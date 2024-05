MADE IN NATURE PÅ MACFRUT I RIMINI

DENMARK, COPENHAGEN, May 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Fra den 8. til den 10. maj i Rimini vil det europæiske projekt til fremme af og information om økologisk frugt og grønt igen være på scenen på landets vigtigste messe for sektoren. Made in Nature , opdag værdierne i europæisk økologisk landbrug, kommer endnu en gang tilbage til Rimini. Fra den 8. til den 10. maj 2024 vil projektet, der er dedikeret til økologisk frugt og grønt af CSO Italien og finansieret af EU, faktisk være på scenen for tredje gang på Macfrut, den vigtigste italienske udstilling dedikeret til sektoren med mere end 1400 udstillere fra hele forsyningskæden, hvoraf 40% kommer fra udlandet, og 1500 indkøbere fra hele verden.Made in Nature har også deltagelse af følgende virksomheder: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Verybio.Made in Nature er nu i sit tredje og sidste år (projektet slutter den 31. januar 2025) og fortsætter sit program til fremme af og information om økologisk frugt og grønt i Italien, Danmark, Frankrig og Tyskland.En af de vigtigste nyheder for denne udgave af Macfrut er samarbejdet med Life Gate, referencepunktet for bæredygtighed med et fællesskab på mere end 5 millioner mennesker, der er interesserede og passionerede omkring bæredygtighedsspørgsmål, som vil fortælle om Made in Nature-projektet før, under og efter udstillingen på sin portal, på udstillingen og på de sociale netværk.Made in Nature - StandenCSO BIO - MADE IN NATUREB1 – 115Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter, der udtrykkes, tilhører dog alene forfatteren/forfatterne og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgans (REA) synspunkter. Hverken Den Europæiske Union eller den tildelende administration kan holdes ansvarlig for dem.