亚洲未来食品大会重磅回归，共计11家农业食品科技初创企业入围2024年未来食品大奖
EINPresswire.com/ -- 第八届亚洲未来食品大会，作为推动亚太地区农业食品科技创新的重要平台，公布了11家入围今年未来食品大奖决赛（FFA大奖）的初创企业。这些决赛选手将于5月15日至16日在新加坡展开激烈角逐，竞逐总值10万美元的FFA大奖。同时，在两天的大会上还将公布今年嘉吉明日营养奖（Nutrition For Tomorrow）的获奖者。
11家入围FFA奖决赛的企业分别为：
BioApplications Inc（韩国）、
KisuiTECH（日本）、
Koralo（韩国）、
MetaNovas Biotech（中国）、
Miruku（新西兰）、
Mushroom Material（新加坡/新西兰）、
Qarbotech（马来西亚）、
PairTree Intelligence（澳大利亚）、
Rare Earths Technology（中国）、
Sagri（日本）和Simple Planet（韩国）。
今年的FFA大奖收到了超过25个国家120多份申请，其中大部分申请者致力于提升食品营养价值以及再生农业。这一新的趋势体现了财务和战略投资者都共同认为可持续发展的方式应当被重塑。本届决赛选手同时也展现了农业科技领域的广阔前景，创新成果不仅仅限于数字农业领域。
决赛选手经由广泛评估程序选出，评委会代表包括嘉吉亚太区特殊营养部门商业总监Jing Yu；嘉吉全球品类特殊营养部门营销经理Poh Li Goh；新加坡科学技术研究局食品与营养集群代理主任Colin Lim；国际金融公司（IFC）全球农业业务负责人Anup Jagwani；IFC高级运营官员Marta Bogdanic；以及ID Capital创始人Isabelle Decitre。
ID Capital创始人Isabelle Decitre表示：“一股新的初创企业浪潮正在涌现，它们敏锐、适应性强，擅长在更具挑战性的融资环境中成长，迅速而明智地将创新推向市场。
FFA的举办离不开合作伙伴嘉吉、新加坡科学技术研究局（A*STAR）与国际金融公司（IFC）的持续支持。
活动门票现已开售，售票地址详见： https://futurefoodasia.com/ffa-2024/
未来食品亚洲2024年决赛选手介绍
BioApplications Inc（韩国）
BioApp 是全球首家获得植物基疫苗审批的公司，其致力于通过植物来生产动物疫苗，从而增强疫苗的环保性、安全性、以及有效性，进而保护环境、动物和人类的健康。BioApp 的绿色生物技术可以保护环境、动物和人类，并使他们感到幸福。
KisuiTECH（日本）
KisuiTECH致力于运用人工智能机器人及其模块化配件（如割草机、农药喷洒器等）推动农业可持续发展。我们的开放式平台为农民提供全方位的农场分析、数据分析和治理工具，助力他们采纳可持续农业实践。我们致力于提升农民的盈利能力和生活质量，协助他们提高生产效率、缓解劳动力短缺问题并扩大经营规模。
Koralo（韩国）
作为全球首家运用微藻与菌丝体共同发酵专利技术生产整切海鲜的企业，Koralo借鉴自然海洋生态，创新研发出清洁标签和高营养价值的 New F!sh。Koralo 在欧洲和亚洲均设有生产基地，其新型海鲜正引领烹饪潮流。欢迎广大消费者亲身体验！
MetaNovas Biotech（中国）
MetaNovas Biotech 是首家在消费者健康领域提供端到端、全周期研发能力的人工智能+生命科学初创企业。我们专注于利用人工智能分析和解码复杂的生物数据，致力于成为开发和设计人工智能驱动的活性成分和产品的下一代技术平台。
Miruku（新西兰）
Miruku公司正在通过分子农业技术重塑乳制品行业。该公司致力于对植物进行基因编程，使其能在油籽中高效利用太阳能，生产出传统的动物源性蛋白质和脂肪。这些具有成本效益的成分将可制备出美味可口的食物和饮料，它们具备乳制品的感官优势，却无需依赖奶牛。同时，Miruku的气候适应性作物还将为提高粮食安全、促进环境可持续性和实现食品供应链的去碳化作出积极贡献。
