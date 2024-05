Charleston Competition Presents 2024 Spring Music Competition Finalists

2024 Spring Music Competition

With their virtuosity and passion for music, the finalists of the 2024 Spring Music Competition showcase the global diversity and depth of musical talent.

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, UNITED STATES, May 5, 2024 / EINPresswire.com / -- The Charleston International Music Competition has announced the names of musicians who have advanced to the final round of the 2024 Spring Music Competition, celebrating the diversity of musical expression with no restrictions on borders or repertoire.Representing over a dozen countries, the musicians selected by the Charleston International Music Competition as finalists of the 2024 Spring Music Competition are featured below by instrument category:ALTO SAXOPHONEDylan Hardy, Tyler Jacome, Tian (Jason) YuCELLOKaitlyn Chang, Abigail Chen, Aidan Chien, Lucas Choi, Alexander Farng, Yanqi Gao, Sophia Hwang, Ian Jin, Donghu Kim, Geonhoon Kim, Lukas Liu, Yuchen Lu, Kristy Luk, Woojin Oh, Joseph Song, Lyra Song, Elu Wi, Christine Xu, Jiho Cliff Yoon, Yijun ZhuCLARINETMatthew Ricard, Seungyun YangEUPHONIUMAlan FloresFLUTEChloe Cho, Kayla Choi, Eungyo Go, Emily Jang, Rachel Lee, Anna Park, Emma Park, Ji Weon Ryu, Hailey SonFRENCH HORNKuangwen (Vivian) Chiang, Lillian JacksonGUITARJayden KimGUZHENGZihe Huang, On Pui WuHARMONICAChenYanruHARPDesiree Blute, Jayden WayneMARIMBATim NichinOBOEAJ Brazel, Andrei Caquimbo, Yi ZhangORGANSteffan IvanoffPIANOAaron Ahn, Andrei Andreev, Yuvanguru Balagurumoorthy, Olivia Bao, Amelia Bauernschmitt, Alara Caluori, Zijia Cao, John Carpenter, Caden Chan, Abigail Chen, Alina Chen, Amanda Chen, Andy Chen, Chris Chen, Edward Chen, Enya Chen, Keira Chen, Tony Chen, Veronica Chen, Yunica Chen, Patteera Chinathimatmongkhon, Eunoo Cho, Jennifer Choi, Erin Chung, Mila Cooper, Alexandra Dan, Arnesh Das, Elizabeth Davis, Charles Deng, Selina Dong, Leo Du, Eden Glikin, Tony Gong, Dominic Gonzalez, Harlan Guh, Jasmine Guo, Yuwen He, Samadhi Henry, Daniel Hon, Katie Hsu, Yunfei Huang, Junyoung Huh, Yujie Hui, Alexander Hutchinson, Antara Jagadish, Nathan Jang, Vedant Jayashankara, Keonha Jeon, Ryan Jian, Huiwen Jiang Jiang, Olivia Jiang, Runa Jiang, Erik Hee Sung Kim, Gabeen Kim, Gianna Kim, Jaeyoon Kim, Daniel Koppel, Alyssa Kuang, Jay Kumar, Naveen Kumar, Anna Lee, Danielle Lee, Emma Lee, Mark Lee, Rishi Lekkalapudi, Sarah Leng, Sean Li, Luoyan Lin, David Liu, Johan Ly, Harper Lyu, Kaitong Ma, Emilia Mikayelyan, Milana Mikayelyan, Lana Minami, Rei Morisue, Elgar Moy, Lauren Muller, Mishal Naqshbandi, Keith Nguyen, Khang (Ken) Nguyen, Quang Nguyen, Sharon Niessen, Amanda Nixon, Arin Oh, Hannah Oh, Angela Ouyang, Katelyn Pan, Brian Pao, Calvin Park, Rowan Pedraza, Christopher Pishvaian, Agnes Podea, Clara Poitevin, Christian Pyo, Kaylee Ren, Christian Rivera, Daniel Rose, Mia Safdie, Annabella Sakunkoo, Neil Sarlashkar, Jesse Sawaya, Hyunbin Seo, Nandini Seth, Leo Shen, Miranda Shi, Jacob Silberstein, Owen Smith, Vignesh Somasekar, Jason Song, Juliet Southern, Joshua Speth, Vyaas Sudarshan, Emily Sun, Matthew Symons, Aakarsh Tathachar, Kayden Torres Reyes, Esme Tran, Irene Tsai, Hanfei Tu, Alexander Vance, Colleen Wang, Lucas (Zihe) Wang, Nathan Wang, Tiffany Wang, Clementine Wei, Elim