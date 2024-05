歐洲味覺藝術計畫 - 水果和蔬菜傑作促進增強身體的免疫防禦能力

TAIPEI, TAIWAN, May 3, 2024 / EINPresswire.com / -- 隨著冬季外套的脫落和春天充滿活力的色調的出現,是時候為身體採取恢復活力的「維生素 C 策略」。將歐洲水果和蔬菜納入日常飲食有助於實現維生素 C 的平均每日需求量。維生素 C 是面對春天最好的重要盟友,對人體細胞具有抗氧化和抗衰老作用。透過中和自由基,它有助於保護皮膚免受空氣污染或陽光等外部因素的影響。它還可以促進膠原蛋白的合成,使皮膚更緊緻、更有彈性。成年男性每日平均維生素 C 需求量為 75 毫克,女性為 60 毫克,如果懷孕或哺乳,配額會增加。水果和蔬菜是每日攝取適量這種盟友的主要來源。事實上,維生素C主要存在於新鮮食品中:尤其是某些水果和蔬菜中,如獼猴桃、柳橙、草莓、橘子、檸檬、菠菜、綠花椰菜、番茄和辣椒。紐西蘭人保持這一記錄,每 100 克農產品含有 92.7 毫克維生素 C,幾乎是相同重量橙子中維生素 C 含量的兩倍。獼猴桃還富含膳食纖維、維生素E、鉀和各種微量元素,對促進腸道健康、控制血壓、改善心血管功能有正面作用。血橙也是維生素 C 的絕佳來源,該品種中維生素 C 的含量通常高於其他橙子。這種色彩繽紛的水果不僅富含維生素C,還富含花青素。後者與抗發炎特性有關,似乎有助於降低壞膽固醇並保護胃和視力的健康。另外值得一提的是每 150 克產品含有 7.5 毫克維生素 C 的蘋果。從營養角度來看,吃整個蘋果比喝果汁更好,因為它們的微量營養素主要集中在果皮中。蘋果不僅含有維生素C,還含有大量的水溶性纖維--果膠--有助於降低血液中的壞膽固醇水平並預防心血管疾病。蘋果中的多酚具有抗氧化和抗發炎作用,可以增強免疫系統並預防慢性疾病。此外,蘋果富含鉀,有助於調節血壓和維持心臟健康。為了充分享受維生素C和其他微量營養素的好處,這些食物應保存不超過3-4天,生吃或未煮熟。春天是重生和活力的季節,也是調整飲食和增強體質的絕佳機會。現在就開始吃歐洲水果和蔬菜了!有關 Fresh Up Your Life 和 CSO Italy 的新聞 歐洲味覺藝術 – 水果和蔬菜傑作 」計畫旨在推廣和宣傳高品質的歐洲水果和蔬菜,由義大利 CSO 和歐盟資助。以下義大利公司也參與了該計畫:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。CSO Italy 成立於 1998 年,是義大利的一個獨特實體,與許多義大利國內水果和蔬菜生產和行銷的領先公司合作。成員範圍包括專門從事水果和蔬菜供應鏈不同領域(包裝、物流、加工、機械和分銷)的重要公司。CSO Italy 的使命是為會員提供有用的服務,以改善義大利水果和蔬菜產業並提高其效率和競爭力。為整個義大利水果和蔬菜供應鏈提供服務的技術表,透過營運商之間的協同作用提高其競爭力。CSO ITALY有73個成員,分佈如下:51個生產者成員、14個供應鏈成員、3個補貼成員和5個支援機構。由歐盟資助。然而,所表達的觀點和意見僅代表作者的觀點和意見,不一定反映歐盟或歐洲研究執行機構(REA)的觀點和意見。歐盟和授予機構都不能對此負責。