Mushroom Material（新加坡/新西兰）
Mushroom Material采用可持续、纯度达100%的家庭堆肥生物材料，该材料由农业废弃物及蘑菇菌丝体（蘑菇的根部结构）提炼而成，从根本上改变了包装方式，替代传统材料发泡聚苯乙烯，并在抗冲击性、隔热性和隔音性等方面达到相应的材料性能。该项技术具有可扩展性，有望推动全球从传统塑料向绿色未来转型。
Qarbotech（马来西亚）
Qarbotech 是一家处于早期阶段的绿色科技公司，其专利产品光合作用增强纳米技术能够提高提高植物的生产率并提供土壤解决方案，可将作物产量提高 60%。该公司的独特配方含有生物相容性有机化合物，具有类似叶绿素的特性，从而提高多叶植物的光合作用率。通过优化光合作用效率和缩短生长周期，提高各种规模的农作物产量。
PairTree Intelligence（澳大利亚）
Pairtree 是澳大利亚最大的农场数据集成商，拥有 100 多个传感器和应用程序连接。Pairtree 使农业企业、公司、顾问和咨询公司能够轻松与其农业客户建立联系，然后为其客户或供应链提供综合数字服务。Pairtree 的 "围场连接"（Paddock Connect）是一个兼具空间和时间的平台，可利用来自农场/地区或经销商集水区的数据提供更好的决策支持和见解。Pairtree 允许农民或团体选择适合其业务和预算的农业技术，然后将数据规范化，以实现合规、市场准入、生产率和管理。我们的重点是物联网（IoT）传感器（气象站、土壤探针、跟踪）、农场管理软件和卫星图像，它们可以堆叠在一起并在一个地方访问。
Rare Earths（中国）
Rare Earths旨在通过添加高效稳定的光转换剂，改善农膜的光功能性能，以达到增产增收、提前成熟和改善温室作物品质的效果。
Sagri（日本）
Sagri 是日本岐阜大学成立的一家具有全球影响力的初创企业，利用卫星数据和人工智能提供精确的农场级建议，优化灌溉、化肥使用和可持续耕作。我们的卫星能够分析在哪里以及如何降低成本和单产排放，同时利用农业碳信用额度，使农民能够通过数据驱动的可持续实践提高生产力。
Simple Planet（韩国）
Simple Planet通过以动物细胞为基础的配料彻底改变了食品行业。利用先进的细胞培养平台和干细胞工程，简化蛋白质和脂肪的批量生产，提高食品的口感和营养。我们的使命是应对气候危机和食品安全挑战，为实现可持续发展的未来铺平道路。
关于亚洲未来食品大会（FFA）
FFA是由ID Capital开发的平台，ID Capital是一家总部位于新加坡的投资与咨询公司，专注于农业食品科技领域。FFA通过大赛颁奖、年度大会等多样化活动，为早期创新者和初创企业提供了有力的支持，FFA旨在为亚太地区构建一个高增长与高风险并存，可持续发展的未来食品系统。作为该领域的先驱者，ID Capital自2016年以来在该生态系统的发展上投入了巨大的努力和资本。此外，ID资本还是新加坡政府农食科技种子基金的指定合作伙伴。如需进一步咨询，请访问网站（futurefoodasia.com），或发送邮件至ffaa@idcapital.com.sg
关于嘉吉
嘉吉公司致力于协助全球食品体系高效运作。致力于将农民与市场紧密连接，嘉吉为消费者提供食材，为家庭提供日常用品——嘉吉的产品可以说覆盖了从食物到方方面面。在全球范围内，嘉吉的16万名团队成员矢志创新，为合作伙伴和社区赋予力量，以安全、负责任、可持续的方式向世界提供养分。
从降低甲烷排放的饲料到利用废物生产的可再生燃料，嘉吉探索无尽的可能性。然而，嘉吉的核心价值观始终如一：以人为本，追求卓越，秉持正直。这就是嘉吉如何满足邻里需求、守护地球家园，并为子孙后代创造美好未来的方式。欲了解更多信息，请访问Cargill.com和我们的新闻中心.
