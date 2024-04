Grand Lakes Veículos vence duas categorias do Prémio Alta Performance da VWCO

Geraldo Kulaif (E) e José Roberto Colnaghi (D)

Empresa conquistou os prémios de melhor Pós-vendas e Sustentabilidade do programa criado pela fabricante de Camiões e Autocarros

SãO PAULO, BRAZIL, April 26, 2024 / EINPresswire.com / -- A Grand Lakes Veículos , empresa pertencente a Adone Holding e concessionária oficial da Volkswagen Camiões e Autocarros em Angola , recebeu os prémios de Melhor Pós-vendas e Melhor Projeto de Sustentabilidade ao participar pelo segundo ano do Programa de Alta Performance, criado pela indústria automotiva aos importadores da América Latina e África, durante evento realizado em São Paulo (SP).Essa não é a primeira vez que a empresa é reconhecida pela premiação. No ano de 2023, a Grand Lakes foi a vencedora na categoria Destaque em Inovação. Já neste ano, além dos prémios mencionados a empresa recebeu ainda o Boné Amarelo, símbolo que a qualifica na primeira colocação do programa no primeiro trimestre de 2024.Para José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho Administrativo da Adone Holding, o prémio de melhor Pós-vendas é a validação dos esforços feitos ao longo dos anos. “Investimos muito nesta área e hoje temos uma equipa de mais de 200 colaboradores, sendo 80 mecânicos treinados pela Volkswagen Camiões que passam anualmente por reciclagem promovida pela marca e um armazém de 3,5 mil metros quadrados”, reforça Colnaghi.A Grand Lakes Veículos é líder de mercado no segmento em Angola há 12 anos e busca gerar cada vez mais empregos no país. Ao oferecer os melhores produtos e serviços para seus clientes, se mantem a frente e tem maior possibilidade de crescimento e expansão no país. “Temos capacidade técnica e humana para participar cada vez mais do desenvolvimento local e isso nos traz excelentes perspectivas”, destaca José Maurício Caldeira, acionista e membro do Conselho Administrativo da Adone Holding.Já o prémio de Sustentabilidade é um reconhecimento de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do país africano, especialmente o apoio à ONG Baluarte em Luanda, desde 2018, sendo o maior parceiro da Instituição, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social. Só no ano passado, a Grand Lakes doou um veículo e um terreno de cerca de um hectare para ampliar a capacidade de atendimento e construiu uma biblioteca de alto padrão.“Aliar o desenvolvimento económico e social para um crescimento sustentável é uma parte extremamente importante do trabalho que realizamos em Angola”, destaca o director da Grand Lakes, Geraldo Kulaif.BaluarteA Organização Não Governamental (ONG) atua na ajuda, proteção e segurança de crianças e famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.A primeira escola foi fundada em Luanda em 2017 e não é apenas uma instituição, mas um elo vital. É um farol de esperança, uma fortaleza de sonhos e um refúgio de transformação que atualmente atende 400 crianças.Em 2023, a Baluarte iniciou o projecto de construção do Complexo Educacional na propriedade doada pela Grand Lakes Veículos, em Capollo II, Luanda. Com este passo a instituição pretende acomodar até 3.000 crianças e, ao mesmo tempo, equipar os pais com competências para um futuro melhor. Através desta iniciativa, a escola irá florescer e tornar-se uma entidade autossustentável, a irradiar esperança e transformação por toda a comunidade.A empresaCom sede em Luanda, a companhia pertence à Adone Holding e atua no segmento de veículos pesados no continente africano desde 2007, com uma concessionária na capital Luanda e uma filial em Catumbela, na província de Benguela. Em junho de 2023 inaugurou mais duas filiais – uma na província de Cabinda e a outra na província de Huila. A empresa é uma dealership oficial da marca Volkswagen Camiões e Autocarros, dentre outras marcas complementares para o segmento.Desde 2019, a empresa já entregou mais de 1800 autocarros para o Projecto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), cujo objectivo é mapear e definir as principais rotas operacionais e selecionar paradas de autocarros urbanos e interprovinciais, que possibilita o transporte diário de milhares de pessoas.E desde 2022, mais de 200 camiões foram alocados para o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), que tem como objectivo melhorar o escoamento dos produtos do campo para as áreas de consumo e impulsionar o crescimento do sector rural.