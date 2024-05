MADE IN NATURE À MACFRUT À RIMINI

PARIS, FRANCE, May 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Du 8 au 10 mai à Rimini, le projet de promotion et d'information sur les fruits et légumes biologiques européens sera à nouveau à l'affiche du plus important salon national du secteur. Made in Nature , découvrez les valeurs des produits biologiques européens, revient une fois de plus à Rimini. Du 8 au 10 mai 2024, le projet dédié aux fruits et légumes biologiques de CSO Italie et financé par l'Union européenne sera en effet en scène pour la troisième fois à Macfrut, le plus important salon italien dédié au secteur avec plus de 1400 exposants de toute la chaîne d'approvisionnement, dont 40% de pays étrangers, et 1500 acheteurs du monde entier.Made in Nature accueille également les entreprises suivantes : Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel et Verybio.Made in Nature, qui en est à sa troisième et dernière année (le projet se terminera le 31 janvier 2025), poursuit son programme de promotion et d'information sur les fruits et légumes biologiques en Italie, au Danemark, en France et en Allemagne.L'une des nouveautés les plus importantes de cette édition de Macfrut est la collaboration avec Life Gate, le point de référence de la durabilité avec une communauté de plus de 5 millions de personnes intéressées et passionnées par les questions de durabilité, qui parlera du projet Made in Nature avant, pendant et après l'exposition sur son portail, à l'exposition et sur les réseaux sociaux.Stand Made in NatureCSO BIO - MADE IN NATUREB1 – 115Financé par l'Union européenne. Toutefois, les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive pour la recherche (AER). Ni l'Union européenne ni l'administration chargée de l'attribution des bourses ne peuvent en être tenues responsables.