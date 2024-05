COPEL - O EBITDA ajustado da Copel foi de R$ 1.329,7 milhões no 1T24

CURITIBA, PARANA, BRASIL, May 8, 2024 / EINPresswire.com / -- O EBITDA ajustado1 da Copel (excluindo, além dos itens não recorrentes, as receitas oriundas de VNR da Copel Dis, de equivalência patrimonial e da inflação sobre ativos de contratos de transmissão) foi de R$ 1.329,7 milhões no 1T24. Esse montante foi 6,3% inferior aos R$ 1.418,8 milhões do 1T23 reflexo, sobretudo, do menor preço médio de energia vendida pela Copel GeT, parcialmente compensado pelo aumento da receita da Copel Distribuição em função do crescimento de 7,9% no mercado fio faturado da sua área de concessão.Ao considerar as operações em continuidade (desconsiderando os resultados de Compagas e UEGA, que estão em processo de alienação) e excluídos apenas os itens não recorrentes, o EBITDA ajustado foi de R$ 1.411,4 milhões, 10,3% inferior aos R$ 1.573,9 milhões do 1T23.Dessa forma, os principais fatores que explicam o resultado no trimestre são:(i) o EBITDA de R$ 786,6 milhões da Copel GeT, 22,8% inferior aos R$ 1.018,7 milhões do 1T23, consequência, basicamente, (a) da redução do preço médio de venda de energia (R$ 174,86 no 1T24 ante R$ 205,98 do 1T23, redução de 15,1%) e da menor performance dos complexos eólicos, e (b) da menor remuneração sobre ativos de contrato de transmissão, em função, principalmente, da menor inflação no comparativo entre períodos (IPCA de 1,42% no 1T24 ante 2,09% no 1T23), com efeito negativo de R$ 32,4 milhões na receita de disponibilidade de rede elétrica da Copel GeT e de R$ 19,8 milhões no resultado de equivalência patrimonial;(ii) o aumento das despesas com provisões e reversões, sendo registrado R$ 87,2 milhões no 1T24 ante R$ 25,8 milhões no 1T23 (em termos recorrentes), efeito, sobretudo, da reversão de R$ 14,2 milhões na PCLD (provisão para créditos de liquidação duvidosa) no 1T23 como resultado da recuperação de faturas pelo término das restrições de cobrança impostas pela pandemia de COVID-19 no âmbito da distribuidora, enquanto no 1T24 houve provisão de R$ 42,3 milhões.Esses eventos foram parcialmente compensados, essencialmente, pelo melhor resultado da Copel Distribuição, em função, sobretudo, (i) do crescimento de 7,9% do mercado fio faturado; (ii) do reajuste tarifário de junho de 2023, com efeito médio de 6,32% nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD); e (iii) da redução de R$ 25,3 milhões na linha de “outros custos e despesas operacionais”, devido, basicamente, à maior recuperação de tributos e alienação de bens.Considerando as operações em descontinuidade, o EBITDA ajustado, excluídos apenas os itens não recorrentes, foi de R$ 1.432,5 milhões no 1T24, com variação de 11,5% inferior aos R$ 1.617,8 milhões do 1T23, reflexo, além dos fatores citados, do menor resultado da Compagas em virtude do menor volume de vendas para os segmentos de cogeração e industrial.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 09/05/2024 – Quinta-feiraPortuguês: 10h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com