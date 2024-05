MERIDIAN INTERNATIONAL SOURCING GROUP ANNONCE L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU BUREAU EN GUINÉE

NOUS AVONS LE PLAISIR D’ANNONCER QUE LE GROUPE MERIDIAN INTERNATIONAL SOURCING ANNONCE L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU BUREAU EN GUINÉE À CONAKRY

Nous comptons lancer entre 2024 et 2025 une plateforme B2B de commerce électronique dans notre nouvelle établissements à New York aimsi qu’un centre de distribution en Afrique.” — Saloua Daaloul

CONAKRY, GUINÉE, May 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- Le groupe Meridian International Sourcing s’engage dans le commerce et la distribution de diverses marchandises à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la société a le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau bureau en Guinée au Centre Commercial SONOCO, Route Nationale 1 - Kaloum Marché Niger, 275, au croisement du 7ème Boulevard et de la 8ème Avenue, à Conakry, en Guinée, pour lancer son initiative, Pan Africa Invest, dans le cadre de son Programme d'Investissement pour le Développement Économique (EDIP) : https://mig-edip.com/.

Meridian International Sourcing Group (MISG) prévoit de démarrer ses opérations à Conakry, en Guinée, grâce au Programme d'Investissement pour le Développement Économique initié par la PDG, Aleina Almeida. L'objectif de MISG est d'aider les gouvernements locaux des pays en développement à améliorer leur situation économique actuelle et à proposer des solutions pour atteindre des résultats réussis pour leurs communautés. Le nouveau bureau sera le deuxième de l'entreprise et offrira à ses clients en Guinée des opportunités de croissance pour leurs entreprises locales.

En 2022, MISG a mis en place un programme de passation de marchés personnalisé pour les pays africains, axé sur l'obtention de financements et d'investisseurs pour contribuer au développement de l'économie. Le nouveau bureau permettra à MISG de rencontrer individuellement les entreprises locales pour les aider à réussir.

"L'ouverture du nouveau bureau de Meridian International Sourcing Group en Guinée est une étape importante pour contribuer à une croissance économique durable, assurer l'équité économique pour tous et donner la priorité aux pratiques respectueuses de l'environnement pour notre campagne EDIP à l'échelle mondiale", a déclaré Saloua Daaloul, Directrice des Projets Mondiaux. "Le nouveau bureau marquera le début de nombreux changements importants pour l'entreprise en 2024, et en 2025, nous prévoyons de lancer une plateforme B2B de commerce électronique, ainsi qu'un centre de distribution pour la région africaine."

Le programme EDIP local au bureau de Conakry, en Guinée, sera dirigé par Hadja Kamara, Coordinatrice de Projets Senior, hkamara@migexport.com et Geraud Sylla, Coordonnateur de Projets, gsylla@migexport.com. Leur objectif sera le développement des affaires, la mise en relation des entreprises et le marketing pour connecter les entreprises locales avec des acheteurs ou fournisseurs étrangers.

Le programme EDIP comprend divers projets qui auront un impact et amélioreront le bien-être et la qualité de vie des communautés défavorisées à travers des efforts et des solutions pour la gestion des déchets, l'énergie propre, les soins de santé, l'éducation, la création d'emplois/formation et l'aide en cas de catastrophe.

À propos de Meridian International Sourcing Group Fondée en 2016 par la PDG Aleina Almeida, Meridian International Sourcing Group LLC (MISG) est engagée dans le commerce et la distribution de diverses marchandises à l'échelle mondiale. MISG a établi des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de premier plan dans divers secteurs à travers l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. MISG travaille avec des clients de premier plan et des secteurs de sourcing de marchandises tels que les minéraux, les métaux, les matériaux recyclables, les matières premières et les produits agricoles. Pour plus d'informations sur Meridian International Sourcing Group, visitez le site web à l'adresse suivante: www.migexport.com.