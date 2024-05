eStruxture nommé l'une des entreprises Mieux gérées au Canada pour 2024

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, May 14, 2024 / EINPresswire.com / -- eStruxture a été reconnu pour ses performances de premier plan dans l'industrie, ses pratiques commerciales mondiales et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux prix des entreprises Mieux gérées au Canada pour l'année 2024.Célébrant plus de 30 ans, le programme des Mieux gérées au Canada récompense l'excellence des entreprises privées canadiennes avec un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars ou plus. Pour obtenir cette désignation, les entreprises sont évaluées pour leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière."Je suis extrêmement fier de cette réalisation, de notre position actuelle et de la direction dans laquelle eStruxture se dirige", a exprimé Todd Coleman , Fondateur, Président et PDG d'eStruxture. "Ce prix souligne notre approche stratégique et notre engagement à offrir des services de centre de données de classe mondiale au Canada. Surtout, il met en lumière notre culture et l'engagement inébranlable de nos collaborateurs envers l'excellence."Ce prix reflète notre engagement constant envers l'excellence et l'innovation dans l'industrie des centres de données.Notre succès est attribué à notre dévouement au service client, à l'efficacité opérationnelle et à l'amélioration continue. Nous avons atteint des jalons remarquables, notamment des expansions significatives de notre empreinte de centres de données à travers le Canada, des partenariats stratégiques et des efforts accrus pour améliorer la durabilité et l'efficacité énergétique. Ce prix confirme notre position de leader sur le marché canadien des centres de données et nous motive à continuer à offrir des services et des solutions exceptionnels à nos précieux clients."Les lauréats des entreprises Mieux gérées de 2024 incarnent les normes commerciales canadiennes les plus élevées en matière d'innovation, d'adaptabilité et de leadership audacieux", a déclaré Derrick Dempster, Associé chez Deloitte Private et Co-leader du programme des entreprises Mieux gérées au Canada. "Leur ambition sans faille, leur concentration déterminée et leur agilité stratégique les ont amenés à rester compétitifs sur la scène mondiale, créant une croissance économique durable dans un marché mondial en évolution."À propos du programme des entreprises Mieux gérées au CanadaLe programme des entreprises Mieux gérées au Canada continue d'être le symbole d'excellence pour les entreprises privées canadiennes. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises entrepreneuriales ont concouru pour cette désignation dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et pratiques en gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) Nouveau lauréat des entreprises Mieux gérées au Canada, l'un des nouveaux lauréats sélectionnés chaque année ; 2) Lauréat des entreprises Mieux gérées au Canada, les récipiendaires ayant réappliqué et conservé avec succès leur désignation d'entreprises Mieux gérées pendant deux années supplémentaires, sous réserve d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle ; 3) Lauréat du standard Or, après trois années consécutives à maintenir leur statut d'entreprises Mieux gérées, ces lauréats ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé avec succès leur prix pendant 4 à 6 années consécutives ; 4) Membre du Club Platine, les lauréats ayant maintenu leur statut d'entreprises Mieux gérées pendant sept ans ou plus. Les sponsors du programme sont Deloitte Private, la CIBC, The Globe and Mail et le Groupe TMX. Pour plus d'informations, visitez www.bestmanagedcompanies.ca À propos d'eStruxture Data CenterseStruxture est le plus grand fournisseur de centres de données canadiens avec des installations à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Nos solutions sont conçues pour vous offrir plus : plus d'emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d'exécuter des applications d'entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles des processus commerciaux.Basé à Montréal, eStruxture offre l'accès à un écosystème de près de 1 000 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre support client, notamment des opérateurs, des fournisseurs de services cloud, des fournisseurs de contenus médias, des services financiers et des clients entreprises. eStruxture propose des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de support à ses clients à travers le Canada dans ses installations neutres en matière de transporteurs et nuagique.Informations: www.estruxture.com