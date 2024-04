ABL DIAGNOSTICS, MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ALLINVEST SECURITIES

ABL DIAGNOSTICS (ABLD) annonce avoir signé un contrat de liquidité avec la société ALLInvest Securities, qui prendra effet le 24/04/2024 au matin.

ABL Diagnostics SA (EPA:ABLD)

WOIPPY, FRANCE, April 23, 2024 / EINPresswire.com / -- ABL DIAGNOSTICS (ticker ABLD, ISIN FR001400AHX6), Euronext Compartiment B), annonce avoir signé un contrat de liquidité avec la société ALLInvest Securities, qui prendra effet le 24/04/2024 au matin.Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la charte AMAFI et à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec ALLInvest Securities, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :• 10.000 titres,• 30.000 €.Suspension du contrat de liquidité :• dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF,• dans certaines situations et en particulier si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions.Résiliation du contrat :• par chacune des parties avec un préavis de 2 mois,• par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié.A propos de ABL DiagnosticsABL DIAGNOSTICS conçoit, développe, fabrique, commercialise et supporte en France et à l'international, en direct ou via un réseau de distributeurs exclusifs dans 45 pays, des tests de diagnostic de biologie moléculaire de détection (UltraGene) et de génotypage par séquençage d’ADN (DeepChek), pour les maladies infectieuses. Ceux-ci étant le résultat d'un savoir-faire propriétaire acquis au décours des années et des collaborations scientifiques avec des équipes de renom et de protocoles techniques dédiés.ABL DIAGNOSTICS a particulièrement développé des dispositifs médicaux de génotypage de haute technologie pour les maladies infectieuses chroniques comme le SIDA, les hépatites virales, la tuberculose, et aussi pour le génotypage du SRAS-CoV-2 (Covid-19), ainsi que d’autres cibles virales et bactériennes.ABL DIAGNOSTICS propose à ses clients des produits complémentaires dans la chaîne de valeurs de la prise en charge du patient comme des kits de collection d'échantillons (MediaChek), un dossier électronique clinique spécialisé (Nadis, installé au sein de plus de 200 hôpitaux en France) et des dispositifs médicaux pour l'extraction virale, l'amplification, le séquençage et l'automatisation des laboratoires de biologie médicale.Basée à Woippy, Paris et à Marseille, la Société a généré en 2022 un chiffre d’affaires de 8,7 M€ et regroupe 17 collaborateurs.ABL DIAGNOSTICS est cotée sur le marché Euronext compartiment B de NYSE EURONEXT - Code ISIN : FR001400AHX6.72C route de Thionville57140 Woippy