Serrala stärkt Innovationskurs mit Ernennung eines neuen Chief Product & Technology Officer

Rami Chahine, CPTO von Serrala

Die Ernennung von Rami Chahine zum Chief Product and Technology Officer stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu größerer Innovation dar.” — Axel Rebien, CEO von Serrala

HAMBURG, GERMANY, May 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Serrala , führender globaler Anbieter von Automatisierungssoftware für das Finanzwesen, freut sich, die Ernennung von Rami Chahine zum Chief Product & Technology Officer (CPTO) bekanntgeben zu können. Mit seinen mehr als zwanzig Jahren Branchenerfahrung soll Rami Chahine in den wichtigsten Innovationsbereichen von Serrala – aufbauend auf einer langjährigen Marktführerschaft – wichtige Wachstumsimpulse setzen.Als Leiter erfolgreicher Produkt- und Technologieteams bei globalen Softwareunternehmen bringt Rami Chahine einen umfangreichen Erfahrungsschatz mit. Vor seinem Wechsel zu Serrala war er Global Senior Vice President of Products bei Quadient, Chief Product Officer bei Jahia Inc. und Senior Vice President of Product bei der Datawatch Corporation.In seiner neuen Funktion wird Rami Chahine für den Produkt-, Technologie- und IT-Bereich bei Serrala zuständig sein und sein umfangreiches Fachwissen nutzen, um die nächste Innovations- und Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen, und im Rahmen dessen auch Serrala‘s Cloud- und KI-Technologie-Strategie vorantreiben. Rami Chahine tritt an die Stelle von Constantin Huebner, der bislang Chief Technology and Information Officer war und das Unternehmen verlassen wird, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.„Rami Chahine‘s neue Position markiert ein neues Kapitel für Serrala", betonte Constantin Huebner. „In den letzten vier Jahren haben wir die innovative Cloud Plattform von Serrala entwickelt und unsere Alevate Cloud Produkte erfolgreich eingeführt, was eine hervorragende Grundlage für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens bildet.“„Die Ernennung von Rami Chahine zum Chief Product and Technology Officer stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu größerer Innovation dar“, erklärt Axel Rebien, CEO von Serrala. „Wir sind Constantin Huebner dankbar für alles, was er für Serrala geleistet hat, und schauen der nächsten Phase unserer Entwicklung mit Spannung entgegen. Die herausragende Erfolgsbilanz von Rami Chahine und sein umfassendes Branchenwissen werden nicht nur unsere Produktvision beschleunigen, sondern auch unsere Strategie in Nordamerika stärken und Serrala damit für die Zukunft auf einen nachhaltigen Wachstumskurs bringen.“Über SerralaAls Pionier in der Automatisierung von Finanzprozessen blickt Serrala auf eine fast 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück und betreut heute mehr als 2500 Kunden in aller Welt.Unsere vielfach prämierte Suite von Anwendungen zur Automatisierung von Finanzprozessen nutzt modernste Technologien, um sämtliche Abläufe im Zusammenhang mit dem Working Capital zu automatisieren. Von Order-to-Cash über Procure-to-Pay bis hin zu Cash und Treasury bieten wir dem Büro des CFO völlig neue technische, strategische und prozessbezogene Möglichkeiten.Wir befähigen Führungskräfte dazu, eine qualitätsorientierte, autonome Finanzstruktur zu schaffen, die es den Finanzabteilungen ermöglicht, eine beispiellose operative Exzellenz zu erzielen: Das Working Capital wird kontinuierlich optimiert, Echtzeit-Einblicke sind jederzeit verfügbar und Risiken können präziser erfasst und gesteuert werden. Auf diese Weise wird Ihre Finanzorganisation optimal für den Erfolg positioniert.