关于新加坡科学技术研究局（A*STAR）
作为新加坡领先的公共研发机构，A*STAR通过开放式创新，与公共及私营部门的合作伙伴共同努力，为新加坡经济和社会发展贡献力量。作为一个专注于科学和技术的研究组织，A*STAR致力于缩小学术界与工业界之间的差距。A*STAR的研究成果为新加坡带来了经济增长和就业机会，同时通过改善医疗、城市生活和可持续性等社会领域，提升全体国民的生活质量。A*STAR在培育科学人才和领导者方面发挥着关键作用，为研究界和工业界提供更全面的支援。A*STAR的研发活动涵盖了生物医学科学、物理科学和工程学等领域，主要研究机构位于Biopolis和Fusionopolis。如需了解最新动态，请访问官方网站：www.a-star.edu.sg
关于国际金融公司 (IFC)
IFC是世界银行集团的成员之一，是全球最大的助力于推动新兴市场私营部门发展的机构。IFC运用资本、专业知识和广泛的影响力，为超过100个发展中国家的私营企业和金融机构创造市场机会。在2023财年中，IFC在发展中国家向私营企业和金融机构提供了高达437亿美元的资金支持，这一创纪录的投资旨在通过发展私营部门，终结极端贫困，推动共享繁荣，并应对全球复合危机的挑战。欲了解更多信息，请访问www.ifc.org
Isabelle Decitre
11家入围FFA奖决赛的企业分别为：
BioApplications Inc（韩国）、
KisuiTECH（日本）、
Koralo（韩国）、
MetaNovas Biotech（中国）、
Miruku（新西兰）、
Mushroom Material（新加坡/新西兰）、
Qarbotech（马来西亚）、
PairTree Intelligence（澳大利亚）、
Rare Earths Technology（中国）、
Sagri（日本）和Simple Planet（韩国）。
今年的FFA大奖收到了超过25个国家120多份申请，其中大部分申请者致力于提升食品营养价值以及再生农业。这一新的趋势体现了财务和战略投资者都共同认为可持续发展的方式应当被重塑。本届决赛选手同时也展现了农业科技领域的广阔前景，创新成果不仅仅限于数字农业领域。
决赛选手经由广泛评估程序选出，评委会代表包括嘉吉亚太区特殊营养部门商业总监Jing Yu；嘉吉全球品类特殊营养部门营销经理Poh Li Goh；新加坡科学技术研究局食品与营养集群代理主任Colin Lim；国际金融公司（IFC）全球农业业务负责人Anup Jagwani；IFC高级运营官员Marta Bogdanic；以及ID Capital创始人Isabelle Decitre。
ID Capital创始人Isabelle Decitre表示：“一股新的初创企业浪潮正在涌现，它们敏锐、适应性强，擅长在更具挑战性的融资环境中成长，迅速而明智地将创新推向市场。
FFA的举办离不开合作伙伴嘉吉、新加坡科学技术研究局（A*STAR）与国际金融公司（IFC）的持续支持。
活动门票现已开售，售票地址详见： https://futurefoodasia.com/ffa-2024/
未来食品亚洲2024年决赛选手介绍
BioApplications Inc（韩国）
BioApp 是全球首家获得植物基疫苗审批的公司，其致力于通过植物来生产动物疫苗，从而增强疫苗的环保性、安全性、以及有效性，进而保护环境、动物和人类的健康。BioApp 的绿色生物技术可以保护环境、动物和人类，并使他们感到幸福。
KisuiTECH（日本）
KisuiTECH致力于运用人工智能机器人及其模块化配件（如割草机、农药喷洒器等）推动农业可持续发展。我们的开放式平台为农民提供全方位的农场分析、数据分析和治理工具，助力他们采纳可持续农业实践。我们致力于提升农民的盈利能力和生活质量，协助他们提高生产效率、缓解劳动力短缺问题并扩大经营规模。
Koralo（韩国）
作为全球首家运用微藻与菌丝体共同发酵专利技术生产整切海鲜的企业，Koralo借鉴自然海洋生态，创新研发出清洁标签和高营养价值的 New F!sh。Koralo 在欧洲和亚洲均设有生产基地，其新型海鲜正引领烹饪潮流。欢迎广大消费者亲身体验！
MetaNovas Biotech（中国）
MetaNovas Biotech 是首家在消费者健康领域提供端到端、全周期研发能力的人工智能+生命科学初创企业。我们专注于利用人工智能分析和解码复杂的生物数据，致力于成为开发和设计人工智能驱动的活性成分和产品的下一代技术平台。
Miruku（新西兰）
Miruku公司正在通过分子农业技术重塑乳制品行业。该公司致力于对植物进行基因编程，使其能在油籽中高效利用太阳能，生产出传统的动物源性蛋白质和脂肪。这些具有成本效益的成分将可制备出美味可口的食物和饮料，它们具备乳制品的感官优势，却无需依赖奶牛。同时，Miruku的气候适应性作物还将为提高粮食安全、促进环境可持续性和实现食品供应链的去碳化作出积极贡献。
Mushroom Material（新加坡/新西兰）
