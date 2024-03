EQDOM et AUTO 24 signent un partenariat pour faciliter la vente et le financement de véhicules d’occasion au Maroc

CASABLANCA, MOROCCO, March 9, 2024 / EINPresswire.com / -- EQDOM et AUTO24.ma, acteurs majeurs dans les secteurs du crédit à la consommation et de l’industrie automobile, signent un partenariat destiné à améliorer l'expérience d'achat des véhicules d'occasion au Maroc, en mettant la qualité de l’expérience utilisateur au cœur de la transaction. Ce partenariat vise à offrir aux clients un parcours d’achat digital, fluide et optimisé, pour une plus grande satisfaction : grâce à l’application Saphir d’EQDOM qui offre une expérience client digitalisée, AUTO24.ma fera bénéficier ses clients utiliser d’un nouvel usage d’offres de crédits en ligne, avec des délais d’octroi plus rapides.« Ce partenariat avec AUTO24.ma marque une étape majeure dans notre engagement à offrir à nos clients des solutions financières toujours mieux adaptées à leurs besoins. Les parcours digitaux innovants d’EQDOM associés à l’expertise de vente et du service d’AUTO24 permettent de leur proposer une offre clé en main. » explique Mr Aziz Dalaoui, Directeur Général d'Eqdom.Mehdi El Mazouni, Directeur Général AUTO24 Maroc, précise : « Ce partenariat innovant avec Eqdom renforce notre engagement envers l'excellence et l'accessibilité. En unissant nos forces, nous aspirons à redéfinir positivement l'expérience automobile pour nos clients au Maroc. »EQDOMFondée en 1974, Eqdom est l’un des leaders du crédit à la consommation qui a longuement contribué à l’amélioration de la qualité de vie des familles marocaines, grâce à des solutions de financements adaptées et des conditions d’octroi souples qui répondent aux besoins diversifiés de ses clients. Filiale du groupe Société Générale depuis 2002, Eqdom dispose aujourd’hui d’une expertise développée pour offrir à ses clients des produits performants et une forte qualité de service. Eqdom propose du prêt non affecté (crédit personnel) selon des montants et des durées adaptés aux besoins et budgets de chacun de ses clients. Grâce à ses partenaires, Eqdom offre aussi à ses clients des solutions de financement automobile, d’équipement, d’ameublement et d’achats en ligne. Pour être plus proche de ses clients, Eqdom couvre tout le royaume à travers ses 19 agences (en direct), son réseau d’intermédiaires agréés et sa plateforme transactionnelle d’octroi en ligne.AUTO24, L'Avant-Garde de la mobilité certifiée en AfriqueFiliale d'Africar Group, AUTO24.africa s'illustre dans l'univers automobile en réinventant l'expérience d'achat de voitures d'occasion certifiées à travers divers pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Engagée envers l'excellence, l'innovation, et la satisfaction de sa clientèle, AUTO24.africa s'appuie sur des solutions numériques de pointe, héritées de sa société mère, Africar Group, pionnière des annonces automobiles en ligne en Afrique subsaharienne depuis sa genèse en Australie en 2016.Grâce au soutien de Stellantis, son principal investisseur, AUTO24.africa aligne ses ambitions sur le plan stratégique de Stellantis « DARE FORWARD 2030 », visant à enrichir son offre de solutions de mobilité adaptées aux exigences spécifiques du marché africain.A propos d’Africar GroupAfricar Group Pty Ltd est une entité australienne qui développe et opère le plus grand réseau de places de marché automobiles en Afrique. Disponible dans plus de 45 pays et couvrant des marchés totalisant plus d'un milliard de personnes, ses plateformes ont aidé des millions d'acheteurs et de vendeurs de véhicules d'occasion à réaliser des transactions de manière plus sûre et plus facile au cours des dernières années. Africar Group est une entreprise propulsée par Emerging Classifieds Ventures (www.ecv.ventures), spécialisée dans la création et le développement de marketplaces dans les marchés émergents. Pour plus d'informations, visitez www.africargroup.com À propos d'EQDOMFiliale du Groupe Société Générale, EQDOM est un leader du crédit à la consommation au Maroc, reconnu pour ses solutions de financement créatives et adaptées aux besoins des Marocains. www.eqdom.ma