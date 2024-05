Promovendo as Ciências da Vida através das fronteiras: A jornada do CEO do BGI Group pela América Latina

Dr. Yin Ye participou da cerimônia de abertura. O Dr. Yin Ye fez um discurso de abertura na Universidade Mayor, no Chile, envolvendo um público diversificado de acadêmicos e estudantes. Dr. Yin Ye, na foto com alunos no campus da Cidade do México do Instituto de Tecnologia de Monterrey. O Dr. Yin Ye visitou a Fundação Oswaldo Cruz no Brasil. O Dr. Yin Ye fez uma visita ao Instituto Nacional de Medicina Genômica no México.

SHENZHEN, CHINA, May 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Em abril de 2024, o Dr. Yin Ye, CEO e Diretor Executivo do BGI Group, visitou um total de seis cidades no Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia e México, onde se envolveu em comunicações aprofundadas com parceiros locais para promover as ciências da vida e a medicina de precisão, beneficiando as pessoas da região latino-americana.Em 19 de abril, o Dr. Yin participou da cerimônia de abertura do novo laboratório clínico da BGI Genomics no Uruguai. A inauguração contou com a presença de Omar Paganini, Ministro das Relações Exteriores; Elisa Facio, Ministra da Indústria, Energia e Mineração; Karina Rando, Ministra da Saúde Pública, além de outros dignitários nacionais e departamentais.Localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Carrasco, esse laboratório é o primeiro de seu tipo na região, especializado em aplicações de medicina de precisão. Ele está pronto para se tornar um centro regional, promovendo a medicina preventiva em toda a América Latina e utilizando tecnologia avançada para facilitar o diagnóstico precoce de doenças. Com 1.000 metros quadrados, a instalação é dedicada exclusivamente às operações da BGI Genomics. Ela fornecerá serviços de testes nas áreas de saúde reprodutiva e prevenção e controle do câncer, apoiando o desenvolvimento de sistemas de saúde pública nos países latino-americanos.Em 15 de abril, o Dr. Yin participou da “Conferência de Cooperação Econômica e Comercial Guangdong-Brasil” no Rio de Janeiro, Brasil. Lá, ele compartilhou estudos de caso que ilustram os esforços do BGI Group em fornecer soluções de saúde para comunidades locais e detalhou a história de cooperação da empresa com a América Latina. Felipe Peixoto, Secretário de Estado de Energia e Economia Marítima do Rio de Janeiro, também participou do evento e fez um discurso.Em 22 de abril, o Dr. Yin visitou a Universidade Mayor (Universidad Mayor) no Chile e se reuniu com o Dr. Patricio Manque, presidente da universidade. Ele fez um discurso intitulado “Embracing the BT+IT Era: What Should We Do Next?” para mais de 300 acadêmicos e estudantes.“A jornada à frente pode ser longa e árdua, mas com ações sustentadas, acabaremos chegando ao nosso destino e abraçaremos um futuro mais brilhante”, o Dr. Yin citou um ditado chinês para expressar suas esperanças e visão para os futuros empreendimentos da BGI na América Latina. “Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto.”Em 25 de abril, o Dr. Yin visitou o campus do Instituto de Tecnologia de Monterrey, na Cidade do México, onde fez um discurso de abertura incentivando os alunos a perseguirem seus sonhos nas ciências da vida.Durante sua visita, o Dr. Yin se reuniu com Felicio Ramuth, Vice-Governador de São Paulo, Brasil, e Marcelo Metediera, Prefeito de Canelones, Uruguai. Além disso, ele visitou a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, o Instituto Nacional de Medicina Genômica, no México, e outros parceiros importantes no Chile e na Colômbia.O BGI Group estabeleceu uma parceria de longa data com várias instituições latino-americanas. Em dezembro de 2013, a BGI e a Universidade Mayor anunciaram uma colaboração para fornecer serviços como testes genéticos pré-natais não invasivos, testes de doenças monogênicas e testes genéticos de tumores.Um marco significativo ocorreu em 2014, quando a BGI-Research, juntamente com 13 institutos internacionais de pesquisa científica, incluindo o Laboratório Nacional de Genômica para a Biodiversidade do México, publicou um estudo inovador na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Essa publicação detalhou os resultados do sequenciamento do genoma completo do pimentão (Capsicum annuum L.), um vegetal importante para a América Latina.Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, o BGI demonstrou seu compromisso com a região doando reagentes para testes de COVID-19 a países como Peru e Argentina. Além disso, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz no Brasil, o BGI ajudou a estabelecer o Laboratório 'Huo-Yan', aprimorando as capacidades locais de saúde pública para combater a pandemia.