Mushroom Material采用可持续、纯度达100%的家庭堆肥生物材料，该材料由农业废弃物及蘑菇菌丝体（蘑菇的根部结构）提炼而成，从根本上改变了包装方式，替代传统材料发泡聚苯乙烯，并在抗冲击性、隔热性和隔音性等方面达到相应的材料性能。该项技术具有可扩展性，有望推动全球从传统塑料向绿色未来转型。
Qarbotech（马来西亚）
Qarbotech 是一家处于早期阶段的绿色科技公司，其专利产品光合作用增强纳米技术能够提高提高植物的生产率并提供土壤解决方案，可将作物产量提高 60%。该公司的独特配方含有生物相容性有机化合物，具有类似叶绿素的特性，从而提高多叶植物的光合作用率。通过优化光合作用效率和缩短生长周期，提高各种规模的农作物产量。
PairTree Intelligence（澳大利亚）
Pairtree 是澳大利亚最大的农场数据集成商，拥有 100 多个传感器和应用程序连接。Pairtree 使农业企业、公司、顾问和咨询公司能够轻松与其农业客户建立联系，然后为其客户或供应链提供综合数字服务。Pairtree 的 "围场连接"（Paddock Connect）是一个兼具空间和时间的平台，可利用来自农场/地区或经销商集水区的数据提供更好的决策支持和见解。Pairtree 允许农民或团体选择适合其业务和预算的农业技术，然后将数据规范化，以实现合规、市场准入、生产率和管理。我们的重点是物联网（IoT）传感器（气象站、土壤探针、跟踪）、农场管理软件和卫星图像，它们可以堆叠在一起并在一个地方访问。
Rare Earths（中国）
Rare Earths旨在通过添加高效稳定的光转换剂，改善农膜的光功能性能，以达到增产增收、提前成熟和改善温室作物品质的效果。
Sagri（日本）
Sagri 是日本岐阜大学成立的一家具有全球影响力的初创企业，利用卫星数据和人工智能提供精确的农场级建议，优化灌溉、化肥使用和可持续耕作。我们的卫星能够分析在哪里以及如何降低成本和单产排放，同时利用农业碳信用额度，使农民能够通过数据驱动的可持续实践提高生产力。
Simple Planet（韩国）
Simple Planet通过以动物细胞为基础的配料彻底改变了食品行业。利用先进的细胞培养平台和干细胞工程，简化蛋白质和脂肪的批量生产，提高食品的口感和营养。我们的使命是应对气候危机和食品安全挑战，为实现可持续发展的未来铺平道路。
关于亚洲未来食品大会（FFA）
FFA是由ID Capital开发的平台，ID Capital是一家总部位于新加坡的投资与咨询公司，专注于农业食品科技领域。FFA通过大赛颁奖、年度大会等多样化活动，为早期创新者和初创企业提供了有力的支持，FFA旨在为亚太地区构建一个高增长与高风险并存，可持续发展的未来食品系统。作为该领域的先驱者，ID Capital自2016年以来在该生态系统的发展上投入了巨大的努力和资本。此外，ID资本还是新加坡政府农食科技种子基金的指定合作伙伴。如需进一步咨询，请访问网站（futurefoodasia.com），或发送邮件至ffaa@idcapital.com.sg
关于嘉吉
嘉吉公司致力于协助全球食品体系高效运作。致力于将农民与市场紧密连接，嘉吉为消费者提供食材，为家庭提供日常用品——嘉吉的产品可以说覆盖了从食物到方方面面。在全球范围内，嘉吉的16万名团队成员矢志创新，为合作伙伴和社区赋予力量，以安全、负责任、可持续的方式向世界提供养分。
从降低甲烷排放的饲料到利用废物生产的可再生燃料，嘉吉探索无尽的可能性。然而，嘉吉的核心价值观始终如一：以人为本，追求卓越，秉持正直。这就是嘉吉如何满足邻里需求、守护地球家园，并为子孙后代创造美好未来的方式。欲了解更多信息，请访问Cargill.com和我们的新闻中心.
关于新加坡科学技术研究局（A*STAR）
作为新加坡领先的公共研发机构，A*STAR通过开放式创新，与公共及私营部门的合作伙伴共同努力，为新加坡经济和社会发展贡献力量。作为一个专注于科学和技术的研究组织，A*STAR致力于缩小学术界与工业界之间的差距。A*STAR的研究成果为新加坡带来了经济增长和就业机会，同时通过改善医疗、城市生活和可持续性等社会领域，提升全体国民的生活质量。A*STAR在培育科学人才和领导者方面发挥着关键作用，为研究界和工业界提供更全面的支援。A*STAR的研发活动涵盖了生物医学科学、物理科学和工程学等领域，主要研究机构位于Biopolis和Fusionopolis。如需了解最新动态，请访问官方网站：www.a-star.edu.sg
关于国际金融公司 (IFC)
IFC是世界银行集团的成员之一，是全球最大的助力于推动新兴市场私营部门发展的机构。IFC运用资本、专业知识和广泛的影响力，为超过100个发展中国家的私营企业和金融机构创造市场机会。在2023财年中，IFC在发展中国家向私营企业和金融机构提供了高达437亿美元的资金支持，这一创纪录的投资旨在通过发展私营部门，终结极端贫困，推动共享繁荣，并应对全球复合危机的挑战。欲了解更多信息，请访问www.ifc.org
Isabelle Decitre
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