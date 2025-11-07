PREDAVIR : ABL Diagnostics et le CHRU Nancy unis pour prévenir les menaces virales grâce au FEDER Grand Est

Projet soutenu par l’Union européenne: Fonds européen de développement régional (FEDER) - programme Grand Est et Massif des Vosges FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027

WOIPPY, FRANCE, November 7, 2025 / EINPresswire.com / -- ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – ABLD), société innovante spécialisée dans la microbiologie et le séquençage de pathogènes, et le CHRU de Nancy annoncent le lancement du projet PREDAVIR : PREvenir le DAnger VIRal, cofinancé par l’Union européenne et la Région Grand Est. Ce projet vise à anticiper et prévenir les menaces infectieuses en mettant au point une solution complète de diagnostic métagénomique, combinant expérience viro-médicale en secteur hospitalo-universitaire, développement de kits de laboratoire et de logiciels bio-informatiques de nouvelle génération.Répondre à un besoin médical crucial:Le diagnostic virologique actuel se heurte à des limites importantes : la diversité génétique des virus, leur mutation rapide et l’émergence d’agents pathogènes inconnus rendent les outils de détection ciblés souvent insuffisants. PREDAVIR a pour objectif de répondre à ce défi en proposant une approche de métagénomique sans hypothèse diagnostique a priori, capable d’identifier tout génome viral présent dans un échantillon clinique. En fin de programme, des diagnostics infectieux élargis pourront prendre en compte d’éventuelles co-infections bactériennes à côté de virus pathogènes.« Le passage des technologies de génotypage ciblé à des approches de métagénomique représente une évolution majeure pour la microbiologie. La capacité à analyser, sans hypothèse diagnostique précise, l’ensemble des génomes viraux présents dans un échantillon, ouvre la voie à une détection précoce et exhaustive des menaces virales », souligne Dimitri Gonzalez, d’ABL Diagnostics.Cette avancée permettra de mieux comprendre les infections complexes, d’accélérer la prise en charge individuelle des patients et de renforcer les capacités de surveillance et d’anticipation épidémiologique.Une innovation au service de la santé publique:« Dans un contexte hospitalier, l’intégration d’outils génomiques de ce type est essentielle pour mieux anticiper les pandémies futures. En développant des solutions adaptées aux laboratoires hospitaliers, nous renforçons nos capacités de réponse et de prévention des risques en virologie médicale, au service des patients et de la santé publique », ajoute le Pr. Schvoerer, médecin biologiste responsable du service de virologie au CHRU Nancy. Pour mémoire, le CHRU de Nancy est l’un des établissements de santé de référence (ESR) nationaux (ESR-N) pour le risque épidémique et biologique (ESR-N REB), avec une forte implication depuis la crise sanitaire due au virus Ebola en 2014-15.Le projet s’inscrit dans une stratégie conjointe de recherche et d’innovation, avec pour objectif de créer une plateforme de détection capable d’identifier et de caractériser rapidement de nouveaux virus ou variants viraux émergents, à partir d’échantillons cliniques.Un marché mondial en pleine expansion:La métagénomique représente un levier de croissance majeur dans plusieurs domaines :- Santé publique : détection des virus émergents et suivi des variants.- Santé animale et agroalimentaire : surveillance des zoonoses et sécurisation des chaînes de production.- Environnement : suivi des virus circulants dans les eaux usées et détection précoce des menaces collectives.« La métagénomique est appelée à devenir une technologie clé de la microbiologie du futur, avec un marché mondial estimé à plus de 3 milliards d’euros d’ici 2030. Grâce à PREDAVIR, nous positionnons la région Grand Est et ABL Diagnostics comme un acteur européen de référence dans ce domaine », précise Dimitri Gonzalez.Données clés du projetLe projet PREDAVIR représente un investissement total de 2 995 849.64 € (2 417 172 € pour ABL Diagnostics et 578 677.64€ pour le CHRU Nancy) dont 1 797 512€ (1 450 304 € pour ABL Diagnostics et 347 208 pour le CHRU Nancy) sont cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Grand Est et Massif des Vosges FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027, soit 60 % du coût total éligible.Ce financement européen permettra la mise en place d’équipements dédiés et le recrutement de personnels qualifiés à Woippy et Nancy, consolidant ainsi le pôle d’excellence régional dans le domaine de la santé publique et du diagnostic moléculaire.La période d’exécution du projet s’étendra du 1er octobre 2025 au 31 mars 2028, avec un suivi administratif et financier jusqu’au 30 septembre 2028.Des audits administratifs, techniques et financiers pourront être réalisés tout au long de la période de mise en œuvre. Ces contrôles peuvent, le cas échéant, entraîner des ajustements partiels des aides perçues, conformément à la réglementation en vigueur.@ABL Diagnostics, @CHRU de Nancy

