genre sur le continent, souligne le dévouement de l'entreprise à établir les normes les plus élevées sur le marché automobile.Assurance et Tranquillité d'Esprit InégaléesPour moins que le coût d'un journal quotidien, les clients d'AUTO24.africa peuvent désormais profiter des mêmes avantages, sécurité et tranquillité que ceux procurés par l'achat de voitures neuves. Ce service d'extension de garantie abordable sera disponible dans tous les marchés d'AUTO24.africa, y compris le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda et l'Afrique du Sud, à partir de Mai 2024. Conçu en pensant au client, ce service permet aux acheteurs de voitures de profiter de leurs véhicules avec la confiance qu'ils sont protégés contre les problèmes mécaniques imprévus.Un Partenariat Qui Garantit La ConfianceL'extension de garantie d'AUTO24.africa est soutenue par l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'assurance et de garantie, assurant que toutes les voitures certifiées bénéficient de la meilleure protection possible. Cette collaboration met en évidence la poursuite incessante de l'excellence par l'entreprise et son objectif de transformer l'expérience d'achat de voitures d'occasion en Afrique.Pionnier Sur Le Marché des Voitures d'OccasionEn tant que seule entité en Afrique à offrir ces produits révolutionnaires, AUTO24.africa inaugure une nouvelle ère dans l'industrie automobile. L'accent mis par l'entreprise sur la transparence, la confiance et la sécurité l'a non seulement démarquée de ses concurrents, mais a également établi une nouvelle norme de satisfaction clientèle dans l'achat de voitures d'occasion."Nous sommes ravis de présenter ce produit d'extension de garantie à nos clients à travers la Côte d’Ivoire et l'Afrique", a déclaré Axel Peyrière, CEO et cofondateur de AUTO24.africa. "Notre mission a toujours été de révolutionner l'expérience d'achat de voitures en offrant le plus haut niveau de confiance et de sécurité. Cette extension de garantie, coûtant moins de 500 FCFA par jour, est un témoignage de notre engagement à non seulement répondre mais dépasser les attentes des clients." a déclaré Aristide Vangah, Country Manager AUTO24.ci en Côte d’Ivoire.A propos de AUTO24.africaAUTO24.africa est la première marketplace en ligne de voitures d’occasion certifiées en Afrique, créée par Africar Group Pty Ltd, leader panafricain des sites internet de petites annonces automobiles, et soutenue par le groupe Stellantis. Opérant dans cinq pays et faisant partie du vaste réseau d'Africar Group dans plus de 45 pays, AUTO24.africa propose une large gamme de voitures d'occasion certifiées de plusieurs marques. Les services incluent des garanties, des assurances, des financements, et plus encore, offrant une solution complète pour l'achat, la vente et l'échange de véhicules d'occasion en Afrique. www.africargroup.com - www.auto24.africaPour plus d’informations, contactez :Deborah Koutouan - Marketing & Communication Manager deborahk@auto24.africa