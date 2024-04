Latwist.immo : l’incontournable destination web pour les propriétaires et les locataires du Québec

Lancement du blogue Latwist.immo regroupant plus de 430 articles dédiés à l'enrichissement des connaissances dans le domaine de l'immobilier et du design.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, April 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Le chef de file de l’immobilier neuf au Québec, SiLO.immo , annonce avec enthousiasme le lancement du blogue Latwist.immo , un blogue regroupant plus de 430 articles dédiés à la découverte et à l'enrichissement des connaissances dans le domaine de l'immobilier et du design.Fruit d’une dizaine d’années d'expertise en immobilier neuf, Latwist.immo a pour objectif de fournir aux utilisateurs une information fiable et pertinente sur les projets immobiliers québécois, des idées novatrices pour transformer leurs espaces de vie en lieux uniques et inspirants ainsi que des actualités sur le monde de l’immobilier au Québec et ailleurs.Un blogue à la fois informatif et divertissantLatwist.immo offre des outils de pointe pour simplifier le parcours des acheteurs et des locataires. On y retrouve des conseils appuyés par l’avis d’experts, des critiques de projets immobiliers ainsi que des articles abordant différents enjeux d’actualité. Des précautions à prendre lors de l’achat d’une propriété en passant par les palmarès des meilleurs projets de condos à vendre et à louer, Latwist.immo guide ses utilisateurs à travers un éventail de sujets.Le blogue divulgue également du contenu axé sur l'art de vivre, l’architecture et le design. Les utilisateurs y découvrent les dernières tendances en matière de décoration, des maisons à l'architecture surprenante à travers le monde ainsi que des idées d'activités à explorer dans les différentes villes du Québec.Latwist.immo en chiffresPar sa transparence et sa crédibilité, Latwist.immo est une ressource précieuse pour ceux et celles qui naviguent dans le marché immobilier actuel ou qui sont simplement passionnés par le design et l’architecture.• Le blogue cumule plus de 8 133 visites mensuelles• 66% de l’audience est basée au Québec et 28% en France• Le blogue est reconnu pour ses palmarès des meilleurs projets de condos à vendre et à louer depuis 3 ans• Les utilisateurs passent en moyenne 2 minutes et 4 secondes sur la plateforme• Les articles les plus consultés portent sur les conseils en design.À propos de SiLO.immoSiLO.immo est le plus important facilitateur de contenu immobilier web du Québec. Étant à la barre des répertoires immobiliers Guide Immo, Ma Résidence Retraite et Toronto All Condos, l’entreprise regroupe plus de 1 400 projets immobiliers neufs et 700 résidences pour aînés tout en cumulant 100 000 visites mensuelles sur ses répertoires. SiLO.immo aide promoteurs immobiliers, acheteurs et locataires à se rencontrer dans un univers personnalisé afin que tous puissent prendre des décisions éclairées.