Voxco accueille un nouveau trio de dirigeants pour mener la prochaine phase de croissance

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, May 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Voxco, un leader mondial des logiciels d'enquête et d'analyse omnicanal, poursuit son parcours vers l'innovation et l'expansion avec la nomination de trois dirigeants clés au sein de son équipe de direction. Suite à la récente nomination de Daniel Graff-Radford au poste de directeur général, Voxco est fier de présenter ses nouveaux directeurs financiers (CFO), directeurs de la technologie (CTO) et directeurs du marketing (CMO).Daniel Graff-Radford, le PDG récemment nommé de Voxco, apporte une riche expérience et une perspective visionnaire à la tête de l'entreprise. En collaboration avec Terminus Capital Partners et le conseil d'administration de Voxco, M. Graff-Radford est prêt à diriger Voxco vers une croissance et des progrès technologiques inégalés.Se joignent à M. Graff-Radford dans ce parcours transformateur :Directrice financière (CFO) - Stephanie KingeryForte d'une solide expérience en stratégie financière et en excellence opérationnelle, la nouvelle directrice financière, Stephanie Kingery, jouera un rôle central dans l'orientation financière de Voxco. Avec un sens aigu de la gestion financière et une expérience éprouvée dans des sociétés de logiciels publiques, de capital-risque et de capital-investissement dépassant 100 millions de dollars de revenus, Stephanie veillera à ce que la santé financière de Voxco s'aligne sur ses objectifs de croissance ambitieux.Directeur technique (CTO) - Alex TsepetisAlors que la technologie continue d'évoluer à un rythme rapide, Voxco est ravi d'accueillir son nouveau directeur technique, Alex Tsepetis, qui dirigera les initiatives d'innovation technologique de l'entreprise. Fort d'une expérience éprouvée dans le développement de solutions de pointe, Alex pilotera les avancées technologiques de Voxco, assurant la fourniture de logiciels d'enquête et d'informations de pointe aux clients du monde entier.Directrice du marketing (CMO) - Jennifer ZemberDans le paysage concurrentiel actuel, des stratégies marketing efficaces sont primordiales pour réussir. Voxco est ravi d'annoncer sa nouvelle directrice marketing, Jennifer Zember, qui sera chargée d'accroître la présence de la marque de l'entreprise et de mener des initiatives de marketing stratégique. Jennifer, une leader chevronnée du marketing SaaS B2B pour les marques mondiales, financées par du capital-risque et du capital-investissement, avec une capacité reconnue à rallier les équipes autour de concepts audacieux, jouera un rôle essentiel dans l'accélération de la trajectoire de croissance de Voxco.Commentant ces nominations stratégiques, Daniel Graff-Radford, PDG de Voxco, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir notre nouvelle équipe de direction au sein de Voxco. Grâce à leur expertise et à leur leadership, nous sommes prêts à entamer un nouveau chapitre passionnant de croissance et d'innovation. Ensemble, nous continuerons à donner aux organisations du monde entier les moyens d'agir grâce à des solutions d'études de marché et d'analyse de pointe.Alex Western, directeur général de Terminus Capital Partners, a partagé son enthousiasme à propos de ces nominations, déclarant : « Nous pensons que l'ajout de Stephanie, Alex et Jennifer à l'équipe de direction de Voxco renforcera davantage la position de l'entreprise sur le marché et favorisera un succès continu. Leur expertise et leur vision combinées s'alignent parfaitement sur la stratégie de croissance de Voxco, et nous sommes impatients de les soutenir dans leurs efforts.L'ajout de ces dirigeants chevronnés souligne l'engagement de Voxco à offrir une valeur inégalée à ses clients et à ses parties prenantes. Alors que Voxco continue de repousser les limites de la technologie et de l'innovation, l'entreprise reste déterminée à générer des informations significatives et à transformer la façon dont les organisations capturent et utilisent les données.À propos de VoxcoVoxco est l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'enquête omnicanal, au service des organisations du monde entier en offrant des solutions puissantes, flexibles et évolutives pour recueillir des informations exploitables. En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Voxco permet aux sociétés d'études de marché, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions de prendre des décisions éclairées basées sur une analyse complète des données. https://www.voxco.com/ À propos de Terminus Capital Partners :Terminus Capital Partners est une société de capital-investissement axée sur les sociétés de logiciels d'entreprise, fondée en 2017 et basée à Atlanta, en Géorgie. https://www.terminuscp.com/