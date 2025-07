eStruxture lance son premier cadre de financement vert pour soutenir les infrastructures numériques durables

Le premier « cadre de financement vert » canadien pour les centres de données soutient l'infrastructure numérique

En tant qu'entreprise fière d'être canadienne, nous pensons que la révolution de l'IA ne doit pas se faire au détriment de notre environnement.” — Todd Coleman, fondateur, président et directeur général d'eStruxture

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA, July 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Centre de données eStruxture, la plus grande plateforme de centres de données au Canada, a lancé un cadre de financement vert à la pointe du secteur afin de soutenir la croissance et la durabilité à long terme de l'entreprise.Ce cadre permettra à eStruxture d'émettre une gamme d'instruments financiers verts, notamment des obligations vertes, des prêts verts et des titres adossés à des actifs verts. Le produit de ces émissions contribuera à financer des projets ayant un impact positif sur l'environnement, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'intégration des énergies renouvelables, la gestion durable de l'eau et les innovations en matière d'économie circulaire.« En tant qu'entreprise fière d'être canadienne, nous pensons que la révolution de l'IA ne doit pas se faire au détriment de notre environnement », a déclaré Todd Coleman, fondateur, président et directeur général d'eStruxture. « Ce cadre s'aligne sur nos principes fondamentaux et nous aidera à construire et à exploiter des centres de données de nouvelle génération prêts pour l’infonuagique et l'IA. Il s'agit d'une initiative qui soutient la croissance économique canadienne et reflète nos valeurs d'intégrité, d'efficacité et de profond respect pour notre environnement. »eStruxture est le premier opérateur de centres de données basé au Canada à introduire un cadre de financement vert. Ce cadre soutient non seulement les infrastructures numériques durables, mais montre également que l'innovation et la responsabilité environnementale peuvent – et doivent – aller de pair à mesure que l'IA, l’infonuagique et le calcul haute performance continuent de s'accélérer.« Les centres de données constituent un marché en pleine croissance et offrent un potentiel important à long terme pour les investisseurs », a ajouté Taylor Hammond, directeur du développement corporatif et des marchés financiers chez eStruxture. « Notre cadre de financement vert soutiendra nos efforts continus de mobilisation de capitaux alors que nous poursuivons notre croissance à travers le Canada. »Depuis sa création en 2017, eStruxture a intégré la durabilité environnementale au cœur de sa plateforme. L'entreprise est leader sur le marché canadien en matière de conception écoénergétique, d'approvisionnement en énergie renouvelable et d'exploitation respectueuse de l'eau grâce à sa plateforme en pleine expansion qui compte plus de 16 installations à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.Le cadre a été examiné par Sustainalytics, une société de notation ESG de premier plan, qui a émis un avis de seconde partie confirmant la conformité du cadre avec les principes des obligations vertes (2021) de l'International Capital Market Association et les principes des prêts verts (2025) de la Loan Market Association.eStruxture a l'intention de rendre compte de l'affectation et de l'impact des projets financés au titre du cadre dans ses rapports d'entreprise. Le cadre et l'avis de deuxième partie sont disponibles dans la section « Bibliothèque de ressources » du site web d'eStruxture.ConseillerScotiabank a agi en tant qu'agent unique de structuration durable pour le cadre.À propos d'eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur de centres de données au Canada. Son siège social est situé à Montréal et elle possède des sites à Toronto, Calgary et Vancouver. L'entreprise répond aux besoins croissants du Canada en matière de données en offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement à l'évolution de la demande, afin que vous puissiez garder une longueur d'avance dans un paysage numérique en constante mutation.Les 1 000 clients d'eStruxture font confiance à notre infrastructure et à notre service client, notamment des opérateurs, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises spécialisées dans l'IA, le GPUaaS, les contenus multimédias, les services financiers et les grandes entreprises. eStruxture propose des services de colocation, de bande passante, de sécurité et d'assistance à ses clients partout au Canada dans ses installations neutres vis-à-vis des opérateurs et du cloud.Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.estruxture.com et suivez-nous sur X et LinkedIn.Pour plus d'informations :Contact

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.