MADE IN NATURE AL MACFRUT DI RIMINI

FERRARA, ITALIA, May 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Dal 8 al 10 Maggio a Rimini, il progetto di promozione e informazione dell’ortofrutta biologica europea sarà di nuovo in scena alla fiera del settore più importante a livello nazionale Made in Nature , scopri i valori del biologico europeo, torna ancora una volta a Rimini. Dal 8 al 10 Maggio 2024 il progetto dedicato all’ortofrutta biologica di CSO Italy e finanziato dalla Unione Europea sarà infatti per la terza volta di scena al Macfrut, la più importante rassegna italiana dedicata al settore con oltre 1400 espositori dell’intera filiera, il 40 % dei quali provenienti da Paesi esteri, e 1.500 buyer da tutto il mondo.Made in Nature è partecipato inoltre dalle seguenti aziende: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel e Verybio.Giunto al suo terzo e ultimo anno (il progetto si concluderà il 31 Gennaio 2025), Made in Nature prosegue il suo programma di promozione e informazione dell’ortofrutta biologica in Italia, Danimarca, Francia e Germania.Tra le novità di rilievo per questa edizione del Macfrut, la collaborazione con Life Gate, il punto di riferimento della sostenibilità con una community di oltre 5 milioni di persone interessate e appassionate ai temi legati alla sostenibilità, che racconterà il progetto Made in Nature prima durante e dopo la Fiera sul proprio portale, in fiera e sui social.Stand Made in NatureCSO BIO - MADE IN NATUREB1 – 115Finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.