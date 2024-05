MADE IN NATURE AUF DER MACFRUT IN RIMINI

BERLIN, DEUTSCHLAND, May 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Vom 8. bis 10. Mai wird das Projekt zur Förderung und Information über europäisches Bio-Obst und -Gemüse erneut auf der wichtigsten nationalen Fachmesse des Sektors in Rimini zu sehen sein. Made in Nature , entdecken Sie die Werte der europäischen Bioprodukte, kehrt erneut nach Rimini zurück. Vom 8. bis 10. Mai 2024 wird das von CSO Italien organisierte und von der Europäischen Union finanzierte Projekt für Bio-Obst und -Gemüse zum dritten Mal auf der Macfrut zu sehen sein, der wichtigsten italienischen Fachmesse für diesen Sektor mit mehr als 1400 Ausstellern aus der gesamten Lieferkette, davon 40% aus dem Ausland, und 1500 Einkäufern aus aller Welt.An Made in Nature nehmen auch folgende Unternehmen teil: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel und Verybio.In ihrem dritten und letzten Jahr (das Projekt endet am 31. Januar 2025) setzt Made in Nature ihr Programm zur Förderung und Information über ökologisches Obst und Gemüse in Italien, Dänemark, Frankreich und Deutschland fort.Eine der wichtigsten Neuerungen für diese Ausgabe der Macfrut ist die Zusammenarbeit mit Life Gate, dem Referenzpunkt für Nachhaltigkeit mit einer Gemeinschaft von mehr als 5 Millionen Menschen, die sich für Nachhaltigkeitsthemen interessieren und engagieren. Life Gate wird vor, während und nach der Messe auf seinem Portal, auf der Messe und in den sozialen Netzwerken über das Projekt Made in Nature berichten.Made in Nature - StandCSO BIO - MADE IN NATUREB1 – 115Finanziert von der Europäischen Union. Die hierbei zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind allein die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Exekutivagentur können dafür verantwortlich gemacht werden.