Wi, Parker Wolf, Curtis Wong, Amelia Wu, Eliot Wu, Evan Wu, Iris Wu, Jasper Wu, Terence Wu, Siyi Xu, Anna Yamshchikova, Daisy Yang, Elissa Yeo, Chenxi Yu, Fang Yu, Claire Yuan, Joyce Yuan, Kai Yuan, Abby Zhang, Alice Zhang, Allison Zhang, Cathy Zhang, Emily Zhang, Ethan Zhang, Jingzhuo Zhang, Natalie Zhang, Yihao Zhang, Bonnie Zhou, Chen Zhou, Yizhen ZhuPIANO AND VOCALEthan OconeSITARHamsini RamanathanTROMBONEYanhua Huang, Noah TiptonTRUMPETSam Charen, Diego Fabres, Hannah PolevoyVIOLACaroline Cho, Bryan Im, Brandon Kang, Sean Kim, Lina Youn, Lumina ZhangVIOLINMaya Brisard, William Carey, Natalie Chen, Yenju Chen, Allegra Dorman, Mina Fukumura, Jerry Gan, Duke Greenman, Jimin Ha, Soel Han, Ashley Jisue Hong, Kimberley Huang, Ella Jeon, Sophia Jin, Elizabeth Kaszycki, Allison Kim, Easton Kong, Brooke Lafontant, Emma Lee, Isabelle Lee, Juliette Leong, Kinsley Li, Caroline Lin, Astele Liu, Xixi Liu, Ethan Moon, Yuka Nabeshima, Naomi Ng, Anna Palazzolo, Lyev Pitram, Gaia Sbeghen, Giovanni Battista Scuderi, Ruyi Sheng, Jiahe Song, Sebastian Tsai, Christopher Tu, Katherine Tu, Daisy Wang, Junnosuke Yanagisawa, Anne Yang, Benjamin Yang, Jian Yoon, Rachel Yu, Alyssa Yuan, Ethan Zhou, Eileen Zhuge, Leila ZouVOCALLily Allen, Danielle Appiah Kubi, Nickolas Breazu, Mikaela Dodge, Beau Durkin, Weiduo Gao, Gemma Gibeault, Bridget Gorder, Ishana Iyer, Yuna Kim, Helen Li, Elicia Na, Diya Patel, Hannah Polevoy, Josephine Polevoy, Eileen Ren, Lauren Rodriguez, JohnPaul Savino, Tanushka Sisodiya, Nainika Teegavarapu, Tanvi Thatai, Colette Thursby, Evelyn Wu, Max ZhangDUETJasmin Bryan-Moreira, Kenneth (Kenny) Choi, Liam De Pauw, Eva Feng, Gabriel Forero, Erik Hee Sung Kim, Lisa Jihyeon Kim, Nayeon Kim, Daniel Kwon, Christopher Lee, Rachel Levison, Jessica Li, Hongbo Liang, Hanya Lin, Luoyan Lin, Zimo Liu, GS Rajan, Shyam Rajan, Rachel Tan, Elise van Kwawegen, Lucie van Kwawegen, Alice Wathen, Julia Yu, Rachel YuTRIO+Michelle Bai, Brian Choi, Lucas Choi, George Deng, Jiayuan Ding, Joshua Dowd, Joshua Hong, Claire Kim, David Kim, Ian Kim, Jemimah Lee, Dayton Linhardt, Lukas Liu, Xixi Liu, Shaun Mackey, Tyler Neilson, Hannah Phillippy, Jason Wang, Haiwen Xu, Peter Yoon, Xiang ZhangCONGRATULATIONSEarning a coveted spot as a finalist in the esteemed Charleston International Music Competition is a testament to the exceptional talent, dedication, and passion embodied by each musician. These finalists have truly distinguished themselves, demonstrating remarkable skill and unwavering commitment in their pursuit of musical excellence. Their journey to this moment is marked by countless hours of practice, sacrifice, and perseverance, laying the foundation for even greater achievements in their musical careers.With their outstanding performances showcased on the Competition’s YouTube channel , these finalists have not only impressed audiences but have also raised the bar, elevating the Charleston International Music Competition to new heights of musical excellence. Music enthusiasts are encouraged to mark their calendars and not miss the highly anticipated results announcement for the 2024 Spring Music Competition scheduled for May 10th on the Competition’s Results page . In the meantime, detailed information about the Competition’s jury panel, past winners, finalist testimonials, current prizes, and upcoming competitions can be found on the official website: charlestoncompetition.com